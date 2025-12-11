11 Dicembre 2025
di
Lorenza Ferraro
Amici
Condividi su:
11 Dicembre 2025

Amici 2025: le anticipazioni del 14 dicembre con giudici Orietta Berti e Michele Bravi

Anche questa settimana sono 4 gli allievi a rischio eliminazione, mentre Giorgia e Plasma vincono le rispettive sfide e Alessio...

Amici di Lorenza Ferraro
Amici 2025: anticipazioni della puntata del 14 dicembre con giudici Orietta Berti e Michele Bravi.
Condividi su:

Amici 2025, le anticipazioni della puntata del 14 dicembre: ecco cosa vedremo nel nuovo appuntamento del talent show di Maria De Filippi, in onda domenica su Canale 5.

Dopo il successo della scorsa settimana – 3.003.000 spettatori pari al 23,7% di share – il talent show torna con una nuova registrazione, avvenuta giovedì 11 dicembre, ricca di sfide, ospiti musicali e momenti di tensione tra professori e allievi.

Clicca in basso su “continua” per scoprire cosa accadrà durante la puntata secondo le anticipazioni di Superguida Tv.

Continua

All Music Italia

Articoli più letti

Semifinale Sanremo Giovani 2025 con i concorrenti in gara nei duelli e nella sfida a tre. 1

Sanremo Giovani 2025, la semifinale: ecco chi sono i sei artisti che si giocheranno i due posti per Sanremo 2026
Artisti che passano da X Factor ad Amici nel nuovo editoriale All Music Italia 2

Da X Factor ad Amici: la migrazione degli artisti e cosa racconta davvero della discografia italiana
Sanremo Giovani 2025, come funziona la semifinale a 11 concorrenti 3

Sanremo Giovani 2025, una semifinale inedita con 11 concorrenti e una sfida a tre
Damiano David The First Time testo significato traduzione 4

Damiano David: testo, significato e traduzione di "The First Time", undicesima traccia dell'album "FUNNY little FEARS"
album italiani in uscita 2025 5

Ecco tutti gli ALBUM ITALIANI in uscita nel 2025 (Articolo in continuo aggiornamento)
New Music Friday 12 dicembre: singoli più attesi settimana 50/2025 6

New Music Friday: Radio Date – Tutti i singoli in uscita nella settimana del 12 dicembre 2025
Delia X Factor 2025 canta Sicilia Bedda – testo e traduzione 7

X Factor 2025 Delia canta Sicilia Bedda, il significato e la traduzione del brano
Caterina Lumina approda ad Amici 25 con "Rose e Rovi" 8

Caterina Lumina entra ad Amici 25 con "Rose e Rovi". La sua storia: dalla Spagna alla collaborazione con heysimo
Layana Oriot alle Audition di X Factor 2025 9

Layana Oriot a X Factor 2025: fragile ma determinata con “Blue Jeans” di Lana Del Rey
Amici 25 pagelle undicesima puntata 7 dicembre 10

Amici 2025, le pagelle dell'undicesima puntata: il debutto da "Golden Buzz" di Lorenzo Salvetti

Cerca su A.M.I.