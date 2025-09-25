X Factor 2025: la cantautrice catanese, Rob, convince i giudici con un’energia pop punk e un look esuberante

X Factor 2025, tra le nuove protagoniste della terza puntata di audition c’è Rob… scopriamo insieme chi è la cantautrice, all’anagrafe Roberta Scandurra.

Chi è Rob

Classe 2005, nata a Catania, Rob coltiva la passione per la musica fin da bambina. La sua cifra artistica unisce pop punk e sonorità pop rock, con testi schietti che raccontano in modo diretto il suo mondo interiore.

Nel 2022 vince il Tour Music Fest come “Artist of the Year” e l’anno successivo conquista il primo posto al concorso Vela d’Oro. Sempre nel 2023 ottiene una borsa di studio meritocratica che le permette di frequentare un workshop di songwriting al prestigioso Berklee College of Music di Boston.

Nel maggio 2025 pubblica da indipendente il suo primo singolo, Lei con te, mostrando la sua voglia di sperimentare e di imporsi come nuova voce femminile della scena italiana. Parallelamente porta avanti gli studi in comunicazione, pur dichiarando chiaramente che la musica viene prima di tutto.

Rob a X Factor 2025

Sul palco delle audition Rob si presenta con un look esuberante, dichiarando: “A me piace farmi notare e mi piace essere esuberante nel look. Ascolto pop rock e pop punk, e voglio fare musica nella vita, perché per me è davanti a tutto”.

Con la sua energia pop punk e un’interpretazione personale di Call Me dei Blondie, arricchita da frasi in italiano, ha convinto tutti e ottenuto quattro sì.

Achille Lauro: “Sei stata brava, a volte questa voglia di esprimersi può cadere nel grottesco e caricaturale, ma tu sei credibile”.

Francesco Gabbani: “Mi è piaciuto molto il modo di usare i glissati. Potrebbe non servirti agitarti troppo, anche perché hai una grande presenza scenica”.

Paola Iezzi: “Hai dato una cifra soul e black con l’uso del fry scream. Hai una dote e sei stata molto brava”.