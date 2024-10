Eurovision, Annalisa vince l’OGAE Second Chance Contest con “Sinceramente”

Con ben 28 “12 punti” raccolti su un massimo di 31 e 364 punti totali sui 372 a disposizione, Annalisa è la vincitrice della 38° edizione dell’OGAE Second Chance Contest, l’evento organizzato dal fan club ufficiale dell’Eurovision Song Contest che tradizionalmente chiude la stagione eurovisiva eleggendo la miglior canzone tra le sconfitte nelle varie selezioni nazionali.

L’edizione di quest’anno si è svolta idealmente a Borås, in Svezia, ed è stata organizzata da Melodifestivalklubben – OGAE Sweden, l’emanazione svedese del fan club, che ha ottenuto il diritto di ospitare l’evento dopo la vittoria conquistata nell’edizione 2023 da Air di Marcus & Martinus.

A sfidarsi 16 nazioni in rappresentanza di altrettante emanazioni nazionali di OGAE, ognuna delle quali assegna alle canzoni in gara il classico set di punti (12-10-8-7-6-5-4-3-2-1).

annalisa vince l’OGAE Second Chance Contest

Con la vittoria sulle note di Sinceramente, Annalisa diventa la seconda artista nella storia a vincere l’OGAE Second Chance Contest per ben due volte, raggiungendo gli Alcazar – che c’erano riusciti nel 2003 con Not A Sinner Nor A Saint e nel 2005 con Alcastar – e agganciando la Norvegia, che sta a quota 4 vittorie, mentre la Svezia è quasi irraggiungibile con i suoi 18 successi.

La cantante di Savona ha infatti già vinto il contest nel 2018 con Il Mondo Prima Di Te. Una vittoria che segue quella di Nek con Fatti Avanti Amore (2015) e quella di Anna Oxa con Storie (1997).

Loredana Bertè invece, in rappresentanza di OGAE Resto del Mondo tramite San Marino, quest’anno si è dovuta accontentare di una 12° posizione con soli 44 punti (dei quali 12 assegnati da OGAE Italia).

OGAE Second Chance Contest: la classifica

OGAE Italia – Annalisa, Sinceramente – 364 punti OGAE Svezia – Jacqline Mossberg, Effortless – 252 punti

OGAE Norvegia – KEiiNO, Damdiggida – 238 punti OGAE Finlandia – Sara Siipola, Paskana – 196 punti OGAE Serbia – Konstrakta, Novo, bolje – 178 punti OGAE Estonia – Ollie (Oliver Mazurtšak), My Friend – 131 punti OGAE Spagna – Angy Fernández, Sé quien soy – 119 punti OGAE Germania – Ryk (Rick Jurthe), Oh Boy – 113 punti OGAE Repubblica Ceca – MYDY, Red Flag Parade – 70 punti OGAE Danimarca – Basim Moujahid, Johnny – 50 punti OGAE Croazia – Marcela Oroši, Gasoline – 47 punti OGAE Resto del Mondo (San Marino) – Loredana Bertè, Pazza – 44 punti OGAE Malta – Erba’, Sirena – 34 punti

OGAE Lituania – Shower, Impossible – 8 punti OGAE Ucraina – Ziferblat, Place I Call Home – 6 punti OGAE Portogallo – João Borsch, …pelas costuras – 6 punti

ANNALISA: LA STIMA DEI COLLEGHI E UN SOGNO SPECIALE

La stima dei colleghi italiani per Annalisa è da sempre molto alta e cresce di anno in anno. La cantante, reduce da diversi duetti con artisti di vari mondi musicali (da Tananai a Tedua), negli scorsi mesi ha dichiarato che le piacerebbe duettare con la regina del pop italiano, Laura Pausini.

Ed ecco che nei giorni scorsi, ospite in diverse radio per promuovere il singolo Ciao, la cantante di Solarolo ha risposto con entusiasmo alle dichiarazioni della collega, intonando “Quando quando quando…” (da Sinceramente) e dicendo che l’aspetta.

Arriverà dunque, prima o poi, questo featuring 100% pop e tutto al femminile? Non ci resta che aspettare…