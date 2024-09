Vybes, la musica come via di fuga dalle difficoltà fino all’arrivo ad Amici 24

Amici 24: la storia di Vybes prima dell’ingresso nel programma.

Gabriel Monaco – vero nome di Vybes – è un giovane artista romano classe 2003. Si avvicina alla musica fin da piccolo, ma comincia a pubblicare i suoi primi brani a 16 anni.

La sua storia personale non è stata sempre semplice: combatte tutt’oggi con la depressione e un disturbo dell’umore per il quale è in terapia. In più, è dislessico, disgrafico, discalculico e disortografico e ha utilizzato la musica come via d’uscita dalle numerose difficoltà della vita e come proprio e unico strumento di espressione.

Inizia il suo percorso nella musica con la musica trap nel 2018, per poi decidere di cambiare completamente stile e dedicarsi maggiormente al pop.

Il primo singolo è Come gli anni 80, ma la svolta arriva nel 2021 con il singolo Willer insieme a Claire Audrin e prodotto da Dr.wesh che ha ottenuto il disco d’oro.

Sempre nel 2021, viene selezionato tra gli 8 artisti italiani per il progetto Musica contro le mafie.

Il suo primo EP risale al 2022 ed è intitolato Summertime e che include anche il singolo Maturità, uno dei brani più ascoltati sul suo profilo Spotify con oltre 335mila streams.

Nel 2024 ha superato le preselezioni per il contest 1MNEXT 2024, entrando tra i 150 finalisti.

Ad Amici 24 presenta il singolo Standard.

AMICI 24, VYBES: I NUMERI

Al 26 settembre, questi sono i numeri di Vybes: