8 Dicembre 2025
di
Oriana Meo
Caporedattore
Radio Date
Condividi su:
8 Dicembre 2025

New Music Friday: Radio Date – Tutti i singoli in uscita nella settimana del 12 dicembre 2025

Dal ritorno di grandi nomi del pop italiano alle novità indie, ecco l’elenco completo dei brani al Radio Date della settimana 50 del 2025.

Radio Date di Oriana Meo
New Music Friday 12 dicembre: singoli più attesi settimana 50/2025
Condividi su:

La Settimana 50 del 2025 si presenta con un Radio Date che trova subito un baricentro chiaro grazie a tre uscite capaci di orientare il racconto musicale del venerdì. Il nuovo estratto di Frah Quintale da Amor Proprio, il ritorno intenso di Mauro Ermanno Giovanardi e la delicatezza sospesa di svegliaginevra costruiscono una trama variegata, tra pop d’autore, tensioni contemporanee e confessioni a bassa voce. Intorno a loro si muovono progetti in arrivo e nuove proposte che completano un quadro di fine anno ancora dinamico, dove ogni pubblicazione aggiunge un tassello a un New Music Friday più sfaccettato del previsto.

📋 Vuoi scoprire come sono stati accolti i singoli usciti la scorsa settimana?
Leggi le Pagelle nuovi singoli 5 dicembre 2025 firmate da Alvise Salerno.

Naviga tra le uscite della settimana:

🔥 Chi sta davvero spaccando questa settimana?
Non fidarti solo degli annunci: i numeri di Spotify e YouTube dicono la verità.
👉 Scopri subito la Top 20 reale dei singoli più forti
Continua

All Music Italia

Articoli più letti

Damiano David The First Time testo significato traduzione 1

Damiano David: testo, significato e traduzione di "The First Time", undicesima traccia dell'album "FUNNY little FEARS"
Delia X Factor 2025 canta Sicilia Bedda – testo e traduzione 2

X Factor 2025 Delia canta Sicilia Bedda, il significato e la traduzione del brano
Audizioni di Area Sanremo 2025 al Palafiori 3

Area Sanremo 2025 chi è Commissione musicale che selezionerà i ragazzi e quando scopriremo i vincitori
Amici 25 pagelle undicesima puntata 7 dicembre 4

Amici 2025, le pagelle dell'undicesima puntata: il debutto da "Golden Buzz" di Lorenzo Salvetti
album italiani in uscita 2025 5

Ecco tutti gli ALBUM ITALIANI in uscita nel 2025 (Articolo in continuo aggiornamento)
Delia Buglisi canta il suo inedito “Sicilia Bedda” a X Factor 2025, primo brano in dialetto siciliano nello show. 6

X Factor 2025: "Sicilia Bedda" è la dichiarazione di amore di Delia, un brano per chi va e chi resta
Antonino presenta il nuovo album VENTI25 7

Antonino celebra vent’anni di carriera con l’album “VENTI25” tra inediti e brani del passato
Valerio Scanu debutta con "Incanto - Atlante di mondi immaginari" 8

Valerio Scanu debutta con il musical “Incanto - Atlante di mondi fantastici”
Pagelle nuovi singoli italiani 5 dicembre 2025 con Laura Pausini, Thomas Raggi, Brunori SAS e Chiello – All Music Italia 9

Pagelle nuovi singoli 5 dicembre: Laura Pausini ritorna a... cantare, Geolier torna al rap crudo, Chiello prepara Sanremo
Classifica degli inediti di X Factor 2025 con i dati Spotify e la crescita dei concorrenti su Instagram 10

X Factor 2025 Inediti e social: chi sta davvero vincendo questa edizione?

Cerca su A.M.I.