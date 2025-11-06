6 Novembre 2025
di
Redazione
Artista del mese
Condividi su:
6 Novembre 2025

Senza Cri – Spiagge. Testo e significato del brano in gara a Sanremo Giovani 2025

24 artisti in gara si giocano due dei quattro posti delle Nuove Proposte di Sanremo 2026

Artista del mese di Redazione
Senza Cri in uno scatto promozionale per il brano “Spiagge”, presentato a Sanremo Giovani 2025
Condividi su:

Senza CriSpiagge, testo e significato del brano presentato in gara a Sanremo Giovani 2025.

24 artisti in gara, quattro puntate in seconda serata su Rai 2 con 4 scontri a eliminazione diretta che porteranno 12 artisti in semifinale, quindi 6 in finale, e solo due sul palco del Festival di Sanremo nella categoria Nuove Proposte. A giudicare la Commissione presieduta dal Direttore Artistico Carlo Conti e formata da Claudio Fasulo, Ema Stokholma, Carolina Rey, Manola Moslehi, Enrico Cremonesi e Daniele Battaglia.

Chi è Senza Cri

Senza Cri, artista non-binary classe 2000, si avvicina alla musica sin da bambinə, iniziando a suonare la chitarra e a scrivere i primi testi a soli 15 anni. Dopo una prima esibizione al liceo, pubblica nell’agosto 2021 il brano d’esordio Tu sai come artista indipendente.

Nello stesso anno viene invitata dal Premio Tenco a esibirsi durante la serata finale della rassegna, dove presenta in anteprima l’EP Salto nel vuoto. L’esibizione conquista pubblico e critica, che le riservano una standing ovation, segnando l’inizio di un percorso in costante crescita.

Nel 2022 Senza Cri partecipa a Sanremo Giovani, arrivando a esibirsi nella serata finale in diretta su Rai 1. Due anni dopo entra nella scuola di Amici di Maria De Filippi, dove si fa conoscere al grande pubblico per la sua scrittura autentica e la voce intensa, conquistando l’accesso alla fase serale del programma.

Il 14 maggio 2024 pubblica il singolo Tokyo Nite, che anticipa l’uscita dell’omonimo EP, uscito il 30 maggio. Nel settembre 2025 esce il nuovo singolo Anno del Drago, già disponibile in radio e su tutte le piattaforme digitali. Nello stesso anno Senza Cri porta per la prima volta il proprio live alla Santeria Toscana 31 di Milano, confermandosi una delle nuove voci più originali e sincere della scena cantautorale italiana.

Sanremo Giovani 2025 – senza cri spiagge significato del brano

Il brano è un viaggio poetico tra ricordi e desiderio, dove le “spiagge” diventano simbolo di amore, nostalgia e ritorno alle origini. È una dichiarazione dolce e sensuale, che racconta l’intimità di due corpi e il bisogno di ritrovare sé stessi nel riflesso dell’altro.p;

Spiagge testo

Spiagge
questo modo tuo di darti le carezze
perché non vuoi proprio star sola
spiagge
questo naufragare sempre, sempre
ripetutamente nelle pallide lacrime tue
spiagge
ti ricordi che non ricordi più
e allora piangi perché li vuoi con te ancora
spiagge
perché il mare è proprio lì dove hai raccolto tutto
come conchiglie per farci una collana
spiagge nei tuoi occhi, spiagge sulle mani, spiagge sul viso
spiagge sui tuoi fianchi, spiagge per sospenderti a riva
spiagge perché sei una bambina
spiagge perché è lì dove appartieni
Spiagge perché è lì che vuoi tornare

Spiagge sono i tuoi baci leggeri
sono il vento tra i capelli
le tue braccia, i miei sentieri
dimmi amore, amore, amore, amore, amore mio
dimmi ancora amore, amore, amore, amore mio
spiagge, lentiggini dorate
tu sei il cielo da nord est
infinite passeggiate
dimmi amore, amore, amore, amore, amore mio
dimmi ancora amore, amore, amore, amore mio

Dimmi se ti va di sdraiarti qui
non ho più voglia di rincorrerti
tu mi rifletti, sei luce nell’acqua
e tocchi il mio fondo per restare a galla
provo a prenderti

Spiagge come sogni, spiagge quando è tardi, bagnano il tuo viso
spiagge di rimpianti, spiagge che non hai visto prima
ora che non sei più una bambina
spiagge perché è lì dove appartieni
Spiagge perché è lì che vuoi tornare

Spiagge sono i tuoi baci leggeri
sono il vento tra i capelli
le tue braccia, i miei sentieri
dimmi amore, amore, amore, amore, amore mio
dimmi ancora amore, amore, amore, amore mio
spiagge, lentiggini dorate
tu sei il cielo da nord est
infinite passeggiate
dimmi amore, amore, amore, amore, amore mio
dimmi ancora amore, amore, amore, amore mio

spiagge, lentiggini dorate
tu sei il cielo da nord est
infinite passeggiate
dimmi amore, amore, amore, amore, amore mio
dimmi ancora amore, amore, amore, amore mio

Seguire il sole
senza guardarlo
almeno questo
e forse nient’altro
di fare pace con me
non sono in grade
tu sei le onde
ed io il mare calmo

All Music Italia

Articoli più letti

album italiani in uscita 2025 1

Ecco tutti gli ALBUM ITALIANI in uscita nel 2025 (Articolo in continuo aggiornamento)
Damiano David The First Time testo significato traduzione 2

Damiano David: testo, significato e traduzione di "The First Time", undicesima traccia dell'album "FUNNY little FEARS"
Marco Mengoni Coming Home Amazon Music Original 3

Marco Mengoni canta per Natale: arriva “Coming Home”, la sua prima canzone natalizia in inglese per Amazon Music
New Music Friday 7 novembre 2025 – tutti i singoli italiani in uscita 4

New Music Friday: Radio Date – Tutti i singoli in uscita nella settimana del 7 novembre 2025
Mina nuovo album 2025 Dilettevoli eccedenze con cover di brani rari 5

Nuovo disco di Mina in arrivo a novembre: “Dilettevoli eccedenze” tra cover, scelte rigorose e jazz d’autore
Jacopo Ottonello Solamente Mia 6

Jacopo Ottonello, la rinascita e un sogno: tornare ad Amici per presentare "Solamente Mia"
Paola Iezzi ritratto fotografico di Paolo Santambrogio - Superstar 7

Paola Iezzi torna con "Superstar", una ballata elegante e notturna, per svelare la sua anima
Geolier annuncia Fotografia, il nuovo singolo in uscita il 7 novembre 8

Geolier, “Fotografia”: il nuovo singolo apre il quarto album del rapper di Secondigliano
Giorgia parla del nuovo album G e del significato del titolo 9

Videointervista a Giorgia: "Questo disco è una prima volta in molti modi. Con Blanco è un feat cambiato nel tempo"
Giorgia presenta “G”, il nuovo album con Blanco, Dardust e Calcutta 10

Giorgia mette il sigillo sulle nuova era con "G". Tra gli autori dei brani Raige, Mara Sattei e Federica Abbate

Cerca su A.M.I.