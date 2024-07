Torna il Radiostop Festival, l’evento musicale che rimette al centro il pop. Cast e date in calendario

Torna il Radiostop Festival di Radio Stop, l’evento musicale che rimette al centro del palco la musica pop con una serie di grandi live e un cast variopinto che punta molto sugli artisti della genZ, ma non solo.

L’edizione 2024 del Festival che ogni anno raduna in piazza migliaia di persone da tutta Italiana sarà condotta dal Direttore artistico di Radio Stop, Roberto Giannoni, e da Antonella Fiordalisi (Pechino Express, Grande Fratello Vip) e vedrà per la prima volta l’evento svolgersi anche in Liguria.

Queste le parole di Roberto Giannoni:

«Sono felicissimo di tornare nelle piazze con questo festival che è, per noi di Radio Stop, motivo di grande orgoglio, essendo l’unica radio regionale a realizzare un evento di questa portata in crescita di anno in anno. Quest’anno per la prima volta, usciremo dai confini toscani, portando il nostro festival in Liguria, che copriamo da poco più di un anno con il nostro segnale, per poi tornare dove tutto è cominciato, a Cecina (Livorno)».

Antonella Fiordalisi:

“Sono molto contenta di partecipare a questo festival perché credo che in un percorso di crescita occasioni come queste siano ottime opportunità per imparare, migliorarsi e mostrare lati inediti di sé. Spero di fare bene e di portare valore a Radio Stop.”

La direzione artistica è affidata anche per questa edizione al discografico Manuel Magni che dichiara:

“Sono onorato di dare il mio contributo alla realizzazione di un festival che si impegna a portare nelle piazze la musica ‘pop’ in tutte le sue sfumature, in tutti i suoi colori, dando la possibilità ai giovani talenti che si affacciano al panorama musicale di esibirsi nel corso del festival. Ringrazio tutti i colleghi e le discografiche che ci supportano in quest’avventura e gli artisti che porteranno entusiasmo ed energia sul palco “.

Sono tantissimi i cantanti che hanno calcato il palco del Radiostop Festival nel corso degli anni. Nel frattempo Radio Stop è cresciuta sempre di più arrivando a diventare una radio regionale che copre l’intero territorio della Toscana fino a sconfinare in territorio ligure, a La Spezia, con una media di circa 40.000 ascoltatori giornalieri e 130.000 settimanali ed un’attenzione unica alle novità del panorama pop italiano e internazionale.

Ma chi saranno gli ospiti di quest’anno?

Radiostop Festival 2024, il cast dell’11 luglio

In attesa di scoprire tutti gli appuntamenti in calendario, ad oggi sono stati annunciate le date dell’11 e del 23 luglio (rispettivamente a La Spezia e Cecina), scopriamo chi sarà presente giovedì 11 luglio in piazza Europa.

Malika Ayane

Sophie And The Giants

Michele Bravi

Enrico Nigiotti

Mietta

Aaron

Ascanio & Luk3

Emma Muscat

Martina

Niveo

Paolo Santo

Lil Jolie

Maria Tomba

Cioffi

Federico Baroni

Crytical

Malvax

Edoardo Brogi

Camilla Pandozzi

Pucho

Barbara Bert

Appuntamento quindi con Radiostop Festival l’11 luglio a La Spezia e il 23 luglio a Cecina.