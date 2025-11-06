Senza Cri – Spiagge. Testo e significato del brano in gara a Sanremo Giovani 2025

Senza Cri – Spiagge, testo e significato del brano presentato in gara a Sanremo Giovani 2025.
24 artisti in gara, quattro puntate in seconda serata su Rai 2 con 4 scontri a eliminazione diretta che porteranno 12 artisti in semifinale, quindi 6 in finale, e solo due sul palco del Festival di Sanremo nella categoria Nuove Proposte. A giudicare la Commissione presieduta dal Direttore Artistico Carlo Conti e formata da Claudio Fasulo, Ema Stokholma, Carolina Rey, Manola Moslehi, Enrico Cremonesi e Daniele Battaglia.
Chi è Senza Cri
Senza Cri, artista non-binary classe 2000, si avvicina alla musica sin da bambinə, iniziando a suonare la chitarra e a scrivere i primi testi a soli 15 anni. Dopo una prima esibizione al liceo, pubblica nell’agosto 2021 il brano d’esordio Tu sai come artista indipendente.
Nello stesso anno viene invitata dal Premio Tenco a esibirsi durante la serata finale della rassegna, dove presenta in anteprima l’EP Salto nel vuoto. L’esibizione conquista pubblico e critica, che le riservano una standing ovation, segnando l’inizio di un percorso in costante crescita.
Nel 2022 Senza Cri partecipa a Sanremo Giovani, arrivando a esibirsi nella serata finale in diretta su Rai 1. Due anni dopo entra nella scuola di Amici di Maria De Filippi, dove si fa conoscere al grande pubblico per la sua scrittura autentica e la voce intensa, conquistando l’accesso alla fase serale del programma.
Il 14 maggio 2024 pubblica il singolo Tokyo Nite, che anticipa l’uscita dell’omonimo EP, uscito il 30 maggio. Nel settembre 2025 esce il nuovo singolo Anno del Drago, già disponibile in radio e su tutte le piattaforme digitali. Nello stesso anno Senza Cri porta per la prima volta il proprio live alla Santeria Toscana 31 di Milano, confermandosi una delle nuove voci più originali e sincere della scena cantautorale italiana.
Sanremo Giovani 2025 – senza cri spiagge significato del brano
Il brano è un viaggio poetico tra ricordi e desiderio, dove le "spiagge" diventano simbolo di amore, nostalgia e ritorno alle origini. È una dichiarazione dolce e sensuale, che racconta l'intimità di due corpi e il bisogno di ritrovare sé stessi nel riflesso dell'altro.
Spiagge testo
Spiagge
questo modo tuo di darti le carezze
perché non vuoi proprio star sola
spiagge
questo naufragare sempre, sempre
ripetutamente nelle pallide lacrime tue
spiagge
ti ricordi che non ricordi più
e allora piangi perché li vuoi con te ancora
spiagge
perché il mare è proprio lì dove hai raccolto tutto
come conchiglie per farci una collana
spiagge nei tuoi occhi, spiagge sulle mani, spiagge sul viso
spiagge sui tuoi fianchi, spiagge per sospenderti a riva
spiagge perché sei una bambina
spiagge perché è lì dove appartieni
Spiagge perché è lì che vuoi tornare
Spiagge sono i tuoi baci leggeri
sono il vento tra i capelli
le tue braccia, i miei sentieri
dimmi amore, amore, amore, amore, amore mio
dimmi ancora amore, amore, amore, amore mio
spiagge, lentiggini dorate
tu sei il cielo da nord est
infinite passeggiate
dimmi amore, amore, amore, amore, amore mio
dimmi ancora amore, amore, amore, amore mio
Dimmi se ti va di sdraiarti qui
non ho più voglia di rincorrerti
tu mi rifletti, sei luce nell’acqua
e tocchi il mio fondo per restare a galla
provo a prenderti
Spiagge come sogni, spiagge quando è tardi, bagnano il tuo viso
spiagge di rimpianti, spiagge che non hai visto prima
ora che non sei più una bambina
spiagge perché è lì dove appartieni
Spiagge perché è lì che vuoi tornare
Spiagge sono i tuoi baci leggeri
sono il vento tra i capelli
le tue braccia, i miei sentieri
dimmi amore, amore, amore, amore, amore mio
dimmi ancora amore, amore, amore, amore mio
spiagge, lentiggini dorate
tu sei il cielo da nord est
infinite passeggiate
dimmi amore, amore, amore, amore, amore mio
dimmi ancora amore, amore, amore, amore mio
spiagge, lentiggini dorate
tu sei il cielo da nord est
infinite passeggiate
dimmi amore, amore, amore, amore, amore mio
dimmi ancora amore, amore, amore, amore mio
Seguire il sole
senza guardarlo
almeno questo
e forse nient’altro
di fare pace con me
non sono in grade
tu sei le onde
ed io il mare calmo