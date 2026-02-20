20 Febbraio 2026
di
Oriana Meo
Caporedattore
Tour
Condividi su:
20 Febbraio 2026

Ligabue disegna il 2026 live tra Europa, stadi e palasport: tutte le date

Tutte le date del tour 2026 tra Europa, stadi e palasport

Tour di Oriana Meo
Luciano Ligabue live 2026 date e biglietti
Condividi su:

Luciano Ligabue live 2026: date e biglietti di un calendario che attraversa Europa, stadi e palasport italiani tra maggio e ottobre. Il nuovo tour segna un percorso articolato che parte dai club europei, passa dagli stadi di giugno e si chiude nei principali palazzetti italiani.

Luciano Ligabue live 2026: date concerti in Europa

  • 1 maggio 2026 – Razzmatazz, Barcellona
  • 2 maggio 2026 – Sala Riviera, Madrid
  • 6 maggio 2026 – Arena Milano, Milano
  • 8 maggio 2026 – Olympia, Parigi
  • 9 maggio 2026 – O2 Shepherd’s Bush, Londra
  • 11 maggio 2026 – TivoliVredenburg Rond, Utrecht
  • 12 maggio 2026 – Cirque Royal, Bruxelles
  • 14 maggio 2026 – Rockhal, Lussemburgo
  • 16 maggio 2026 – The Hall, Zurigo

Date concerti Ligabue 2026 negli stadi

  • 5 giugno 2026 – Stadio Comunale, Bibione (Venezia)
  • 12 giugno 2026 – Stadio Olimpico, Roma
  • 17 giugno 2026 – Allianz Stadium, Torino
  • 20 giugno 2026 – Stadio San Siro, Milano

Ligabue live 2026 nei palasport italiani

  • 22 settembre 2026 – Arena di Verona, Verona
  • 25 settembre 2026 – Kioene Arena, Padova
  • 27 settembre 2026 – ChorusLife Arena, Bergamo
  • 29 settembre 2026 – Pala Teknoship, Genova
  • 1 ottobre 2026 – Modigliani Forum, Livorno
  • 3 ottobre 2026 – Vitrifrigo Arena, Pesaro
  • 6 ottobre 2026 – Nelson Mandela Forum, Firenze
  • 8 ottobre 2026 – PalaUnical, Mantova
  • 10 ottobre 2026 – Unipol Arena, Bologna
  • 14 ottobre 2026 – Pala Rescifina, Messina
  • 16 ottobre 2026 – PalaSele, Eboli
  • 18 ottobre 2026 – Palaflorio, Bari
  • 20 ottobre 2026 – Pala Prometeo, Ancona
  • 24 ottobre 2026 – Arena Milano, Milano

CLICCA SUL BANNER PER ACQUISTARE I BIGLIETTI




All Music Italia

Articoli più letti

Pagelle Taratata live: voti ai duetti e alle cover della seconda puntata 1

Taratata, le pagelle della seconda puntata: duetti e cover, voto per voto
Elenco testi canzoni Festival di Sanremo 2026 2

Festival di Sanremo 2026: i testi delle canzoni dei cantanti in gara
Lucio Presta e Maria De Filippi 3

Lucio Presta spiega l'allontanamento da Maria De Filippi: c'entrano Sanremo e Amici
Pagelle della stampa di Sanremo 2026 con la classifica dei brani 4

Festival di Sanremo 2026, le pagelle della stampa: la classifica completa dopo i primi ascolti
Matteo Trullu vincitore The Voice Kids 2026 con Maniac e la chitarra 5

The Voice Kids 2026, perché ha vinto Matteo Trullu: “Maniac”, la chitarra e una finale diversa
Anticipazioni Amici 2025: puntata del 22 febbraio con Briga e Fiorella Mannoia 6

Amici 2025: le anticipazioni del 22 febbraio con Briga e Fiorella Mannoia
7

Eddie Brock a Sanremo 2026 con “Avvoltoi”: testo e significato
Rita Pavone critica il Festival di Sanremo 8

Rita Pavone contro Sanremo: "Nessuno ricorda le canzoni recenti". Ma è davvero così?
Cantanti Sanremo 2026: nomi veri, età e analisi generazionale del cast 9

Festival di Sanremo 2026: età e veri nomi di tutti i cantanti in gara
Arisa al Festival di Sanremo 2026 10

Arisa a Sanremo 2026 con “Magica favola”: testo e significato

Cerca su A.M.I.