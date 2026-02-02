Laura Pausini sceglie “16 marzo” con Achille Lauro come nuovo singolo da Io canto 2

Laura Pausini annuncia il nuovo singolo estratto da Io canto 2, sarà in radio e in digitale dal 6 febbraio 2026, 16 marzo, uno dei brani dal testo e significato più intensi di Achille Lauro. In questa nuova versione i due artisti duetteranno per la prima volta su disco.

Laura Pausini dopo una serie di anteprime che hanno accompagnato l’uscita di Io canto 2 , da La mia storia tra le dita a La Dernière chanson (Due vite), passando per il singolo Ricomincio ad amare, arriva ora ad un un nuovo tassello del suo progetto discografico in uscita proprio il 6 febbraio.

Da Venerdì, in contemporanea con l’uscita del nuovo album sarà in radio 16 marzo feat. Achille Lauro. Lo stesso giorno, alle ore 14, verrà pubblicato anche il videoclip ufficiale su YouTube.

“16 marzo”: Laura Pausini e Achille Lauro insieme

Il nuovo estratto da Io canto 2 segna il primo incontro discografico tra Laura Pausini e Achille Lauro. Un duetto che arriva dopo mesi di costruzione narrativa attorno al progetto e che trova una collocazione precisa anche nel calendario televisivo.

Laura Pausini sarà infatti conduttrice del Festival di Sanremo 2026 con Carlo Conti. Nella seconda serata, quella in cui Achille Lauro sarà co-conduttore, i due presenteranno per la prima volta dal vivo questa versione di 16 marzo.

Significato e storia di “16 marzo”: il brano originale di Achille Lauro

Nella sua versione originale, 16 marzo è un singolo di Achille Lauro, pubblicato il 3 aprile 2020 come secondo estratto dalla riedizione del quinto album 1969 – Achille Idol Rebirth. Il brano vedeva la partecipazione del DJ italiano Gow Tribe e portava la firma di Achille Lauro e Davide Petrella.

Il singolo ha ottenuto il doppio disco di platino per le oltre 200.000 copie vendute.

TESTO

Te ne vai come non fosse niente

Come non fossi te

Te ne vai quando non c’è più niente

Più niente di me

Te ne vai, sbatti la porta e intanto

Ho capito, già te ne stai andando

Dici: “Tanto ormai per te non piango più, fallo te”

Che ne sai, non ti hanno mai detto di no

Tu che non sai che cosa sono i “non si può”

Te ne vai come io fossi niente

Come fosse che

Te ne vai perché non c’è più niente

da prendere

Te ne vai come ci fosse un altro

Come se ti stesse già aspettando

Come se esistesse qualcun altro

Uguale a me

Che ne sai, non ti hanno mai detto di no

Tu non hai mai pianto

E non sai che cosa sono i “non si può”

Te ne freghi, tanto

No, non lo sai, cosa vuoi

Cosa stai cercando

No, non è mai, non è noi

Ti rinnamorerai a Marzo

Oh, oh oh oh, oh oh oh

Il 16 Marzo

Oh, oh oh oh, oh oh oh

Il 16 Marzo

Me ne vado come fossi pazzo

Sì, pazzo di te

Me ne vado perché un po’ ne ho voglia

Un po’ perché

Perché per te l’amore dura un anno

Perché te sai solo cancellarlo

Vuoi solo chi non ti sta cercando più

Come me

Che ne sai, non ti hanno mai detto di no

Tu non hai mai pianto

E non sai che cosa sono i “non si può”

Te ne freghi, tanto

No, non lo sai cosa vuoi

Cosa stai cercando

No, non è mai, non è noi

Ti rinnamorerai a Marzo

Oh, oh oh oh, oh oh oh

Il 16 Marzo

Oh, oh oh oh, oh oh oh

Il 16 Marzo

Il 16 Marzo