PierC porta a X Factor 2025 “Neve sporca”: un dialogo con il sé bambino tra ricordi, ferite e ripartenze

Esce dopo la mezzanotte di giovedì NEVE SPORCA, il primo inedito di PierC presentato a X Factor 2025. Un brano che mette l’artista faccia a faccia con il bambino che è stato, tra ricordi, ferite e domande rimaste in sospeso.

“NEVE SPORCA” (Atlantic Records Italy/Warner Music Italy) è un dialogo intimo e necessario: un viaggio nelle stanze più delicate della memoria, dove l’innocenza incontra ciò che il tempo ha macchiato e trasformato.

Chi è PierC

PierC, all’anagrafe Piercesare Fagioli, nasce a Milano nel dicembre 2000 e cresce a Casale Monferrato, dove scopre presto la passione per la musica. Studia pianoforte e teoria musicale diplomandosi al Conservatorio di Torino, per poi approfondire il canto e dedicarsi a un’intensa attività live, tra palchi, musical, teatro e il contest ideato da Luca Jurman.

Nel suo percorso ha costruito uno stile personale, che intreccia cantautorato, pop, atmosfere R&B e un approccio performativo che guarda all’entertainment internazionale. A X Factor 2025 si sta imponendo per presenza scenica, sensibilità interpretativa e una cifra stilistica già molto riconoscibile.

PierC – Neve sporca: significato del brano

Neve sporca è un brano che parla al bambino che ci abita, quello che portiamo ancora addosso. PierC costruisce un dialogo con la sua parte più giovane, fragile e curiosa, mettendo ordine tra ricordi che hanno lasciato segni profondi.

Il testo è una lunga dedica, un gesto di cura rivolto a quel sé passato che ha fatto i conti con ferite, mancanze e domande mai chiuse. Il tutto attraverso immagini intime, come quelle domeniche ai bordi delle strade che diventano simbolo di un’innocenza toccata dalla vita.

La metafora della “neve sporca” tiene insieme il racconto: rappresenta ciò che si è perso, ciò che si è macchiato, ma che continua a essere parte della propria storia. Un bianco non più immacolato, ma profondamente umano.

A livello sonoro, il brano cresce in modo naturale: melodie contemporanee, una produzione essenziale ma precisa, e un climax emotivo che esplode in un momento di liberazione senza mai diventare eccessivo. Tutto ruota attorno alla voce e alla sincerità dell’artista.

Il brano è stato scritto da PierC con Alex Vella (Raige), Frada e Leonardo Grillotti per il testo mentre la musica è di Alex Vella, Frada e Leonardo Grillotti per la musica. La produzione è di Wolvs.

TESTO

Ma te le ricordi quelle notti

e la domenica

Ai bordi delle strade

Come neve sporca

In arrivo