28 Novembre 2025
di
Alvise Salerno
Pagelle Nuovi singoli
28 Novembre 2025

Pagelle nuovi singoli 28 novembre 2025: Venerus e Angelina Mango dolci, Shiva si eleva a divinità, Lorenzo Fragola torna bene

Le recensioni ai nuovi singoli italiani a cura di Alvise Salerno

Pagelle Nuovi singoli di Alvise Salerno
Le pagelle ai nuovi singoli del 28 novembre 2025
New Music Friday: le pagelle di All Music Italia ai nuovi singoli italiani del 28 novembre 2025, a cura di Alvise Salerno, conduttore radiofonico e divulgatore musicale sul web.

Nella settimana dei singoli di Amici, che troverete in un pagellone separato, i big si fanno strada con i loro inediti partendo dall’inedita coppia Venerus e Angelina Mango, proseguendo con il ritorno di Lorenzo Fragola per poi continuare con Shiva, Tommaso Paradiso, Cesare Cremonini e tutti gli altri.

All’interno delle categorie ogni brano verrà valutato con le stelle da 1 a 10 per far capire il livello di consiglio e bocciatura, più o meno grande/grave.

Naturalmente si tratta di opinioni personali, quindi vi invitiamo ad ascoltare i singoli e a farci sapere cosa ne pensate. Scopriamo insieme cosa c’è di interessante (o meno) nella musica di oggi. Iniziamo subito con i brani consigliati!

