Ligabue disegna il 2026 live tra Europa, stadi e palasport: tutte le date

Luciano Ligabue live 2026: date e biglietti di un calendario che attraversa Europa, stadi e palasport italiani tra maggio e ottobre. Il nuovo tour segna un percorso articolato che parte dai club europei, passa dagli stadi di giugno e si chiude nei principali palazzetti italiani.
Luciano Ligabue live 2026: date concerti in Europa
- 1 maggio 2026 – Razzmatazz, Barcellona
- 2 maggio 2026 – Sala Riviera, Madrid
- 6 maggio 2026 – Arena Milano, Milano
- 8 maggio 2026 – Olympia, Parigi
- 9 maggio 2026 – O2 Shepherd’s Bush, Londra
- 11 maggio 2026 – TivoliVredenburg Rond, Utrecht
- 12 maggio 2026 – Cirque Royal, Bruxelles
- 14 maggio 2026 – Rockhal, Lussemburgo
- 16 maggio 2026 – The Hall, Zurigo
Date concerti Ligabue 2026 negli stadi
- 5 giugno 2026 – Stadio Comunale, Bibione (Venezia)
- 12 giugno 2026 – Stadio Olimpico, Roma
- 17 giugno 2026 – Allianz Stadium, Torino
- 20 giugno 2026 – Stadio San Siro, Milano
Ligabue live 2026 nei palasport italiani
- 22 settembre 2026 – Arena di Verona, Verona
- 25 settembre 2026 – Kioene Arena, Padova
- 27 settembre 2026 – ChorusLife Arena, Bergamo
- 29 settembre 2026 – Pala Teknoship, Genova
- 1 ottobre 2026 – Modigliani Forum, Livorno
- 3 ottobre 2026 – Vitrifrigo Arena, Pesaro
- 6 ottobre 2026 – Nelson Mandela Forum, Firenze
- 8 ottobre 2026 – PalaUnical, Mantova
- 10 ottobre 2026 – Unipol Arena, Bologna
- 14 ottobre 2026 – Pala Rescifina, Messina
- 16 ottobre 2026 – PalaSele, Eboli
- 18 ottobre 2026 – Palaflorio, Bari
- 20 ottobre 2026 – Pala Prometeo, Ancona
- 24 ottobre 2026 – Arena Milano, Milano