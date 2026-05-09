Dopo una settima puntata che ha portato all’eliminazione di ben due cantanti – Riccardo e Gard -, il Serale di Amici 2026 giunge alla semifinale, con i ballerini sempre più a fuoco e i tre cantanti rimasti in gara pronti a sfidarsi a colpi di inediti al ballottaggio finale.

Tutto questo, come sempre, davanti alla giuria composta da Gigi D’Alessio, Amadeus, Elena D’Amario e Cristiano Malgioglio, chiamata a scegliere i finalisti di questa nuova edizione del talent show, su cui la prossima settimana calerà definitivamente il sipario.

Ed ecco che – tra inediti, cover e duetti – c’è chi conferma le aspettative, chi continua ad entusiasmare e chi, invece, delude, commettendo qualche errore di troppo, soprattutto in una puntata decisiva come quella che precede la finale.

A seguire le nostre pagelle della semifinale del Serale di Amici 2026, in onda il 9 maggio (qui il nome dell’eliminato).

Serale Amici 2026, semifinale: i voti di all music italia

Qui, di seguito, riportiamo i nostri giudizi sulle esibizioni dei 3 cantanti ancora in gara nella semifinale del Serale di Amici 2026. Ogni voto è ottenuto dalla media aritmetica dei voti da noi assegnati alle singole esibizioni di ciascun cantante.

ELENA

Elena inizia la puntata con una buona dose di sensualità sulle note di I Just Want To Make Love To You (7,5). Poi arriva Remedios, un’esibizione senza infamia né lode, che non valorizza affatto le peculiarità della giovane cantante (6,5).

Less is more. Con la comparata contro Angie torna la Elena che, di puntata in puntata, abbiamo apprezzato sempre di più. Versatilità, personalità e unicità (8).

La sua voce è magnetica (So Easy (To Fall In Love) – 7,5) e potremmo riconoscerla tra tante anche ad occhi chiusi.

Voto: 7,5

ANGIE

Angie debutta in semifinale con un piccolo estratto del musical Cabaret e noi non ci stanchiamo di scriverlo: è questo il suo habitat naturale! Canta, balla, recita, e si diverte pure, risultando sempre credibile e decisamente più a fuoco che nella maggior parte delle cover che ha interpretato (8).

Qui, come dimostrato nella comparata contro Elena, confonde lo staging con la teatralità e in un battito di ciglia perde di credibilità. Di certo, ha una buona estensione vocale. Ma da qui a dire che è versatile, la strada è lunga (6,5).

Decisamente meglio su Ti Voglio, un brano che – così come presentato – sta a metà tra un musical e una cover. Ed ecco che Angie torna a fare bene il suo lavoro, anche se – a nostro parere – ci è sembrata troppo impegnata ad ammiccare davanti alle telecamere (anche meno, Angie!) (7).

Voto: 7

LORENZO

Le assegnazioni possono fare la differenza e La Sera Dei Miracoli ne è la dimostrazione. Lorenzo entra in punta di piedi in un brano storico di Lucio Dalla e ne propone una versione molto poetica, frutto delle sue innate doti interpretative, che gli permettono – con le parole – di dipingere tante piccole tele (7,5).

Voto: 7,5