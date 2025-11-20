X Factor 2025: rob trasforma una delusione d’amore in pop punk, il significato di “Cento Ragazze”

rob – CENTO RAGAZZE – Testo e significato.

Esce dopo la mezzanotte di giovedì Cento Ragazze, il nuovo inedito di ROB presentato a X Factor 2025. Un inedito che rappresenta l’attitudine della cantante pop punk.

Chi è ROB

rob, all’anagrafe Roberta Scandurra, è una cantautrice classe 2005 nata a Catania. Una creatura pop punk con una penna già sorprendentemente matura, che fonde autobiografia, pancia e una freschezza capace di accendere subito chi la ascolta.

Nel 2022 vince il Tour Music Fest come Artist of the Year e l’anno successivo vola a Boston alla Berklee per un workshop di songwriting, grazie a una borsa di studio ottenuta per il suo talento naturale nella scrittura.

A maggio 2025 pubblica il suo primo singolo, Lei con te, e da lì qualcosa scatta davvero: la sua estetica si definisce, il suo mondo sonoro pure.

A X Factor 2025, nella squadra di Paola Iezzi, rob è la vera sorpresa del cast: un’underdog – come l’ha definita Achille Lauro – che puntata dopo puntata si prende il suo spazio, cresce, si supera. Ha grinta, ha identità, ha quel mix di fragilità e fuoco che nel pop funziona sempre se è autentico. E lei lo è.

ROB – CENTO RAGAZZE: significato del brano

Cento Ragazze (Warner Records Italy/Warner Music Italy) è una scossa elettrica di pop punk sentimentale. Una canzone che racconta la fine di un amore come se fosse una dipendenza: dolorosa, lucida, inevitabile.

La storia è semplice e feroce: lui è sparito, lei è rimasta con un’illusione che si sgretola. Quella frase – “mi hai fatto sentire speciale” – che pensava di aver vissuto solo lei, scopre essere un copione, lo stesso identico che lui ripeteva a “cento ragazze”.

Nel brano l’inverno è una metafora emotiva:

– il freddo di dicembre,

– le albe gelide,

– la neve che si scioglie sulle labbra.

Tutto intorno a lei è ghiacciato, mentre dentro brucia un’ossessione che toglie l’aria. Le parole corrono tra ansia, tachicardia, mancanza, quel loop mentale in cui continui a chiederti: perché non sono bastata? Perché non ero l’unica?

Rob canta questa disillusione con una voce che tiene insieme fragilità e rabbia, smarrimento e lucidità. La sua interpretazione non è mai piagnucolosa: è un urlo, un atto liberatorio, un grido per chi almeno una volta ha creduto a una storia che poi si è rivelata condivisa – troppo condivisa.

Cento Ragazze parla di autostima ferita, di illusioni che crollano, di quel momento in cui realizzi che l’amore che hai vissuto non era il vostro universo privato, ma una delle tante repliche di qualcuno incapace di autenticità.

Un brano che racconta con semplicità un dolore generazionale: crescere significa anche accettare che non tutti possono restare, e che certe mancanze non sono colpa tua.

Fuori oggi in radio e sulle piattaforme digitali, il pezzo conferma la direzione artistica di rob: pop punk, verità, vulnerabilità senza filtri.

Il brano è stato scritto da Victor Anfray, Luca Ferraresi e dalla stessa Roberta Scandurra. La musica porta la firma di Anfray e Ferraresi, mentre la produzione è affidata a blame e Chakra.

TESTO

In arrivo.