Pagelle nuovi singoli 12 dicembre: Luk3 e Jacopo Sol da Amici, una scarica di indie e... Mia Martini

19 Dicembre 2025
di
Alvise Salerno
Pagelle Nuovi singoli
Condividi su:
19 Dicembre 2025

Pagelle nuovi singoli 19 dicembre: habemus singolo di Sanremo dei Jalisse, il ritorno di Mr Rain e la carica degli emergenti

Le recensioni ai nuovi singoli italiani a cura di Alvise Salerno

Pagelle Nuovi singoli di Alvise Salerno
Pagelle Nuovi singoli 19 dicembre 2025
Condividi su:

New Music Friday: le pagelle di All Music Italia ai nuovi singoli italiani del 19 dicembre 2025, a cura di Alvise Salerno, conduttore radiofonico e divulgatore musicale sul web.

Altra settimana scevra di singoli di rilievo (se pensiamo a ipotetiche classifiche FIMI e Spotify) ma interessante per scoprire cose nuove o riscoprire cose tornate alla ribalta come i Jalisse, il giovane TiBi (vincitore in questa stagione anche del format Music Searcher), il ritorno di Mr Rain e molto altro.

All’interno delle categorie ogni brano verrà valutato con le stelle da 1 a 10 per far capire il livello di consiglio e bocciatura, più o meno grande/grave.

Naturalmente si tratta di opinioni personali, quindi vi invitiamo ad ascoltare i singoli e a farci sapere cosa ne pensate. Scopriamo insieme cosa c’è di interessante (o meno) nella musica di oggi. Iniziamo subito con i brani consigliati!

Nota Copyright All Music Italia
Questo articolo è un contenuto originale di All Music Italia ed è protetto dalla Legge 22 aprile 1941 n. 633 sul diritto d’autore. È vietata la riproduzione integrale o parziale senza citazione della fonte e link attivo all’articolo originale.

 

Qui un elenco completo delle nuove uscite della settimana. Cliccate in basso continua per le pagelle dei nuovi singoli del 19 dicembre 2025.

Continua

All Music Italia

Articoli più letti

Mahmood firma la canzone Le cose non dette per il film di Gabriele Muccino 1

Mahmood firma “Le cose non dette”, la canzone originale del nuovo film di Gabriele Muccino (Trailer)
Bianca Atzei e MODÀ collaborano nel nuovo singolo Ti amo ma non posso dirlo 2

MODÀ e Bianca Atzei tornano insieme con “Ti amo ma non posso dirlo”, il singolo a sorpresa che chiude il 2025
Damiano David The First Time testo significato traduzione 3

Damiano David: testo, significato e traduzione di "The First Time", undicesima traccia dell'album "FUNNY little FEARS"
Pagelle nuovi singoli italiani 12 dicembre 2025 4

Pagelle nuovi singoli 12 dicembre: Luk3 e Jacopo Sol da Amici, una scarica di indie e... Mia Martini
o Canto 2, il nuovo album di Laura Pausini in uscita nel 2026 5

Io Canto 2 e Yo canto 2. Laura Pausini scopre le carte sui nuovi progetti: data di uscita, tracklist e featuring
album italiani in uscita 2025 6

Ecco tutti gli ALBUM ITALIANI in uscita nel 2025 (Articolo in continuo aggiornamento)
New Music Friday 19 dicembre: singoli più attesi settimana 51/2025 7

New Music Friday: Radio Date – Tutti i singoli in uscita nella settimana del 19 dicembre 2025
Senza Cri durante il monologo a Le Iene sull’identità non binaria e la musica 8

Senza Cri racconta la propria identità non binaria nel monologo a Le Iene
Caterina Lumina approda ad Amici 25 con "Rose e Rovi" 9

Caterina Lumina entra ad Amici 25 con "Rose e Rovi". La sua storia: dalla Spagna alla collaborazione con heysimo
Delia Buglisi canta il suo inedito “Sicilia Bedda” a X Factor 2025, primo brano in dialetto siciliano nello show. 10

X Factor 2025: "Sicilia Bedda" è la dichiarazione di amore di Delia, un brano per chi va e chi resta

Cerca su A.M.I.