6 Dicembre 2025
di
Massimiliano Longo
Direttore Editoriale
Festival di Sanremo
Condividi su:
6 Dicembre 2025

Area Sanremo 2025 chi è Commissione musicale che selezionerà i ragazzi e quando scopriremo i vincitori

Festival di Sanremo di Massimiliano Longo
Audizioni di Area Sanremo 2025 al Palafiori
Condividi su:

Area Sanremo 2025: la commissione musicale che selezionerà i ragazzi e quando scopriremo i due vincitori che andranno al Festival di Sanremo tra le Nuove Proposte.

Il Contest musicale a partire da venerdì 5 dicembre è entrato nel vivo. Sono partite infatti le audizioni dei 505 aspiranti ai due posti disponibili tra le Nuove Proposte del Festival di Sanremo 2026. Audizioni che dureranno fino all’11 dicembre.

Giovedì 11 la commissione selezionerà un massimo di venti finalisti e Venerdì 12 dicembre, alla presenza del direttore artistico Carlo Conti, verranno scelti i dieci vincitori ufficiali di Area Sanremo, che il giorno dopo – sabato 13 dicembre – si esibiranno di nuovo davanti alla Commissione Rai e allo stesso Conti.

Da lì usciranno i due artisti che approderanno direttamente sul palco dell’Ariston tra le Nuove Proposte.

I risultati finali saranno annunciati durante Sarà Sanremo, in diretta domenica 14 dicembre dal Teatro dell’Opera del Casinò di Sanremo, nella stessa serata in cui verranno svelati anche i titoli delle canzoni dei 30 Big in gara e scelti i due vincitori di Sanremo Giovani.

Ma chi selezionerà i vincitori di Area Sanremo 2025? Una Commissione musicale composta da tre figure centrali dell’universo Rai: Lavinia Iannarilli, Mattia Bravi e Walter Santillo.

Cliccate in basso su continua per conoscerli meglio.

Continua

All Music Italia

Articoli più letti

Classifica degli inediti di X Factor 2025 con i dati Spotify e la crescita dei concorrenti su Instagram 1

X Factor 2025 Inediti e social: chi sta davvero vincendo questa edizione?
X Factor 2025 pagelle finale vince rob 2

X Factor 2025 pagelle finale: Rob vince meritatamente, viva Napoli e i suoi colori
Delia Buglisi canta il suo inedito “Sicilia Bedda” a X Factor 2025, primo brano in dialetto siciliano nello show. 3

X Factor 2025: "Sicilia Bedda" è la dichiarazione di amore di Delia, un brano per chi va e chi resta
Delia X Factor 2025 canta Sicilia Bedda – testo e traduzione 4

X Factor 2025 Delia canta Sicilia Bedda, il significato e la traduzione del brano
eroCaddeo durante X Factor 2025 presenta il suo inedito “Punto” 5

X Factor 2025: con "punto" eroCaddeo esplora la distanza e il coraggio di chiudere una storia
rob canta il suo inedito “Cento Ragazze” sul palco di X Factor 2025 6

X Factor 2025: rob trasforma una delusione d’amore in pop punk, il significato di “Cento Ragazze”
Pagelle nuovi singoli italiani 5 dicembre 2025 con Laura Pausini, Thomas Raggi, Brunori SAS e Chiello – All Music Italia 7

Pagelle nuovi singoli 5 dicembre: Laura Pausini ritorna a... cantare, Geolier torna al rap crudo, Chiello prepara Sanremo
album italiani in uscita 2025 8

Ecco tutti gli ALBUM ITALIANI in uscita nel 2025 (Articolo in continuo aggiornamento)
new-music-friday-radio-date-49-2025 9

New Music Friday: Radio Date – Tutti i singoli in uscita nella settimana del 5 dicembre 2025
Laura Pausini nel videoclip di “Ritorno ad amare” diretto da Luca Tommassini 10

Laura Pausini pubblica il videoclip di “Ritorno ad amare”, diretto da Luca Tommassini e ispirato a Freddie Mercury

Cerca su A.M.I.