25 Settembre 2025
di
All Music Italia
X Factor
Condividi su:
25 Settembre 2025

X Factor 2025: la cantautrice catanese, Rob, convince i giudici con un’energia pop punk e un look esuberante

Classe 2005 si presenta alle Audition con un brano dei Blondie

X Factor di All Music Italia
Rob a X Factor 2025 durante l’audizione
Condividi su:

X Factor 2025, tra le nuove protagoniste della terza puntata di audition c’è Rob… scopriamo insieme chi è la cantautrice, all’anagrafe Roberta Scandurra.

Chi è Rob

Classe 2005, nata a Catania, Rob coltiva la passione per la musica fin da bambina. La sua cifra artistica unisce pop punk e sonorità pop rock, con testi schietti che raccontano in modo diretto il suo mondo interiore.

Nel 2022 vince il Tour Music Fest come “Artist of the Year” e l’anno successivo conquista il primo posto al concorso Vela d’Oro. Sempre nel 2023 ottiene una borsa di studio meritocratica che le permette di frequentare un workshop di songwriting al prestigioso Berklee College of Music di Boston.

Nel maggio 2025 pubblica da indipendente il suo primo singolo, Lei con te, mostrando la sua voglia di sperimentare e di imporsi come nuova voce femminile della scena italiana. Parallelamente porta avanti gli studi in comunicazione, pur dichiarando chiaramente che la musica viene prima di tutto.

Rob a X Factor 2025

Sul palco delle audition Rob si presenta con un look esuberante, dichiarando: “A me piace farmi notare e mi piace essere esuberante nel look. Ascolto pop rock e pop punk, e voglio fare musica nella vita, perché per me è davanti a tutto”.

Con la sua energia pop punk e un’interpretazione personale di Call Me dei Blondie, arricchita da frasi in italiano, ha convinto tutti e ottenuto quattro sì.

Achille Lauro: “Sei stata brava, a volte questa voglia di esprimersi può cadere nel grottesco e caricaturale, ma tu sei credibile”.

Francesco Gabbani: “Mi è piaciuto molto il modo di usare i glissati. Potrebbe non servirti agitarti troppo, anche perché hai una grande presenza scenica”.

Paola Iezzi: “Hai dato una cifra soul e black con l’uso del fry scream. Hai una dote e sei stata molto brava”.

Se vuoi commentare o farci sapere la tua opinione su questa notizia ti aspettiamo su Facebook, X, Threads e Instagram.
Inoltre, se non vuoi perderti neanche una news, iscriviti gratuitamente al nostro canale Telegram qui.

All Music Italia

Articoli più letti

Rose Villain live all’Unipol Forum di Milano per il Radio Trilogy Tour 2025 1

Rose Villain, live per la prima volta al Forum di Assago, presenta il singolo "Bollicine"
Levante Niente da dire nuovo singolo 2025 2

Levante: "Niente da dire", un brano che trasforma il silenzio in voce e vulnerabilità in forza
Damiano David The First Time testo significato traduzione 3

Damiano David: testo, significato e traduzione di "The First Time", undicesima traccia dell'album "FUNNY little FEARS"
Giorgio Campagnoli, cantautore bolognese in arte Tellynonpiangere 4

X Factor 2025: chi è Tellynonpiangere? La storia di Giorgio Campagnoli e l’audizione con "Sui muri"
album italiani in uscita 2025 5

Ecco tutti gli ALBUM ITALIANI in uscita nel 2025 (Articolo in continuo aggiornamento)
Laura Pausini ritorna con La mia storia tra le dita, cover di Grignani 6

Warner Chappell: "la versione di Laura Pausini de La mia storia tra le dita è stata realizzata con tutte le autorizzazioni"
New Music Friday 26 settembre – Radio Date settimana 39 tutti i singoli 7

New Music Friday: Radio Date – Tutti i singoli in uscita nella settimana del 26 settembre 2025
Giorgia, Fabrizio Moro, Francesca Michielin e Senza Cri protagonisti del New Music Friday del 19 settembre 2025 8

Pagelle nuovi singoli 19 settembre 2025: Giorgia incanta, Senza Cri troppo artefatta, Michielin continua il suo viaggio
Caso La mia storia tra le dita: Warner Chappell accusata di affermazioni false dagli autori Gianluca Grignani e Massimo Luca 9

Caso La mia storia tra le dita: Warner Chappell accusata di diffamazione aggravata da Grignani e Massimo Luca
Luk3 presenta il nuovo singolo L’ultimo ballo 10

"L’ultimo ballo" è il primo tassello del nuovo capitolo discografico di Luk3 dopo Amici

Cerca su A.M.I.