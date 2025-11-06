Senza Cri – Spiagge. Testo e significato del brano in gara a Sanremo Giovani 2025

Senza Cri – Spiagge, testo e significato del brano presentato in gara a Sanremo Giovani 2025.

24 artisti in gara, quattro puntate in seconda serata su Rai 2 con 4 scontri a eliminazione diretta che porteranno 12 artisti in semifinale, quindi 6 in finale, e solo due sul palco del Festival di Sanremo nella categoria Nuove Proposte. A giudicare la Commissione presieduta dal Direttore Artistico Carlo Conti e formata da Claudio Fasulo, Ema Stokholma, Carolina Rey, Manola Moslehi, Enrico Cremonesi e Daniele Battaglia.

Chi è Senza Cri

Senza Cri, artista non-binary classe 2000, si avvicina alla musica sin da bambinə, iniziando a suonare la chitarra e a scrivere i primi testi a soli 15 anni. Dopo una prima esibizione al liceo, pubblica nell’agosto 2021 il brano d’esordio Tu sai come artista indipendente.

Nello stesso anno viene invitata dal Premio Tenco a esibirsi durante la serata finale della rassegna, dove presenta in anteprima l’EP Salto nel vuoto. L’esibizione conquista pubblico e critica, che le riservano una standing ovation, segnando l’inizio di un percorso in costante crescita.

Nel 2022 Senza Cri partecipa a Sanremo Giovani, arrivando a esibirsi nella serata finale in diretta su Rai 1. Due anni dopo entra nella scuola di Amici di Maria De Filippi, dove si fa conoscere al grande pubblico per la sua scrittura autentica e la voce intensa, conquistando l’accesso alla fase serale del programma.

Il 14 maggio 2024 pubblica il singolo Tokyo Nite, che anticipa l’uscita dell’omonimo EP, uscito il 30 maggio. Nel settembre 2025 esce il nuovo singolo Anno del Drago, già disponibile in radio e su tutte le piattaforme digitali. Nello stesso anno Senza Cri porta per la prima volta il proprio live alla Santeria Toscana 31 di Milano, confermandosi una delle nuove voci più originali e sincere della scena cantautorale italiana.

Sanremo Giovani 2025 – senza cri spiagge significato del brano

Il brano è un viaggio poetico tra ricordi e desiderio, dove le “spiagge” diventano simbolo di amore, nostalgia e ritorno alle origini. È una dichiarazione dolce e sensuale, che racconta l’intimità di due corpi e il bisogno di ritrovare sé stessi nel riflesso dell’altro.p;

Spiagge testo

Spiagge

questo modo tuo di darti le carezze

perché non vuoi proprio star sola

spiagge

questo naufragare sempre, sempre

ripetutamente nelle pallide lacrime tue

spiagge

ti ricordi che non ricordi più

e allora piangi perché li vuoi con te ancora

spiagge

perché il mare è proprio lì dove hai raccolto tutto

come conchiglie per farci una collana

spiagge nei tuoi occhi, spiagge sulle mani, spiagge sul viso

spiagge sui tuoi fianchi, spiagge per sospenderti a riva

spiagge perché sei una bambina

spiagge perché è lì dove appartieni

Spiagge perché è lì che vuoi tornare

Spiagge sono i tuoi baci leggeri

sono il vento tra i capelli

le tue braccia, i miei sentieri

dimmi amore, amore, amore, amore, amore mio

dimmi ancora amore, amore, amore, amore mio

spiagge, lentiggini dorate

tu sei il cielo da nord est

infinite passeggiate

dimmi amore, amore, amore, amore, amore mio

dimmi ancora amore, amore, amore, amore mio

Dimmi se ti va di sdraiarti qui

non ho più voglia di rincorrerti

tu mi rifletti, sei luce nell’acqua

e tocchi il mio fondo per restare a galla

provo a prenderti

Spiagge come sogni, spiagge quando è tardi, bagnano il tuo viso

spiagge di rimpianti, spiagge che non hai visto prima

ora che non sei più una bambina

spiagge perché è lì dove appartieni

Spiagge perché è lì che vuoi tornare

Spiagge sono i tuoi baci leggeri

sono il vento tra i capelli

le tue braccia, i miei sentieri

dimmi amore, amore, amore, amore, amore mio

dimmi ancora amore, amore, amore, amore mio

spiagge, lentiggini dorate

tu sei il cielo da nord est

infinite passeggiate

dimmi amore, amore, amore, amore, amore mio

dimmi ancora amore, amore, amore, amore mio

spiagge, lentiggini dorate

tu sei il cielo da nord est

infinite passeggiate

dimmi amore, amore, amore, amore, amore mio

dimmi ancora amore, amore, amore, amore mio

Seguire il sole

senza guardarlo

almeno questo

e forse nient’altro

di fare pace con me

non sono in grade

tu sei le onde

ed io il mare calmo