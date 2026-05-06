Luciano Ligabue e Fiorella Mannoia insieme sul palco dell’Unipol Forum di Milano per annunciare il ritorno di Una Nessuna Centomila. Durante il concerto del 6 maggio 2026, i due artisti presenteranno anche Nessuno è di qualcuno, un brano inedito firmato da Ligabue e dedicato al tema della violenza contro le donne.

L’evento speciale di Una Nessuna Centomila tornerà il 21 settembre 2026 all’Arena di Verona. Secondo quanto annunciato sul palco, i diritti del nuovo brano verranno devoluti alla Fondazione Una Nessuna Centomila, nata per sostenere progetti e iniziative contro la violenza di genere.

L’annuncio arriva a sorpresa durante una delle date milanesi del tour di Ligabue e riporta al centro un progetto che negli ultimi anni ha coinvolto numerosi artisti della musica italiana.

Ligabue presenta Nessuno è di qualcuno

Il brano debutta dal vivo proprio all’Unipol Forum di Milano davanti al pubblico del tour 2026 di Luciano Ligabue. Nessuno è di qualcuno affronta il tema della violenza contro le donne ed è legato direttamente alle attività della Fondazione Una Nessuna Centomila.

Al momento non sono stati diffusi dettagli ufficiali su un’eventuale pubblicazione discografica del brano né sull’uscita in streaming.

Il ritorno di Una Nessuna Centomila

Dopo gli eventi organizzati negli ultimi anni, il progetto tornerà il 21 settembre 2026 all’Arena di Verona con una nuova iniziativa dedicata al contrasto della violenza sulle donne.

Fiorella Mannoia, tra le figure centrali del progetto, ha annunciato il nuovo appuntamento insieme a Luciano Ligabue direttamente dal palco del concerto milanese.

Il testo di Nessuno è di qualcuno

Il testo completo del brano sarà aggiornato in questa pagina non appena disponibile.

Significato di Nessuno è di qualcuno

Dal titolo e dal contesto dell’esibizione, il nuovo brano di Luciano Ligabue sembra affrontare il tema del possesso nelle relazioni e della violenza contro le donne. L’esecuzione live all’Unipol Forum è stata collegata direttamente all’annuncio del nuovo evento di Una Nessuna Centomila.