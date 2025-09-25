Layana Oriot a X Factor 2025: fragile ma determinata con “Blue Jeans” di Lana Del Rey

X Factor 2025, Layana Oriot arriva alle audizioni con una storia che sembra scritta dal destino. Conquista tutti con la sua voce intensa e una presenza semplice ma magnetica.

Chi è layana oriot

Layana Oriot è una giovane cantante e autrice. Ha studiato tra Milano e Londra.

Si definisce una persona appassionata, autentica e affidabile, qualità che emergono nel suo approccio artistico. Accanto alla musica, Layana ha un forte interesse per il mondo della moda: è rappresentata da Next Management, ha collaborato con brand di prestigio (Hermès, Cartier, Fendi, Dries Van Noten, Van Cleef & Arpels, Rimowa) e ha partecipato ad eventi come il Fiuggi Loved By Vogue durante la Milano Fashion Week.

La sua formazione è poliedrica: prima del trasferimento a Londra ha studiato per cinque anni in Italia scenografia, fotografia, teatro e recitazione, esperienze che le permettono di unire musica, immagine e performance.

Sul fronte live, ha già calcato palchi importanti come opening act di Jack Savoretti durante alcune date del tour italiano, confermando di avere già un posto riconosciuto nella scena musicale.

Da notare come sia seguita su Instagram, prima della sua audizione, da due degli autori di punta della musica italiana, Davide Petrella e Alessandro La Cava, produttori, discografici e diversi artisti come Clara, Naska, Victoria dei Måneskin e… Chiara Ferragni.

layana oriot alle audition di X Factor 2025

Alle Audition Layana arriva accompagnata dalla madre, che racconta un episodio speciale: il suo nome sarebbe nato in sogno, quando la madre conosceva il padre da appena tre mesi. In quel sogno, una bambina pronunciava proprio “Layana”.

La stessa Layana ricorda le sue radici musicali: Sono cresciuta con Miley Cyrus e Giorgia… e con le canzoni che metteva sempre mio padre.

Per la sua esibizione sceglie un brano impegnativo: Blue Jeans di Lana Del Rey. La sua voce calda, il timbro personale e il controllo vocale catturano fin dalle prime note. La sala reagisce compatta: standing ovation e coro del pubblico.

I giudici non hanno dubbi:

Francesco Gabbani: Sei fantastica perché ti sei posta con grande semplicità. La tecnica che hai ti permette di esprimere la tua sostanza.

Jake La Furia: Hai fatto una bella cantata nonostante fossi rigida e impaurita.

Paola Iezzi: Sembri fragile e poi parte la base… e dove non arriva la forza emotiva c’è la tecnica. Ottima performance

Achille Lauro: Hai un super timbro, controllo vocale stupendo e dei bellissimi occhi

Per lei arrivano quattro sì e la certezza di aver lasciato il segno tra i momenti più intensi di questa edizione.

Immagine reperita in rete, fonte non accertata. L’autore può contattare la redazione per attribuzione o richiesta di rimozione.