15 Dicembre 2025
di
Oriana Meo
Caporedattore
Radio Date
Condividi su:
15 Dicembre 2025

New Music Friday: Radio Date – Tutti i singoli in uscita nella settimana del 19 dicembre 2025

Dal ritorno di grandi nomi del pop italiano alle novità indie, ecco l’elenco completo dei brani al Radio Date della settimana 51 del 2025.

Radio Date di Oriana Meo
New Music Friday 19 dicembre: singoli più attesi settimana 51/2025
Condividi su:

Settimana 51 del 2025. Il nuovo Radio Date accompagna l’avvicinamento al Natale con una settimana di assestamento, in cui le uscite si distribuiscono tra ritorni mirati, percorsi già avviati e nuove proposte. In calendario ci sono singoli che consolidano traiettorie recenti e altri che mantengono vivo il flusso delle pubblicazioni, mentre sullo sfondo resta l’attesa per eventuali nomi di peso pronti a muoversi prima della pausa festiva. Un New Music Friday che guarda più al contesto che al colpo singolo, in un finale d’anno ancora aperto.

📋 Vuoi scoprire come sono stati accolti i singoli usciti la scorsa settimana?
Leggi le Pagelle nuovi singoli 5 dicembre 2025 firmate da Alvise Salerno.

Naviga tra le uscite della settimana:

🔥 Chi sta davvero spaccando questa settimana?
Non fidarti solo degli annunci: i numeri di Spotify e YouTube dicono la verità.
👉 Scopri subito la Top 20 reale dei singoli più forti
Continua

All Music Italia

Articoli più letti

Pagelle nuovi singoli italiani 12 dicembre 2025 1

Pagelle nuovi singoli 12 dicembre: Luk3 e Jacopo Sol da Amici, una scarica di indie e... Mia Martini
Scelti I dieci vincitori di Area Sanremo 2025 2

Area Sanremo 2025: scelti i dieci vincitori, da Albe a Tomasi. Tra loro i due che andranno al Festival
Ultimo e Mariah Carey guidano la classifica FIMI della settimana 50 del 2025 3

Classifiche FIMI 50: Ultimo sfida ogni legge discografica e debutta primo con il nuovo disco live, il secondo dell'anno
Mazzariello e Blind & El ma e Soniko vincitori di Area Sanremo 2025 4

Area Sanremo 2025, annunciati i due vincitori: Mazzariello e il trio Blind, El ma & Soniko vanno al Festival
Giovani delusi davanti al Teatro Ariston per Area Sanremo 2025 5

Area Sanremo 2025: storia, critiche e proposte per un concorso che deve cambiare per salvare i sogni dei giovani
Delia Buglisi canta il suo inedito “Sicilia Bedda” a X Factor 2025, primo brano in dialetto siciliano nello show. 6

X Factor 2025: "Sicilia Bedda" è la dichiarazione di amore di Delia, un brano per chi va e chi resta
Damiano David The First Time testo significato traduzione 7

Damiano David: testo, significato e traduzione di "The First Time", undicesima traccia dell'album "FUNNY little FEARS"
Delia X Factor 2025 canta Sicilia Bedda – testo e traduzione 8

X Factor 2025 Delia canta Sicilia Bedda, il significato e la traduzione del brano
Caterina Lumina approda ad Amici 25 con "Rose e Rovi" 9

Caterina Lumina entra ad Amici 25 con "Rose e Rovi". La sua storia: dalla Spagna alla collaborazione con heysimo
album italiani in uscita 2025 10

Ecco tutti gli ALBUM ITALIANI in uscita nel 2025 (Articolo in continuo aggiornamento)

Cerca su A.M.I.