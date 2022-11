Nonostante l’eliminazione da Amici anche “Margot” di Ascanio è un successo su Spotify

La nuova edizione di Amici di Maria De Filippi ha già più di un brano di successo su Spotify. La particolarità è che una delle canzoni più apprezzate appartiene ad uno dei cantanti che non sono più in gara. Si tratta infatti di Margot di Ascanio.

Andrea Ascanio, classe 2004, ha 18 anni ed è di Veglie, un paese in provincia di Lecce. Quest’anno, come ricordato Maria De Filippi alla sua uscita, ha partecipato anche alle audizioni di X Factor arrivando fino alle Audition televisive. “La musica non finisce ad Amici. Chissà magari la tua strada non passa per il talent…” gli ha detto la conduttrice per rincuorarlo.

Sia a X Factor che nelle sfida ad Amici Ascanio ha presentato l’inedito, Margot e cantato una cover… Si, ah di Frah Quintale.

Precedentemente il giovane artista ha partecipato a diversi Contest musicali e ha iniziato giovanissimo a pubblicare video su YouTube. Sulle piattaforme digitali, oltre a Margot è presente anche Mood.

Ascanio è entrato nella scuola di Amici Di Maria De Filippi domenica 30 ottobre come allievo di Rudy Zerbi ad Amici 22. Meno di un mese dopo, il 20 novembre, va in sfida per volere di Lorella Cuccarini con l’appoggio di Arisa (che, va detto, avrebbe scelto un altro allievo, di Lorella per la precisione, per la sfida).

La sua sfidante è figlia d’arte è ha un talento indiscutibile. Si tratta di Angelina Mango. Nel mezzo della sfida più volte Arisa manifesta il suo entusiasmo per la giovane ragazza (“È di buon sangue“, “è Lucana come me…“), anche troppo al punto che Maria prova a tranquillizarla.

Fatto sta che Ascanio affronta la sfida a testa alta ma con la faccia di un “condannato”. Perde e abbandona la scuola. Ma proprio come detto dalla De Filippi stessa non si sa mai in che modo il successo può tornare a passare…

Ascanio margot su Spotify

Il brano è stato lanciato su Spotify pochi giorni fa, il 25 novembre, e in soli tre giorni ha già superato 378.000 stream. Numeri che battono quelli degli inediti di Piccolo G (275.324), Cricca (104.923) e Federica (94.776).

Ascolti, quelli di Ascanio, che sono in linea con gli inediti di altri cantanti ancora in gara come Niveo (497.966), NDG (451.754) e Tommy Dali (448.044).

A distaccare tutti sono solo due brani: Turista per sempre di Wax con 975.321 e Universale di Aaron con 773.237. Non è detto però che Ascanio non riesca a recuperare visto che anche il 27 novembre il suo brano è quello con più ascolti tra quelli di Amici (posizione #64 della classifica Spotify).