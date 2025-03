Amici 24, il Serale: le anticipazioni e l’eliminato della seconda puntata del 29 marzo

Amici 24, le anticipazioni e l’eliminato della seconda puntata del Serale, in onda sabato 29 marzo.

Sabato 29 marzo, alle ore 21:30 su Canale 5, andrà in onda la seconda puntata del Serale di Amici 24. La giuria del Serale di quest’anno è composta da Amadeus, Cristiano Malgioglio ed Elena D’Amario.

Durante la prima puntata andata in onda settimana scorsa (qui il nostro riassunto e le nostre pagelle), sono state ben due le eliminazioni e hanno colpito sia la categoria di ballo che di canto. Gli eliminati sono stati Asia della squadra Cuccarini-Emanuel Lo e Vybes della squadra Zerbi-Celentano, che ha presentato anche il suo nuovo inedito Chiedere aiuto, che affronta l’importante e delicata tematica sulla salute mentale.

Le squadre del serale di Amici 24

Gli allievi del Serale sono stati suddivisi in tre squadre, ciascuna guidata da due insegnanti. Ad oggi, ecco i ragazzi rimasti in gara:

Team Zerbi-Celentano: Chiamamifaro (cantante), Antonia (cantante), Jacopo Sol (cantautore), Alessia (ballerina), Daniele (ballerino), Chiara (ballerina).

Chiamamifaro (cantante), Antonia (cantante), Jacopo Sol (cantautore), Alessia (ballerina), Daniele (ballerino), Chiara (ballerina). Team Emanuel Lo-Cuccarini: Luk3 (cantante), Senza Cri (cantante), Francesco Fasano (ballerino).

Luk3 (cantante), Senza Cri (cantante), Francesco Fasano (ballerino). Team Pettinelli-Lettieri: Nicolò Filippucci (cantante), TrigNO (cantante), Francesca Bosco (ballerina), Raffaella Mitaritonna (ballerina).

Se non volete rovinarvi la sorpresa su ciò che è accaduto e chi è stato eliminato durante la seconda puntata del Serale di Amici 24 NON cliccate su “continua” (ricordiamo che la puntata che andrà in onda sabato 29 marzo è registrata).