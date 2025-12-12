12 Dicembre 2025
di
Alvise Salerno
Pagelle Nuovi singoli
12 Dicembre 2025

Pagelle nuovi singoli 12 dicembre: Luk3 e Jacopo Sol da Amici, una scarica di indie e… Mia Martini

Le recensioni ai nuovi singoli italiani a cura di Alvise Salerno

Pagelle Nuovi singoli di Alvise Salerno
Pagelle nuovi singoli italiani 12 dicembre 2025
New Music Friday: le pagelle di All Music Italia ai nuovi singoli italiani del 12 dicembre 2025, a cura di Alvise Salerno, conduttore radiofonico e divulgatore musicale sul web.

E’ una settimana scarica, dato il periodo, di canzoni pop da classifica e questo apre scenari interessanti per l’indie che mostra gli artigli con Frah Quintale, Mecna, Svegliaginevra, Marte, Prima Stanza A Destra, Tutti Fenomeni e molti altri. Due rappresentanti di Amici in contemporanea: Luk3 e Jacopo Sol.

All’interno delle categorie ogni brano verrà valutato con le stelle da 1 a 10 per far capire il livello di consiglio e bocciatura, più o meno grande/grave.

Naturalmente si tratta di opinioni personali, quindi vi invitiamo ad ascoltare i singoli e a farci sapere cosa ne pensate. Scopriamo insieme cosa c’è di interessante (o meno) nella musica di oggi. Iniziamo subito con i brani consigliati!

Qui un elenco completo delle nuove uscite della settimana. Cliccate in basso continua per le pagelle dei nuovi singoli del 12 dicembre 2025.

