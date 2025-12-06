6 Dicembre 2025
di
Oriana Meo
Caporedattore
Classifiche
Condividi su:
6 Dicembre 2025

Top & Flop, la classifica Spotify YouTube settimana 49. Shiva irrompe al vertice, Giorgia scivola giù: settimana di scosse vere.

Movimenti forti in vetta e segnali di cedimento nella zona calda: la settimana 49 ridisegna gli equilibri del flow.

Classifiche di Oriana Meo
Classifica Spotify YouTube settimana 49: ingresso forte di Shiva e arretramento di Giorgia
Condividi su:

Settimana 49 della classifica Spotify YouTube: l’apparenza inganna. Quella che sembra una settimana di assestamenti nasconde in realtà un cambio di ritmo deciso, con nuove uscite capaci di ridisegnare gli equilibri già dalle prime righe della classifica. Il movimento arriva dall’alto e si propaga verso il centro, dove i rapporti di forza si stringono e ogni variazione produce effetti immediati.

I brani più solidi cercano di difendere la propria posizione, mentre alcune nuove pubblicazioni mostrano una spinta tale da costringere molti titoli storici a ricalibrare la propria traiettoria. È una settimana in cui la classifica non si limita a muoversi: cambia prospettiva. E quello che accade dopo lo rende evidente.

🔗 Ti potrebbero interessare anche:
🎧 New Music Friday – Radio Date del 5 dicembre (i singoli che entreranno in classifica la prossima settimana)
📝 Le pagelle di Alvise con i voti ai brani in uscita questa settimana.

Continua

All Music Italia

Articoli più letti

Classifica degli inediti di X Factor 2025 con i dati Spotify e la crescita dei concorrenti su Instagram 1

X Factor 2025 Inediti e social: chi sta davvero vincendo questa edizione?
X Factor 2025 pagelle finale vince rob 2

X Factor 2025 pagelle finale: Rob vince meritatamente, viva Napoli e i suoi colori
Delia Buglisi canta il suo inedito “Sicilia Bedda” a X Factor 2025, primo brano in dialetto siciliano nello show. 3

X Factor 2025: "Sicilia Bedda" è la dichiarazione di amore di Delia, un brano per chi va e chi resta
Delia X Factor 2025 canta Sicilia Bedda – testo e traduzione 4

X Factor 2025 Delia canta Sicilia Bedda, il significato e la traduzione del brano
eroCaddeo durante X Factor 2025 presenta il suo inedito “Punto” 5

X Factor 2025: con "punto" eroCaddeo esplora la distanza e il coraggio di chiudere una storia
rob canta il suo inedito “Cento Ragazze” sul palco di X Factor 2025 6

X Factor 2025: rob trasforma una delusione d’amore in pop punk, il significato di “Cento Ragazze”
Pagelle nuovi singoli italiani 5 dicembre 2025 con Laura Pausini, Thomas Raggi, Brunori SAS e Chiello – All Music Italia 7

Pagelle nuovi singoli 5 dicembre: Laura Pausini ritorna a... cantare, Geolier torna al rap crudo, Chiello prepara Sanremo
album italiani in uscita 2025 8

Ecco tutti gli ALBUM ITALIANI in uscita nel 2025 (Articolo in continuo aggiornamento)
new-music-friday-radio-date-49-2025 9

New Music Friday: Radio Date – Tutti i singoli in uscita nella settimana del 5 dicembre 2025
Laura Pausini nel videoclip di “Ritorno ad amare” diretto da Luca Tommassini 10

Laura Pausini pubblica il videoclip di “Ritorno ad amare”, diretto da Luca Tommassini e ispirato a Freddie Mercury

Cerca su A.M.I.