Settimana 19 del 2026. Prosegue il flusso di nuove uscite: il Radio Date raccoglie i singoli italiani pronti per il New Music Friday, tra ritorni, nuove proposte e brani destinati a entrare anche in rotazione radiofonica.
Tra pop, urban e scena indipendente, il calendario si aggiorna giorno dopo giorno con le uscite ufficiali della settimana, offrendo una panoramica in continuo aggiornamento delle novità discografiche in arrivo.
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New Music Friday: i singoli usciti dal 4 al 7 maggio 2026
lunedì 4 maggio 2026
FMJazzProject Five – Ancora primavera
martedì 5 maggio 2026
Cabruja – Discutibile
mercoledì 6 maggio 2026
ADM Project feat. Katy Desario – Fiore del Deserto
giovedì 7 maggio 2026
ALPACA – Pesce rosso
Dasp – L’uomo poltrona (Palmad Records)
Gustavo – Una bella giornata (Alti Records)
venerdì 8 maggio 2026
404 Lavoro Not Found – Estate Storta (Black Room Records)
Cassandra Raffaele – Welcome to Sicily (261 Records)
Cecilia Gayle – Rompen las cadenas (Summit Production Milano)
Cesare Mazzarani – Deva (Milano Music Play – T.O.S.M.)DIPA – In apnea
EDY – Lento (MATRICE17, distr. Believe)
Elena Presti – Amor perdido (Mediterraneo Production)
España Circo Este – Tornerà (Dumba Dischi / Believe)
Letizia Sovieni – Epidermide
Roberto Carraro – Sogno d’estate (Milano Music Play – T.O.S.M.)
Sara Menghini – Io ti vedo nel cielo che brilla (Milano Music Play – T.O.S.M.)
sottoliceberg – Contrasti (La Crème Records)
Tommy – Tattoo (Milano Music Play – T.O.S.M.)
Velvet Shot – Obsession
I più attesi del New Music Friday settimana 19 2026
Global releases: i singoli da tenere d’occhio
Segnalazione nuovi singoli – Radio Date 15 maggio 2026
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