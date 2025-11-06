6 Novembre 2025

Angelica Bove – Mattone. Testo e significato del brano in gara a Sanremo Giovani 2025

24 artisti in gara si giocano due dei quattro posti delle Nuove Proposte di Sanremo 2026

Angelica Bove con il brano “Mattone” tra i protagonisti di Sanremo Giovani 2025
Angelica Bove – Mattone, testo e significato del brano presentato in gara a Sanremo Giovani 2025.

24 artisti in gara, quattro puntate in seconda serata su Rai 2 con 4 scontri a eliminazione diretta che porteranno 12 artisti in semifinale, quindi 6 in finale, e solo due sul palco del Festival di Sanremo nella categoria Nuove Proposte. A giudicare la Commissione presieduta dal Direttore Artistico Carlo Conti e formata da Claudio Fasulo, Ema Stokholma, Carolina Rey, Manola Moslehi, Enrico Cremonesi e Daniele Battaglia.

Chi è Angelica Bove

Angelica Bove è una giovane cantante romana, classe 2003, che si è fatta notare per la profondità e l’intensità della sua voce. Scopre il canto quasi per gioco — nella vasca da bagno — e inizia a condividere il proprio talento sui social, trasformando presto quella passione in un percorso artistico.

A soli 19 anni, Angelica inizia a pubblicare cover su TikTok, trovando nel canto il modo più autentico per raccontarsi. Nel 2023 decide di tentare i casting di X Factor e conquista sin da subito pubblico e giudici, imponendosi come una delle voci più originali della 17ª edizione del talent. Durante le semifinali presenta il suo primo inedito, L’inverno, scritto da Tananai, Davide Simonetta e Paolo Antonacci, pubblicato il 1° dicembre 2023.

Con la sua musica, Angelica esprime emozioni profonde senza filtri né tabù, trasformando malinconia e fragilità in forza. Il 4 ottobre 2024 torna con il singolo Bellissimo e poi niente, confermando la sua crescita artistica e un linguaggio sempre più personale.

Nel 2024 Angelica partecipa a Sanremo Giovani con il brano La nostra malinconia, con cui arriva fino alla finale, venendo battura da Settembre.

Sanremo Giovani 2025 – ANGELICA BOVE MATTONE significato del brano

Il brano racconta la fatica di convivere con il dolore quotidiano e di imparare a considerarlo parte della vita. “Mattone” diventa simbolo di quel peso che, invece di schiacciare, serve a costruire — passo dopo passo — la propria rinascita.

MATTONE testo

Dicono che per amare serve stare bene
da soli
di non accontentarsi pur di rimanere insieme
da fuori noi ci somigliamo come i cani coi padroni
ma non ci capiamo come figli e genitori
mi prendo un alto po’
troppe informazioni
che mi confondo

Quanta pioggia ancora cadrà per un po’ di pace
in queste giornate
so che prima o poi passerà
lo ha detto il dottore che mi devo abituare
a stare male in modo normale
come tutte le altre persone
a stare male in modo normale
come tutti gli altri
e ritornare a vivere

Dicono che per odiare serve litigare
servono parole dette bene
io che mi ritrovo sempre a dire cattiverie
fino a tre non riesco mai a contare
perdo la pazienza come perdo le occasioni
sono treni così, lontani
aspetto ancora un po’
troppe direzioni
possibili

Quanta pioggia ancora cadrà per un po’ di pace
in queste giornate
so che prima o poi passerà
lo ha detto il dottore che mi devo abituare
a stare male in modo normale
come tutte le altre persone
a stare male in modo normale
come tutti gli altri
e ritornare a vivere

Dicono che porto un peso
che per me è un mattone
ma un mattone serve a costruire

