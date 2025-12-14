14 Dicembre 2025
di
Anna Ida Cortese
Festival di Sanremo
Festival di Sanremo 2026: tutti i titoli e i significati dei brani dei cantanti in gara

Nel corso della serata, Carlo Conti ha svelato i titoli dei brani che i Big porteranno sul palco dell'Ariston

Domenica 14 dicembre è andata in onda Sarà Sanremo, la finale di Sanremo Giovani 2024 (qui per scoprire come è andata), durante la quale sono stati presentati tutti e 30 gli artisti Big in gara al prossimo Festival di Sanremo 2026 che, accolti da Carlo Conti e Gianluca Gazzoli , hanno svelato i titoli delle loro canzoni in gara.

Il quadro che si delinea vede Warner Music in testa con undici presenze complessive nella gara principale e in aggiunta due nuove proposte, sostenute in larga parte da Atlantic sette titoli nella gara principale e una nelle nuove proposte, affiancata da Warner Records con tre nella gara principale e una nelle nuove proposte e da ADA Music Italy con una. Subito dopo si colloca Sony Music, che totalizza nove uscite: sei fanno capo a Columbia, due a Epic e una a RCA Numero Uno.

Segue Universal Music, con sei pubblicazioni distribuite equamente tra EMI Records e Island Records, entrambe presenti con tre titoli ciascuna.

Accanto alle major, emergono con forza le etichette indipendenti, che nel complesso raggiungono dieci presenze: BMG e Believe guidano questo gruppo con due titoli a testa, mentre Sangita Records, Maciste Dischi, Carosello, Nar International, Girotondo e Isola degli Artisti contribuiscono ciascuna con una presenza.

Clicca su continua per leggere tutti i titoli dei brani dei cantanti in gara a Sanremo 2026!

Continua

All Music Italia

