New Music Friday: Radio Date – Tutti i singoli in uscita nella settimana del 19 dicembre 2025

Settimana 51 del 2025. Il nuovo Radio Date accompagna l’avvicinamento al Natale con una settimana di assestamento, in cui le uscite si distribuiscono tra ritorni mirati, percorsi già avviati e nuove proposte. In calendario ci sono singoli che consolidano traiettorie recenti e altri che mantengono vivo il flusso delle pubblicazioni, mentre sullo sfondo resta l’attesa per eventuali nomi di peso pronti a muoversi prima della pausa festiva. Un New Music Friday che guarda più al contesto che al colpo singolo, in un finale d’anno ancora aperto.

