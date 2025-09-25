25 Settembre 2025
di
Anna Ida Cortese
X Factor
Condividi su:
25 Settembre 2025

Layana Oriot a X Factor 2025: fragile ma determinata con “Blue Jeans” di Lana Del Rey

Dalle prime esperienze tra Milano e Londra fino al palco di X Factor.

X Factor di Anna Ida Cortese
Layana Oriot alle Audition di X Factor 2025
Condividi su:

X Factor 2025, Layana Oriot arriva alle audizioni con una storia che sembra scritta dal destino. Conquista tutti con la sua voce intensa e una presenza semplice ma magnetica.

Chi è layana oriot

Layana Oriot è una giovane cantante e autrice. Ha studiato tra Milano e Londra.

Si definisce una persona appassionata, autentica e affidabile, qualità che emergono nel suo approccio artistico. Accanto alla musica, Layana ha un forte interesse per il mondo della moda: è rappresentata da Next Management, ha collaborato con brand di prestigio (Hermès, Cartier, Fendi, Dries Van Noten, Van Cleef & Arpels, Rimowa) e ha partecipato ad eventi come il Fiuggi Loved By Vogue durante la Milano Fashion Week.

La sua formazione è poliedrica: prima del trasferimento a Londra ha studiato per cinque anni in Italia scenografia, fotografia, teatro e recitazione, esperienze che le permettono di unire musica, immagine e performance.
Sul fronte live, ha già calcato palchi importanti come opening act di Jack Savoretti durante alcune date del tour italiano, confermando di avere già un posto riconosciuto nella scena musicale.

Da notare come sia seguita su Instagram, prima della sua audizione, da due degli autori di punta della musica italiana, Davide Petrella e Alessandro La Cava, produttori, discografici e diversi artisti come Clara, Naska, Victoria dei Måneskin e… Chiara Ferragni.

layana oriot alle audition di X Factor 2025

Alle Audition Layana arriva accompagnata dalla madre, che racconta un episodio speciale: il suo nome sarebbe nato in sogno, quando la madre conosceva il padre da appena tre mesi. In quel sogno, una bambina pronunciava proprio “Layana”.

La stessa Layana ricorda le sue radici musicali: Sono cresciuta con Miley Cyrus e Giorgia… e con le canzoni che metteva sempre mio padre.

Per la sua esibizione sceglie un brano impegnativo: Blue Jeans di Lana Del Rey. La sua voce calda, il timbro personale e il controllo vocale catturano fin dalle prime note. La sala reagisce compatta: standing ovation e coro del pubblico.

I giudici non hanno dubbi:

Francesco Gabbani: Sei fantastica perché ti sei posta con grande semplicità. La tecnica che hai ti permette di esprimere la tua sostanza.

Jake La Furia: Hai fatto una bella cantata nonostante fossi rigida e impaurita.

Paola Iezzi: Sembri fragile e poi parte la base… e dove non arriva la forza emotiva c’è la tecnica. Ottima performance

Achille Lauro: Hai un super timbro, controllo vocale stupendo e dei bellissimi occhi

Per lei arrivano quattro sì e la certezza di aver lasciato il segno tra i momenti più intensi di questa edizione.

Immagine reperita in rete, fonte non accertata. L’autore può contattare la redazione per attribuzione o richiesta di rimozione.

Se vuoi commentare o farci sapere la tua opinione su questa notizia ti aspettiamo su Facebook, X, Threads e Instagram.
Inoltre, se non vuoi perderti neanche una news, iscriviti gratuitamente al nostro canale Telegram qui.

All Music Italia

Articoli più letti

Rose Villain live all’Unipol Forum di Milano per il Radio Trilogy Tour 2025 1

Rose Villain, live per la prima volta al Forum di Assago, presenta il singolo "Bollicine"
Levante Niente da dire nuovo singolo 2025 2

Levante: "Niente da dire", un brano che trasforma il silenzio in voce e vulnerabilità in forza
Damiano David The First Time testo significato traduzione 3

Damiano David: testo, significato e traduzione di "The First Time", undicesima traccia dell'album "FUNNY little FEARS"
Giorgio Campagnoli, cantautore bolognese in arte Tellynonpiangere 4

X Factor 2025: chi è Tellynonpiangere? La storia di Giorgio Campagnoli e l’audizione con "Sui muri"
album italiani in uscita 2025 5

Ecco tutti gli ALBUM ITALIANI in uscita nel 2025 (Articolo in continuo aggiornamento)
Laura Pausini ritorna con La mia storia tra le dita, cover di Grignani 6

Warner Chappell: "la versione di Laura Pausini de La mia storia tra le dita è stata realizzata con tutte le autorizzazioni"
New Music Friday 26 settembre – Radio Date settimana 39 tutti i singoli 7

New Music Friday: Radio Date – Tutti i singoli in uscita nella settimana del 26 settembre 2025
Giorgia, Fabrizio Moro, Francesca Michielin e Senza Cri protagonisti del New Music Friday del 19 settembre 2025 8

Pagelle nuovi singoli 19 settembre 2025: Giorgia incanta, Senza Cri troppo artefatta, Michielin continua il suo viaggio
Caso La mia storia tra le dita: Warner Chappell accusata di affermazioni false dagli autori Gianluca Grignani e Massimo Luca 9

Caso La mia storia tra le dita: Warner Chappell accusata di diffamazione aggravata da Grignani e Massimo Luca
Luk3 presenta il nuovo singolo L’ultimo ballo 10

"L’ultimo ballo" è il primo tassello del nuovo capitolo discografico di Luk3 dopo Amici

Cerca su A.M.I.