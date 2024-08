Luk3 e Ascanio, in arrivo la versione spagnola del brano già virale “Tutta rosa”

Dal 30 agosto sarà disponibile la versione spagnola di Tutta rosa, il nuovo singolo di Luk3 e Ascanio, già virale su TikTok. Il brano sarà accompagnato dall’attore, cantante e star dei social spagnolo VYPERR.

Tutta rosa è stata prodotta da JARO, il producer internazionale Stego e ISOHEL, anche lei virale su TikTok.

Questo nuovo singolo parla di un colpo di fulmine verso una ragazza di Milano definita “perfettina”, raccontando e descrivendo l’incontro tra lei e i due ragazzi in modo dettagliato. Infatti, il testo cita «lei che gira in centro con la Smart / tutta rosa con gli strass».

Al momento, Tutta rosa ha ottenuto quasi un milione di streams e ha totalizzato più di 27k di contenuti creati dagli utenti su TikTok con il suono.

A questo punto, conosciamo meglio i protagonisti di Tutta rosa e della sua rispettiva versione spagnola, ovvero VYPERR, Luk3 e Ascanio.

LUK3 E ASCANIO, “TUTTA ROSA” FEAT. VYPERR

I tre artisti hanno già collezionato milioni di streams sulle piattaforme digitali, hanno numerose visualizzazioni su TikTok e migliaia di followers sui social.

Luk3 è un giovanissimo cantautore di 17 anni che inizia a comporre con la sua prima chitarra fin da piccolissimo. Inizia anche a scrivere i suoi primi testi dentro la sua cameretta e, nel giro di tutti questi anni, ha già pubblicato 9 brani tra singoli e collaborazioni. Attualmente su Spotify conta oltre 86 mila ascoltatori mensili.

Attualmente dedica alla musica tutto il suo tempo. Nei brani parla principalmente di amore a prima vista, dei primi sentimenti e l’adrenalina che si presentano quando ci si innamora e racconta tutto ciò con testi molto diretti, sentimentali e goliardici.

Ascanio è sicuramente il più noto tra i tre grazie al suo percorso all’interno della scuola di Amici di Maria De Filippi come allievo di Rudy Zerbi. Entra nel panorama musicale con il suo singolo MARGOT che nel breve termine supera i 7 milioni di streams su Spotify e diventa virale su TikTok. I suoi primi passi nel mondo cantautorale avvengono all’età di 7 anni quando partecipa al programma Ti Lascio Una Canzone di Antonella Clerici.

Nel 2019 conosce Rory Di Benedetto, produttore, autore e manager, il medesimo di Luk3. Attualmente Ascanio conta oltre 98 mila ascoltatori mensili su Spotify. In più, entrambi i ragazzi sono stati ospiti fissi sia del Webboh Fest quest’estate che di Radio Stop Festival.

VYPERR – all’anagrafe Victor Perez – è spagnolo e a 16 anni diventa una star dei social, con oltre 9 milioni di followers. Recita in “You’re Nothing Special” su Netflix nel 2019, collabora per alcuni marchi di moda e solo recentemente, nel 2023, ha deciso di lanciare la sua carriera musicale.

Musicalmente è attivo dal 2023 con il singolo CAYEY, mentre nel 2024 diventa virale con SUPERSÓNICO entrando anche nelle classifiche italiane e al secondo posto tra le canzoni virali italiane.

LUK3 E ASCANIO, “TUTTA ROSA” FEAT. VYPERR: TESTO DEL BRANO

Bella JARO, ehi

Yeah, yeah, yeah (Luk3)

Io non so, io non so, io non so come è andata a finire (eh)

Io non so, io non so, io non so

Ascanio, ehi che strano

Sono cascato in una tipa di Milano

Cazzo, io tutto Ralph Lauren

Full bianco, un classico

Occhiale tondo e la guardo

Sembrava tutto fantastico, baby

Cazzo, profumi di profumeria, eh

Che per trovarti ho seguito la scia, ah

E ti ho capita da subito

Mi lasci in attesa come un goal nel recupero

Chiamam’, così stanott nun stai sol

C’ vo’ n’attim p’ t’ risc tutt chell ca nu’ sai

Ca nun t’agg ritt mai, rimm sul ca c’ stai

Ancor n’ata vot

Giri in centro con la Smart

Tutta rosa con gli strass

Finta santa con le Ugg

Ma se vuoi mi porti a letto senza manco dire, “Ah”

Giri in centro con la Smart

Finta santa con le Ugg

Ma se vuoi mi porti a letto senza manco dire, “Ah”

(Okay)

I tuoi baci da assassina mi tolgono la saliva, mmh

Sulle mani è una rapina e mi rubi l’autostima

Ehi bimba, come tu puoi stare tranquilla

Tu sei fuoco, io la scintilla

Mi va bene pure per finta, ti ho convinta, sì, yeah

Scus se nun parl assaj ma

Si dev ca manc l’aria (ehi)

Dalle lenti di ‘sti Ray-Ban

Tu guard fuori, nderr, asap

Non chiamarmi solo quando sei triste

O se ti manca qualcosa

E se un giorno tutto questo finisse

Sarà solo una scusa

Tu chiamami

Se sei da sola in mezz’ora passo a prenderti

E vengo a dirti tutto quello che non sai

Che io non ti ho detto mai

Dimmi solo che ci stai

Ancora un’altra volta

Giri in centro con la Smart

Tutta rosa con gli strass

Finta santa con le Ugg

Ma se vuoi mi porti a letto senza manco dire, “Ah”

Giri in centro con la Smart

Finta santa con le Ugg

Ma se vuoi mi porti a letto senza manco dire, “Ah”

(Okay)

Giri in centro con la Smart (ehi)

Tutta rosa con gli strass (ehi, ehi)

Finta santa con le Ugg (uhoa)

Ma se vuoi mi porti a letto senza manco dire, “Ah”