Aperte le iscrizioni a In-Tune Music Contest 2025, il festival di Luca Jurman per veri talenti vocali

In-Tune Music Contest: il festival di Luca Jurman dedicato ai veri talenti vocali con un importante premio in denaro.

In un panorama musicale sempre più influenzato dalla tecnologia e dall’industria discografica, nasce un contest che punta sulla voce pura e sull’autenticità: In-Tune Music Contest. Ideato e diretto da Luca Jurman, questo festival vuole valorizzare il talento vocale e autoriale senza artefatti, dando spazio a interpreti e cantautori che spesso restano ai margini delle logiche del mercato.

In-Tune Music Contest si distingue per un aspetto fondamentale: nessuna manipolazione della voce. Un concorso che punta sull’espressività naturale degli artisti, unendo selezioni online e una fase live che si svolgerà dal 27 al 29 marzo 2025 a Corbetta (MI), presso la Sala Polifunzionale.

In-TUNE MUSIC CONTEST DI LUCA JURMAN COME PARTECIPARE

Chi può partecipare?

Il contest è rivolto a interpreti e cantautori dai 18 anni in su, residenti in Italia e senza contratti discografici o editoriali attivi. Un requisito volutamente controcorrente rispetto al mercato discografico attuale, spesso orientato su artisti giovanissimi.

I partecipanti potranno iscriversi solo in una delle due categorie:

Cantanti Interpreti

Cantautori

Le fasi del festival per artisti emergenti

Il concorso si sviluppa in due fasi principali:

Selezioni online : una giuria di esperti valuterà il materiale inviato dai candidati e selezionerà 24 semifinalisti .

: una giuria di esperti valuterà il materiale inviato dai candidati e selezionerà . Fase live (27-29 marzo 2025): Il primo giorno sarà dedicato al Camp In-Tune, con workshop e incontri con professionisti del settore, il secondo giorno i 24 semifinalisti si esibiranno davanti alla giuria e al pubblico per conquistare uno dei 12 posti in finale. Il terzo giorno, i 12 finalisti si esibiranno per contendersi il titolo di vincitore delle due categorie.

Le esibizioni della semifinale e della finale saranno trasmesse in diretta sul canale Twitch di Luca Jurman. Canale che ha ottenuto risultati da record durante la settimana del Festival di Sanremo.

IN-TUNE MUSIC CONTEST: Un premio concreto per i vincitori

L’obiettivo del contest è fornire un supporto reale ai talenti emergenti. Per questo il premio consiste in un contributo economico che permetta agli artisti di investire nel proprio progetto musicale.

Il montepremi totale è di 10.000 euro, così suddiviso:

5.000 euro al vincitore della categoria Interpreti

al vincitore della categoria 5.000 euro al vincitore della categoria Cantautori

Il premio è offerto dal Main Sponsor AutoMilano.

La giuria di qualità

A garantire il livello artistico del contest, una giuria composta da nomi di grande rilievo nel panorama musicale italiano:

Luca Jurman (Presidente di giuria)

(Presidente di giuria) Marcello Balestra (ex direttore Warner Music Italia)

(ex direttore Warner Music Italia) Vincenzo Incenzo (autore per Renato Zero, Lucio Dalla, Laura Pausini)

(autore per Renato Zero, Lucio Dalla, Laura Pausini) Chiarablue (cantautrice finalista Premio Tenco)

(cantautrice finalista Premio Tenco) Antonella Bucci (interprete e autrice, nota per il duetto con Eros Ramazzotti)

(interprete e autrice, nota per il duetto con Eros Ramazzotti) Gatto Panceri (cantautore e autore di grandi successi)

(cantautore e autore di grandi successi) Andrea Mirò (cantautrice, direttrice d’orchestra e produttrice)

Come iscriversi

Le iscrizioni sono aperte dal 19 febbraio al 5 marzo 2025.

Per partecipare, è necessario inviare la propria candidatura tramite il sito ufficiale del contest cliccando qui. L’iscrizione è gratuita, ma è richiesto un contributo spese di segreteria di 15,00 euro.

Il In-Tune Music Contest rappresenta una nuova visione per la musica italiana, lontana dalle logiche commerciali che spesso sacrificano la qualità per la viralità. Un progetto fortemente voluto da Luca Jurman per ridare valore alla vera arte e offrire ai talenti emergenti una chance concreta di emergere.