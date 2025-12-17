17 Dicembre 2025
di
17 Dicembre 2025

MODÀ e Bianca Atzei tornano insieme con “Ti amo ma non posso dirlo”, il singolo a sorpresa che chiude il 2025

Un inedito a sorpresa che racconta il confine sottile tra amicizia e amore

Bianca Atzei e MODÀ collaborano nel nuovo singolo Ti amo ma non posso dirlo
I MODÀ chiudono il 2025 con una sorpresa che parla di legami profondi, amicizia e sentimenti mai detti… Ti amo ma non posso dirlo”, il nuovo singolo con Bianca Atzei.

In uscita Venerdì 19 dicembre il brano arriva a suggellare un anno particolarmente intenso per la band, segnato dal ritorno allo stadio di San Siro, dalla partecipazione al Festival di Sanremo con Non ti dimentico, dalla pubblicazione dell’album “8 canzoni” e da un tour nei palazzetti che ha superato quota 150 mila spettatori complessivi.

Il rapporto tra i MODÀ e Bianca Atzei non è nuovo e affonda le radici in una relazione umana e artistica costruita nel tempo, che in passato ha già dato vita a brani come La paura che ho di perderti e La gelosia. Con Ti amo ma non posso dirlo questa collaborazione si rinnova, trovando una nuova forma e una nuova maturità.

modà – bianca atzei: Il significato di “Ti amo ma non posso dirlo”

Scritto da Kekko Silvestre e Bianca Atzei e pubblicato da Atlantic Records Italy / Warner Music Italia, il brano racconta una storia sospesa, fragile e riconoscibile: quella di due amici legati da un rapporto sincero che, col tempo, si trasforma in qualcosa di più profondo ma mai dichiarato.

Non una classica canzone d’amore “dopo la fine”, ma il racconto di una relazione che resta ferma un attimo prima dell’inizio, bloccata dalla paura di rovinare ciò che già esiste.

Le parole di Kekko Silvestre

“Ti amo ma non posso dirlo è una canzone d’amore che, al contrario delle classiche canzoni d’amore, racconta una storia che non è mai cominciata: due migliori amici innamorati l’uno dell’altro che non hanno il coraggio di dirsi quello che provano», spiega Kekko Silvestre.

Parlando della collaborazione con Bianca Atzei aggiunge: “Siamo molto amici ed avevamo voglia di tornare a fare qualcosa insieme. Tra noi c’è una grande alchimia nella scrittura e nel lavoro, abbiamo gusti musicali simili. Non credo ci fermeremo qui”.

Le parole di Bianca Atzei

A fare eco alle parole di Kekko è Bianca Atzei, che racconta come il brano sia nato in un momento particolarmente delicato della sua vita: “Kekko mi ha preso per mano e mi ha portato in studio standandomi vicino in un periodo particolare. Abbiamo iniziato a scrivere insieme e ‘Ti amo ma non posso dirlo’ mi ha toccato corde profondissime.

Era da tantissimo tempo che una canzone non mi faceva questo effetto. Forse ne avevo bisogno, in un momento di blocco personale. Sono grata di questo regalo”.

 

