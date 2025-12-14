Chi vince Sanremo Giovani 2025: i due artisti scelti per le Nuove Proposte di Sanremo 2026

Sarà Sanremo 2025, in onda domenica 14 dicembre su Rai 1, rappresenta l’atto conclusivo del percorso di Sanremo Giovani 2025 e il passaggio decisivo verso la definizione delle Nuove Proposte del Festival di Sanremo 2026 con la proclamazione dei due vincitori.

Dal Teatro del Casinò di Sanremo, in diretta su Rai 1, Rai Radio2 e RaiPlay, si chiude un cammino iniziato mesi fa tra selezioni, audizioni e sfide televisive.

In palio ci sono due posti per il palco dell’Ariston, che si aggiungeranno ai due già assegnati da Area Sanremo: Mazzariello (Epic/Sony Music) e il trio formato da Blind, El Ma e Soniko (Beat Music). Una serata che completa il quadro delle quattro Nuove Proposte e che, di fatto, segna l’ingresso ufficiale dei giovani nel racconto del Festival.

La puntata assume però un valore più ampio. Durante Sarà Sanremo saliranno infatti sul palco anche i 30 Big del Festival di Sanremo 2026, chiamati a svelare per la prima volta i titoli delle canzoni in gara (scoprili qui).

Sanremo Giovani 2025 – dalla semifinale alla finale

La strada verso Sarà Sanremo è passata dalla semifinale andata in onda martedì 9 dicembre dalla Sala A di via Asiago. Undici artisti rimasti in gara – dopo la rinuncia di Soap – si sono affrontati in quattro duelli diretti e in una sfida a tre, con l’obiettivo di conquistare uno dei sei posti disponibili per la finale.

Le sfide sono state stabilite editorialmente e valutate dalla Commissione Musicale composta da Ema Stokholma, Carolina Rey, Manola Moslehi, dal Maestro Enrico Cremonesi e da Daniele Battaglia, affiancati dai giurati fuori onda Carlo Conti e Claudio Fasulo.

Sanremo Giovani 2025 – i sei finalisti ufficiali

Al termine della semifinale, questi sono i sei artisti che hanno avuto accesso alla serata di Sarà Sanremo:

Antonia (Epic/Sony Music)

(Epic/Sony Music) Welo (Island Records/Universal Music)

(Island Records/Universal Music) Nicolò Filippucci (Warner Records/Warner Music)

(Warner Records/Warner Music) Angelica Bove (Atlantic Records/Warner Music)

(Atlantic Records/Warner Music) Senza Cri (Sensei Records/ADA/Warner Music)

(Sensei Records/ADA/Warner Music) Seltsam (Honiro/ADA/Warner Music)

Da questi sei nomi usciranno i due artisti che conquisteranno un posto tra le Nuove Proposte del Festival di Sanremo 2026.

Entriamo quindi nel vivo della finale con Gazzoli e Conti che fanno entrare delle buste con gli abbinamenti degli scontri che, per la prima volta quest’anno, saranno quindi casuali andando tra l’altro a smontare un rumors che gira da stamane sui due possibili prescelti (non vi sveliamo chi, ma sono uno contro l’altro, quindi non accadrà).

Le sfida sono:

Angelica Bove (Atlantic Records/Warner Music) VS Welo (Island Records/Universal Music)

(Atlantic Records/Warner Music) VS (Island Records/Universal Music) Nicolò Filippucci (Warner Records/Warner Music) VS Seltsam (Honiro/ADA/Warner Music)

(Warner Records/Warner Music) VS (Honiro/ADA/Warner Music) Antonia (Epic/Sony Music) VS Senza Cri (Sensei Records/ADA/Warner Music)

ATTENZIONE: questo articolo viene aggiornato in tempo reale, sfida dopo sfida.

Entriamo quindi nel vivo della finale.