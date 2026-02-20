Ligabue disegna il 2026 live tra Europa, stadi e palasport: tutte le date

Luciano Ligabue live 2026: date e biglietti di un calendario che attraversa Europa, stadi e palasport italiani tra maggio e ottobre. Il nuovo tour segna un percorso articolato che parte dai club europei, passa dagli stadi di giugno e si chiude nei principali palazzetti italiani.

Luciano Ligabue live 2026: date concerti in Europa

1 maggio 2026 – Razzmatazz, Barcellona

2 maggio 2026 – Sala Riviera, Madrid

6 maggio 2026 – Arena Milano, Milano

8 maggio 2026 – Olympia, Parigi

9 maggio 2026 – O2 Shepherd’s Bush, Londra

11 maggio 2026 – TivoliVredenburg Rond, Utrecht

12 maggio 2026 – Cirque Royal, Bruxelles

14 maggio 2026 – Rockhal, Lussemburgo

16 maggio 2026 – The Hall, Zurigo

Date concerti Ligabue 2026 negli stadi

5 giugno 2026 – Stadio Comunale, Bibione (Venezia)

12 giugno 2026 – Stadio Olimpico, Roma

17 giugno 2026 – Allianz Stadium, Torino

20 giugno 2026 – Stadio San Siro, Milano

Ligabue live 2026 nei palasport italiani

22 settembre 2026 – Arena di Verona, Verona

25 settembre 2026 – Kioene Arena, Padova

27 settembre 2026 – ChorusLife Arena, Bergamo

29 settembre 2026 – Pala Teknoship, Genova

1 ottobre 2026 – Modigliani Forum, Livorno

3 ottobre 2026 – Vitrifrigo Arena, Pesaro

6 ottobre 2026 – Nelson Mandela Forum, Firenze

8 ottobre 2026 – PalaUnical, Mantova

10 ottobre 2026 – Unipol Arena, Bologna

14 ottobre 2026 – Pala Rescifina, Messina

16 ottobre 2026 – PalaSele, Eboli

18 ottobre 2026 – Palaflorio, Bari

20 ottobre 2026 – Pala Prometeo, Ancona

24 ottobre 2026 – Arena Milano, Milano

CLICCA SUL BANNER PER ACQUISTARE I BIGLIETTI







