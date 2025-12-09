9 Dicembre 2025
Certificazioni FIMI
Certificazioni FIMI settimana 49: doppio platino per Giorgia, 5 volte platino per ANNA e nuovi traguardi per Sanremo 2025

Dalla doppia certificazione di Giorgia al successo di Serena Brancale

Certificazioni FIMI settimana 49, lunedì 8 dicembre 2025.

Quella appena pubblicata è una settimana particolarmente ricca per le certificazioni: tra singoli e album arrivano nuovi platini e addirittura un 5 volte platino, mentre alcuni successi usciti negli ultimi mesi confermano il proprio impatto sul mercato.

Prima di entrare nel dettaglio, ricordiamo le soglie attualmente in vigore dal 1° gennaio 2025:

  • Album: disco d’oro 25.000 copie, disco di platino 50.000 copie
  • Singoli: disco d’oro 100.000 copie, disco di platino 200.000 copie

Ecco tutte le Certificazioni FIMI della settimana 49 / 2025.

