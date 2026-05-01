1 Maggio 2026
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1 Maggio 2026

Concerto Primo Maggio 2026, scaletta in aggiornamento: ordine di uscita e artisti e canzoni sul palco

L’ordine di uscita degli artisti e i brani eseguiti durante la diretta da Piazza San Giovanni.

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Logo del Concerto del Primo Maggio 2026, evento promosso da CGIL CISL UIL in Piazza San Giovanni a Roma
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Concerto Primo Maggio 2026 scaletta e ordine di uscita: oggi, venerdì 1 maggio, il Concertone torna in Piazza San Giovanni in Laterano a Roma, con la conduzione di Arisa, BigMama e Pierpaolo Spollon. In questa pagina aggiorniamo live gli artisti già saliti sul palco, i brani eseguiti e i momenti principali della diretta.

CONCERTO PRIMO MAGGIO 2026: SCALETTA IN AGGIORNAMENTO
La scaletta del Concerto del Primo Maggio 2026 viene aggiornata durante la diretta da Piazza San Giovanni. Qui trovate l’ordine di uscita reale degli artisti e i brani eseguiti sul palco.

Ultimo aggiornamento: scaletta in aggiornamento durante la diretta.

Concerto Primo Maggio 2026: scaletta e ordine di uscita live

Questa la scaletta del Concerto Primo Maggio 2026 aggiornata con gli artisti già saliti sul palco e i brani eseguiti durante la diretta.

  • Paolo BelliDr. Jazz e Mr. Funk
  • RobCento ragazzeChaos perfetto
  • SantamareaCon gli occhi di una lepreZanzare
  • FrancamenteFucinaTelephone Tango
  • CasadilegoPosto nuovo
  • 1MNEXT – esibizione dei tre vincitori Bambina, Cainero e Cristiana Verardo, con proclamazione della vincitrice assoluta: Bambina
  • PrimogenitoIl mondo in quel cofanettoScusa Caterina
  • BirthhTotal BlackBene
  • Nico ArezzoTerapia d’urloSancu
  • SissiAmore mioIl cielo in una stanzaColpo di stato
  • RoshelleSola tra le nuvoleL’origine del mondo
  • Dutch NazariSabato sera Gasati un mondo
  • Silvia SalemiEnd of silence
  • OKGIORGIO – brani in aggiornamento
  • Senza Cri – brani in aggiornamento

La prima parte del Concerto del Primo Maggio 2026 ha dato spazio soprattutto a nomi emergenti e progetti meno esposti nella programmazione televisiva generalista. Tra i passaggi già andati in onda ci sono Santamarea, Francamente, Birthh e Nico Arezzo, accanto all’apertura di Paolo Belli.

La scaletta verrà aggiornata durante la giornata con i nuovi artisti in ordine di uscita e con i brani eseguiti dal palco di Piazza San Giovanni.

Per il cast completo del Concertone potete recuperare anche il nostro articolo generale con tutti gli artisti annunciati: Concerto Primo Maggio 2026: cast e cantanti.

1MNEXT 2026: Bambina vince tra i tre finalisti

Tra i momenti già andati in onda c’è anche la proclamazione della vincitrice assoluta di 1MNEXT 2026. Sul palco si sono esibiti Bambina, Cainero e Cristiana Verardo, i tre nomi arrivati alla fase finale del contest legato al Concertone.

A vincere è stata Bambina, che si aggiunge così all’elenco degli artisti passati dal palco del Primo Maggio attraverso la finestra dedicata alle nuove proposte.

Concerto Primo Maggio 2026: dove vederlo in tv e streaming

Il Concerto del Primo Maggio 2026 va in onda in diretta su Rai 3 e in streaming su RaiPlay. La giornata alterna la lunga parte pomeridiana alla fascia serale, con il palco di Piazza San Giovanni che ospita artisti, interventi e momenti legati al tema scelto per questa edizione.

Il tema del 2026 è “Lavoro dignitoso: contrattazione, nuove tutele e nuovi diritti per l’Italia che cambia nell’era dell’intelligenza artificiale”. Una cornice che accompagna la giornata insieme alla parte musicale.

Cast e aggiornamenti del Concerto Primo Maggio 2026

La scaletta completa del Concerto del Primo Maggio 2026 viene aggiornata durante la diretta, man mano che gli artisti salgono sul palco. L’ordine di uscita può cambiare rispetto agli annunci iniziali e viene confermato solo nel corso della giornata.

In questa pagina continueremo ad aggiornare l’elenco con i nuovi ingressi sul palco, i brani eseguiti e i momenti principali della diretta.

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