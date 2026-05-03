4 Maggio 2026
di
Oriana Meo
Caporedattore
Radio Date
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4 Maggio 2026

New Music Friday: Radio Date – Tutti i singoli in uscita nella settimana 19 del 2026

Tutti i singoli italiani in uscita nella settimana 19 del 2026, aggiornati giorno per giorno fino all'8 maggio.

Radio Date di Oriana Meo
New Music Friday settimana 19 2026 Radio Date
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Settimana 19 del 2026. Prosegue il flusso di nuove uscite: il Radio Date raccoglie i singoli italiani pronti per il New Music Friday, tra ritorni, nuove proposte e brani destinati a entrare anche in rotazione radiofonica.

Tra pop, urban e scena indipendente, il calendario si aggiorna giorno dopo giorno con le uscite ufficiali della settimana, offrendo una panoramica in continuo aggiornamento delle novità discografiche in arrivo.

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New Music Friday: i singoli usciti dal 4 al 7 maggio 2026

lunedì 4 maggio 2026
FMJazzProject Five – Ancora primavera

martedì 5 maggio 2026
Cabruja – Discutibile

mercoledì 6 maggio 2026
ADM Project feat. Katy Desario – Fiore del Deserto

giovedì 7 maggio 2026
ALPACA – Pesce rosso
Dasp – L’uomo poltrona (Palmad Records)
Gustavo – Una bella giornata (Alti Records)

venerdì 8 maggio 2026

404 Lavoro Not Found – Estate Storta (Black Room Records)
Cassandra Raffaele – Welcome to Sicily (261 Records)
Cecilia Gayle – Rompen las cadenas (Summit Production Milano)
Cesare Mazzarani – Deva (Milano Music Play – T.O.S.M.)DIPA – In apnea
EDY – ⁠Lento (MATRICE17, distr. Believe)

Elena Presti – Amor perdido (Mediterraneo Production)
España Circo Este – Tornerà (Dumba Dischi / Believe)
Letizia Sovieni – Epidermide
Roberto Carraro – Sogno d’estate (Milano Music Play – T.O.S.M.)

Sara Menghini – Io ti vedo nel cielo che brilla (Milano Music Play – T.O.S.M.)
sottoliceberg – Contrasti (La Crème Records)
Tommy – Tattoo (Milano Music Play – T.O.S.M.)
Velvet Shot – Obsession

I più attesi del New Music Friday settimana 19 2026

Global releases: i singoli da tenere d’occhio

Segnalazione nuovi singoli – Radio Date 15 maggio 2026

Per segnalare i singoli in uscita nel radio date del 15 maggio 2026 utilizzare unicamente il form qui sotto, oppure cliccare qui.

All Music Italia

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