Testo e significato del nuovo brano di Giuse The Lizia, Istruzioni, nuovo singolo per Maciste Dischi.

Il singolo nasce da una domanda precisa: cosa resta delle “istruzioni” con cui una generazione è cresciuta? Scritto pochi giorni prima della laurea in Giurisprudenza, racconta la difficoltà di trovare punti fermi quando lavoro, relazioni e identità sembrano sempre più instabili.

Il significato di Istruzioni di Giuse The Lizia

Istruzioni è il primo brano di una nuova fase del percorso di Giuse The Lizia. Il titolo nasce da un nodo preciso, che il cantautore racconta così:

“Ho scritto questa canzone pochi giorni prima di laurearmi, cercando di mettere in ordine un po’ di domande che avevo accumulato nei mesi precedenti. La canzone si chiama Istruzioni perché la mia generazione è cresciuta sentendosi ripetere che per vivere bene bisogna studiare, trovarsi un lavoro, comprarsi la macchina. Volevo scrivere di come queste istruzioni non funzionino più, o forse non hanno mai funzionato”, racconta Giuse The Lizia.

Il significato del brano sta dentro questa contraddizione: il copione di vita ereditato (studia, lavora, accumula) non garantisce più ciò che prometteva. Per gli ascoltatori sotto i trent’anni l’effetto è di riconoscimento: precarietà del lavoro, relazioni che si consumano dentro una chat o una barra di scrittura su Whatsapp, dubbi che restano aperti.

Giuse The Lizia non trasforma il disagio generazionale in slogan. Lascia spazio alle domande senza fornire risposte facili, scegliendo immagini quotidiane invece di proclami.

Giuse The Lizia – Istruzioni – Testo

Studia, lavora e comprati la macchina

mezza caramella per ballare sotto cassa

e dopo giura, dimentica, lavati la faccia

tratta le persone come se fossero plastica

lotta di classe, vestiti di classe

novecento euro un letto a due piazze

il maschio decostruito, cantante indie fallito

Odio la musica finta e pop

meglio quella che ascolta tuo padre

ed odio i soldi, ma solo un po’

mi piace spenderli per ca**ate

ed odio te ma non c’è un perché

forse sarà quell’accento romano

o quella spocchia da laureato

mi ero dimenticato

di dirti che arrivo tardi

che ho finito gli psicofarmaci

che sono triste da cinque anni

che mi piacevi ma non so impegnarmi

se potessi tornare indietro

te lo direi ma è troppo tardi

vorrei fare piace coi miei, andare ai rave

ma è troppo tardi

Ti prego non innamorarti mai di me

non innamorarti di un’idea

perché so già che ti deluderò

ancora, ancora, ancora

Studia, lavora e comprati la macchina

mezza caramella per ballare sotto cassa

e dopo giura, dimentica, lavati la faccia

tratta le persone come se fossero plastica

lotta di classe, vestiti di classe

novecento euro un letto a due piazze

il maschio decostruito, cantante indie fallito

Odio la musica finta e pop

però la faccio da cinque anni

odio l’industria, ma solo un po’

paga l’affitto, i dischi, i taxi

io di politica ne parlo al bar

mentre fumo e dico ca**ate

e poi di notte non dormo

fumo e scrollo

guardo un porno

I testi violenti dei trapper

o la violenza della polizia

le rime o i manganelli

piromani a volto coperto

o quelli dietro alla scrivania

teppisti o liceo Gelli

Ti prego non innamorarti mai di me

non innamorarti di un’idea

perché so già che ti deluderò

ancora, ancora, ancora

Studio, lavoro e comprerò una macchina

mezza caramella per ballare sotto cassa

e poi giuro, dimentico e mi lavo la faccia

tratto le persone come se fossero plastica

lotta di classe, vestiti di classe

novecento euro un letto a due piazze

il maschio decostruito, cantante indie fallito

Giuse The Lizia, il nuovo capitolo dopo Istruzioni

Istruzioni è il primo tassello di un racconto più ampio che Giuse The Lizia svilupperà nei prossimi mesi attraverso nuove uscite. La direzione è quella di una scrittura personale e generazionale già emersa nei lavori precedenti, qui ancora più diretta nel mettere a fuoco lo smarrimento dei ventenni e trentenni di oggi.

MDMA Tour: le date di Giuse The Lizia nei club italiani a dicembre

A dicembre Istruzioni arriva sul palco con l’MDMA Tour, organizzato e prodotto da Comcerto e Live Nation, che porterà Giuse The Lizia nei principali club italiani.

1 dicembre – Largo Venue, Roma

4 dicembre – Duel Club, Napoli

5 dicembre – Otel, Firenze

10 dicembre – Fabrique, Milano

11 dicembre – Estragon Club, Bologna

12 dicembre – Hall, Padova

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