La storia di Andrea Settembre da “Io canto” a “X Factor” passando per “The Voice of Italy”

Tra gli artisti che si sono distinti nella prima puntata di audizioni di X Factor c’è anche il 21enne Andrea Settembre, giovane artista di cui ci siamo occupati spesso in passato. Oggi molto seguito su Tik Tok Andrea che vanta tra le sue esperienze anche il palco del Festival Show e quello, nel 2019, di The Voice of Italy.

Dalla fiction a the voice

Andrea Settembre è nato a Napoli il 9 ottobre del 2001. La sua carriera lo vede partire come speaker per Radio Immaginaria (emittente i cui programmi sono condotti rigorosamente da adolescenti). Successivamente ha preso parte ad alcuni musical (Grease), partecipato in tv alla serie “Se stasera sono qui“, a Io canto, il baby talent guidato da Gerry Scotti, e a Fattore umano su Italia 1.

Nel frattempo inizia ad usare i social per farsi conoscere. Tik Tok non è ancora scoppiato e quindi la piattaforma perfetta per Andrea è YouTube dove propone cover di artisti che ama molto come Justin Bieber, One Direction e Sam Smith.

Il debutto discografico avviene nel 2016 con “Pur sapendo” a cui segue “#Selfie” canzone che lo porta a partecipare e vincere nel 2018 il Festival Show.

Nel 2019 decide di tentare la strada del talent show e, cantando “Location” di Khalid, riesce ad entrare a The Voice of Italy. Per lui si girano Morgan, Gigi D’Alessio e Guè ma lui sceglie il team del conterraneo Gigi. Nel programma arriva fino alla fase delle “Battles”.

Nel 2020 lancia nuovi singoli inediti, “Soli insieme” e “Bum bum” con Hokuto e in seguito inizia a dedicarsi a Tik Tok dove acquisisce ben presto centinaia di migliaia di follower (ad oggi ne conta quasi un milione).

Attualmente, con il nome d’arte di Settembre, fa parte del roster de L’Isola degli Artisti. Nel 2022 è tra i finalisti di Deejay On Stage.

Andrea Settembre l’audizione a x factor

Alle audizioni di X Factor Andrea si presenta cantando “Me staje appennenn amò” di Liberato aggiungendo delle proprie barre.

I giudici sono concordi sul suo talento e sulle sua freschezza. Ottiene quattro sì.