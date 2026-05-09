9 Maggio 2026
di
Lorenza Ferraro
Amici
Condividi su:
9 Maggio 2026

Serale Amici 2026, le pagelle della semifinale: Elena magnetica, Lorenzo poetico

I nostri voti a tutti i cantanti in gara nella semifinale andata in onda sabato 9 maggio su Canale 5.

Amici di Lorenza Ferraro
Le pagelle dei cantanti della semifinale del Serale di Amici 2026 del 9 maggio
Condividi su:

Dopo una settima puntata che ha portato all’eliminazione di ben due cantanti – Riccardo e Gard -, il Serale di Amici 2026 giunge alla semifinale, con i ballerini sempre più a fuoco e i tre cantanti rimasti in gara pronti a sfidarsi a colpi di inediti al ballottaggio finale.

Tutto questo, come sempre, davanti alla giuria composta da Gigi D’Alessio, Amadeus, Elena D’Amario e Cristiano Malgioglio, chiamata a scegliere i finalisti di questa nuova edizione del talent show, su cui la prossima settimana calerà definitivamente il sipario.

Ed ecco che – tra inediti, cover e duetti – c’è chi conferma le aspettative, chi continua ad entusiasmare e chi, invece, delude, commettendo qualche errore di troppo, soprattutto in una puntata decisiva come quella che precede la finale.

A seguire le nostre pagelle della semifinale del Serale di Amici 2026, in onda il 9 maggio (qui il nome dell’eliminato).

Serale Amici 2026, semifinale: i voti di all music italia

Qui, di seguito, riportiamo i nostri giudizi sulle esibizioni dei 3 cantanti ancora in gara nella semifinale del Serale di Amici 2026. Ogni voto è ottenuto dalla media aritmetica dei voti da noi assegnati alle singole esibizioni di ciascun cantante.

ELENA

Elena inizia la puntata con una buona dose di sensualità sulle note di I Just Want To Make Love To You (7,5). Poi arriva Remedios, un’esibizione senza infamia né lode, che non valorizza affatto le peculiarità della giovane cantante (6,5).

Less is more. Con la comparata contro Angie torna la Elena che, di puntata in puntata, abbiamo apprezzato sempre di più. Versatilità, personalità e unicità (8).

La sua voce è magnetica (So Easy (To Fall In Love) – 7,5) e potremmo riconoscerla tra tante anche ad occhi chiusi.

Voto: 7,5

ANGIE

Angie debutta in semifinale con un piccolo estratto del musical Cabaret e noi non ci stanchiamo di scriverlo: è questo il suo habitat naturale! Canta, balla, recita, e si diverte pure, risultando sempre credibile e decisamente più a fuoco che nella maggior parte delle cover che ha interpretato (8).

Qui, come dimostrato nella comparata contro Elena, confonde lo staging con la teatralità e in un battito di ciglia perde di credibilità. Di certo, ha una buona estensione vocale. Ma da qui a dire che è versatile, la strada è lunga (6,5).

Decisamente meglio su Ti Voglio, un brano che – così come presentato – sta a metà tra un musical e una cover. Ed ecco che Angie torna a fare bene il suo lavoro, anche se – a nostro parere – ci è sembrata troppo impegnata ad ammiccare davanti alle telecamere (anche meno, Angie!) (7).

Voto: 7

LORENZO 

Le assegnazioni possono fare la differenza e La Sera Dei Miracoli ne è la dimostrazione. Lorenzo entra in punta di piedi in un brano storico di Lucio Dalla e ne propone una versione molto poetica, frutto delle sue innate doti interpretative, che gli permettono – con le parole – di dipingere tante piccole tele (7,5).

Voto: 7,5

All Music Italia

Articoli più letti

Serale Amici 2026 anticipazioni 9 maggio 1

Serale Amici 2026: chi sono i finalisti? Anticipazioni della semifinale con Irama e Giordana Angi
BLANCO scaletta tour 2026 concerti date 2

BLANCO live 2026: il tour passa da Bologna dopo Bari e Napoli
Shiva in concerto durante il tour 2026 nei palazzetti con scaletta completa dei brani 3

Shiva porta Vangelo nei palazzetti: la scaletta del tour 2026
New Music Friday 8 maggio 2026, le pagelle ai nuovi singoli di Plasma, Arisa, LDA & Aka 7even, Coez e Francesco Gabbani 4

New Music Friday 8 maggio 2026: le pagelle tra il ritorno di Coez, il flop di Plasma e l'estate di Gabbani
Luciano Ligabue e Fiorella Mannoia sul palco durante l’annuncio di Una Nessuna Centomila 2026 all’Arena di Verona 5

Ligabue presenta l'inedito “Nessuno è di qualcuno” e annuncia il ritorno di Una Nessuna Centomila
Mille e una cover Rai 1 serate dedicate a Sanremo 2026 6

Da Elodie a Nek: Rai 1 rilancia le cover di Sanremo con due speciali "MilleunaCover Sanremo"
New Music Friday settimana 19 2026 Radio Date 7

New Music Friday: Radio Date – Tutti i singoli in uscita nella settimana 19 del 2026
album italiani in uscita nel 2026 guida completa 8

Ecco tutti gli ALBUM ITALIANI in uscita nel 2026 (Articolo in continuo aggiornamento)
Francesco Gabbani in foto promo del singolo Summer Funk, seduto su una panchina di parco con t-shirt nera e collane, sorridente, sfondo di alberi al tramonto 9

Francesco Gabbani torna con "Summer Funk", un funk estivo ironico che apre il tour del decennale
Giuse The Lizia nuovo singolo Istruzioni 10

Giuse The Lizia in “Istruzioni” mette in discussione il modello perfetto

Cerca su A.M.I.