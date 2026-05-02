Dopo una sesta puntata che ha portato all’eliminazione di Alex, il Serale di Amici 2026 giunge a un passo dalla semifinale, con un settimo appuntamento televisivo in cui ogni esibizione risulta sempre più decisiva e ogni errore potrebbe essere fatale.

Gli otto allievi ancora in gara si esibiscono così davanti alla giuria, composta da Gigi D’Alessio, Amadeus, Elena D’Amario e Cristiano Malgioglio, dando il meglio di sé e cercando di conquistare uno dei 6 pass per la semifinale, che si terrà sabato 9 maggio.

Ed ecco che – tra inediti, cover e duetti – c’è chi conferma le aspettative, chi continua a sorprendere e chi, invece, delude, commettendo un passo falso.

A seguire le nostre pagelle della settima puntata del Serale di Amici 2026, in onda il 2 maggio (qui il nome dell’eliminato).

Serale Amici 2026, settima puntata: i voti di all music italia

Qui, di seguito, riportiamo i nostri giudizi sulle esibizioni dei 5 cantanti ancora in gara nella settima puntata del Serale di Amici 2026. Ogni voto è ottenuto dalla media aritmetica dei voti da noi assegnati alle singole esibizioni di ciascun cantante.

ELENA

Intima e potente al tempo stesso, Elena mette la voce (riconoscibilissima anche ad occhi chiusi) a servizio dell’emozione e con Another Love ci consegna un’esibizione tanto struggente quanto delicata.

Voto: 8

GARD

Nel guanto “voce, controllo e personalità” parte avvantaggiato, eppure fa meglio Riccardo. Durante il Pomeridiano lo abbiamo scritto più volte: Gard è ancora carente nell’interpretazione e il risultato è che l’emozione non arriva.

Al ballottaggio riscrive poi le strofe di Diodato (perché?! sono forzatissime), rendendo il brano irriconoscibile e questo non è un complimento, purtroppo!

Insomma, questa è decisamente una puntata NO! Imprecisioni a go go e interpretazioni traballanti. Che peccato! Soprattutto a un passo dalla semifinale.

Voto: 5

RICCARDO

Se il percorso di Riccardo all’interno della scuola di Amici diventasse un film, il titolo sarebbe “Mission Impossible“. Molto probabilmente tutte le esibizioni vengono “corrette” con la post produzione, ma tra il Pomeridiano e il Serale c’è un abisso. E questo gli va riconosciuto. Poi, va detto, la sua performance sulle note di Vivo Per Lei era tutt’altro che precisa a livello tecnico. Ma c’era la personalità, c’era l’emozione… e questo talvolta fa la differenza.

Voto: 6,5

ANGIE

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LORENZO

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