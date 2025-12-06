Area Sanremo 2025 chi è Commissione musicale che selezionerà i ragazzi e quando scopriremo i vincitori

Area Sanremo 2025: la commissione musicale che selezionerà i ragazzi e quando scopriremo i due vincitori che andranno al Festival di Sanremo tra le Nuove Proposte.

Il Contest musicale a partire da venerdì 5 dicembre è entrato nel vivo. Sono partite infatti le audizioni dei 505 aspiranti ai due posti disponibili tra le Nuove Proposte del Festival di Sanremo 2026. Audizioni che dureranno fino all’11 dicembre.

Giovedì 11 la commissione selezionerà un massimo di venti finalisti e Venerdì 12 dicembre, alla presenza del direttore artistico Carlo Conti, verranno scelti i dieci vincitori ufficiali di Area Sanremo, che il giorno dopo – sabato 13 dicembre – si esibiranno di nuovo davanti alla Commissione Rai e allo stesso Conti.

Da lì usciranno i due artisti che approderanno direttamente sul palco dell’Ariston tra le Nuove Proposte.

I risultati finali saranno annunciati durante Sarà Sanremo, in diretta domenica 14 dicembre dal Teatro dell’Opera del Casinò di Sanremo, nella stessa serata in cui verranno svelati anche i titoli delle canzoni dei 30 Big in gara e scelti i due vincitori di Sanremo Giovani.

Ma chi selezionerà i vincitori di Area Sanremo 2025? Una Commissione musicale composta da tre figure centrali dell’universo Rai: Lavinia Iannarilli, Mattia Bravi e Walter Santillo.

