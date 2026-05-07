8 Maggio 2026
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Alessandro Genovese
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8 Maggio 2026

Giuse The Lizia in “Istruzioni” mette in discussione il modello perfetto

Il cantautore pubblica un brano scritto pochi giorni prima della laurea, tra precarietà e relazioni fragili.

News di Alessandro Genovese
Giuse The Lizia nuovo singolo Istruzioni
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Testo e significato del nuovo brano di Giuse The LiziaIstruzioni, nuovo singolo per Maciste Dischi.

Il singolo nasce da una domanda precisa: cosa resta delle “istruzioni” con cui una generazione è cresciuta? Scritto pochi giorni prima della laurea in Giurisprudenza, racconta la difficoltà di trovare punti fermi quando lavoro, relazioni e identità sembrano sempre più instabili.

Il significato di Istruzioni di Giuse The Lizia

Istruzioni è il primo brano di una nuova fase del percorso di Giuse The Lizia. Il titolo nasce da un nodo preciso, che il cantautore racconta così:

“Ho scritto questa canzone pochi giorni prima di laurearmi, cercando di mettere in ordine un po’ di domande che avevo accumulato nei mesi precedenti. La canzone si chiama Istruzioni perché la mia generazione è cresciuta sentendosi ripetere che per vivere bene bisogna studiare, trovarsi un lavoro, comprarsi la macchina. Volevo scrivere di come queste istruzioni non funzionino più, o forse non hanno mai funzionato”, racconta Giuse The Lizia.

Il significato del brano sta dentro questa contraddizione: il copione di vita ereditato (studia, lavora, accumula) non garantisce più ciò che prometteva. Per gli ascoltatori sotto i trent’anni l’effetto è di riconoscimento: precarietà del lavoro, relazioni che si consumano dentro una chat o una barra di scrittura su Whatsapp, dubbi che restano aperti.

Giuse The Lizia non trasforma il disagio generazionale in slogan. Lascia spazio alle domande senza fornire risposte facili, scegliendo immagini quotidiane invece di proclami.

Giuse The Lizia – Istruzioni – Testo

Studia, lavora e comprati la macchina
mezza caramella per ballare sotto cassa
e dopo giura, dimentica, lavati la faccia
tratta le persone come se fossero plastica
lotta di classe, vestiti di classe
novecento euro un letto a due piazze
il maschio decostruito, cantante indie fallito

Odio la musica finta e pop
meglio quella che ascolta tuo padre
ed odio i soldi, ma solo un po’
mi piace spenderli per ca**ate
ed odio te ma non c’è un perché
forse sarà quell’accento romano
o quella spocchia da laureato
mi ero dimenticato

di dirti che arrivo tardi
che ho finito gli psicofarmaci
che sono triste da cinque anni
che mi piacevi ma non so impegnarmi
se potessi tornare indietro
te lo direi ma è troppo tardi
vorrei fare piace coi miei, andare ai rave
ma è troppo tardi

Ti prego non innamorarti mai di me
non innamorarti di un’idea
perché so già che ti deluderò
ancora, ancora, ancora
Studia, lavora e comprati la macchina
mezza caramella per ballare sotto cassa
e dopo giura, dimentica, lavati la faccia
tratta le persone come se fossero plastica
lotta di classe, vestiti di classe
novecento euro un letto a due piazze
il maschio decostruito, cantante indie fallito

Odio la musica finta e pop
però la faccio da cinque anni
odio l’industria, ma solo un po’
paga l’affitto, i dischi, i taxi
io di politica ne parlo al bar
mentre fumo e dico ca**ate
e poi di notte non dormo
fumo e scrollo
guardo un porno

I testi violenti dei trapper
o la violenza della polizia
le rime o i manganelli
piromani a volto coperto
o quelli dietro alla scrivania
teppisti o liceo Gelli

Ti prego non innamorarti mai di me
non innamorarti di un’idea
perché so già che ti deluderò
ancora, ancora, ancora
Studio, lavoro e comprerò una macchina
mezza caramella per ballare sotto cassa
e poi giuro, dimentico e mi lavo la faccia
tratto le persone come se fossero plastica
lotta di classe, vestiti di classe
novecento euro un letto a due piazze
il maschio decostruito, cantante indie fallito

Giuse The Lizia, il nuovo capitolo dopo Istruzioni

Istruzioni è il primo tassello di un racconto più ampio che Giuse The Lizia svilupperà nei prossimi mesi attraverso nuove uscite. La direzione è quella di una scrittura personale e generazionale già emersa nei lavori precedenti, qui ancora più diretta nel mettere a fuoco lo smarrimento dei ventenni e trentenni di oggi.

MDMA Tour: le date di Giuse The Lizia nei club italiani a dicembre

A dicembre Istruzioni arriva sul palco con l’MDMA Tour, organizzato e prodotto da Comcerto e Live Nation, che porterà Giuse The Lizia nei principali club italiani.

  • 1 dicembre – Largo Venue, Roma
  • 4 dicembre – Duel Club, Napoli
  • 5 dicembre – Otel, Firenze
  • 10 dicembre – Fabrique, Milano
  • 11 dicembre – Estragon Club, Bologna
  • 12 dicembre – Hall, Padova

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