Amici 2024, si riparte: ecco le anticipazioni della prima puntata, la classe e i professori

A distanza di quattro mesi e mezzo dalla vittoria di Sarah Toscano, si torna sui banchi della scuola di Amici 2024 di Maria de Filippi. Oggi, giovedì 26 settembre, è stata registrata la prima puntata che andrà in onda a partire da domenica 29 settembre dalle 14 alle 16 su Canale 5.

Ecco a voi le prime anticipazioni della classe e dei professori!

AMICI 2024, LA NUOVA CLASSE

Partendo dai professori, tra quelli di Canto non c’è stato alcun cambiamento: ritroveremo quindi Anna Pettinelli, Rudy Zerbi e Lorella Cuccarini.

Sulla cattedra di Ballo invece vediamo l’uscita di Raimondo Todaro, sostituita da Deborah Lettieri accompagnata dai confermati Alessandra Celentano ed Emanuel Lo.

Continuiamo e andiamo ad analizzare le anticipazioni sui nuovi allievi della scuola di Amici 2024.

Secondo quanto riporta Superguida Tv, i primi nomi della classe Canto sono:

Niccolò

Diego Lazzari

Luk3

TrigNO

Vybes

senzacri

Ilan

Per quanto riguarda la classe Ballo, i ballerini sono i seguenti:

Sienna

Alessio

Alessia

Gabriel

Daniele

AMICI 2024, CHI SONO I CANTANTI DELLA NUOVA CLASSE?

La maggior parte dei nuovi cantanti che incontreremo nella nuova classe di Amici 2024 non sono dei completi sconosciuti nel panorama musicale, soprattutto emergente.

Diego Lazzari è stato al Webboh Fest quest’estate e, in più, lo scorso anno è stato tra i 49 finalisti delle audizioni dal vivo di Sanremo Giovani con un brano firmato per Believe. Arriva nel programma con oltre 34.000 ascoltatori mensili su Spotify, 903mila followers su Instagram e 2.2M di followers su TikTok.

Luk3 è stato recentemente protagonista di un brano andato virale insieme ad Ascanio – anche lui ex concorrente di Amici 2022 – dal titolo Tutta rosa, del quale è stata anche prodotta una versione spagnola. Prima ancora, ha collaborato con Nocta nel brano Paola. Luk3 presenta attualmente oltre 71.000 ascoltatori mensili su Spotify, 110mila followers su Instagram e 393mila followers su TikTok.

Su TrigNO sappiamo che è un giovane artista classe 2002 di Asti ed è principalmente incentrato sulla musica urban. In passato è stato un cantautore dell’etichetta discografica Hokuto Empire di Francesco Facchinetti. Arriva ad Amici 2024 con 1400 ascoltatori mensili su Spotify, 5000 followers su Instagram e 7500 followers su TikTok.

Vybes è un giovane artista romano. Nel 2024 ha superato le preselezioni per il contest 1MNEXT 2024, entrando tra i 150 finalisti. Arriva ad Amici 2024 con 5970 ascoltatori mensili su Spotify, 11mila followers su Instagram e 73mila followers su TikTok.