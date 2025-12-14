14 Dicembre 2025
di
Lorenza Ferraro
Amici
14 Dicembre 2025

Amici 2025, le pagelle della dodicesima puntata: Caterina e Lorenzo riaccendono la gara

Nella puntata con ospiti Carl Brave e Luk3, sono quattro gli allievi a rischio eliminazione

Amici di Lorenza Ferraro
Amici 25 pagelle dodicesima puntata 14 dicembre
Amici 25: le pagelle della dodicesima puntata del Pomeridiano, in onda domenica 14 dicembre 2025.

Nella puntata con ospiti Carl Brave e Luk3, che hanno presentato i rispettivi nuovi singoli, Occhiaie e SlalomGiorgia e Plasma hanno vinto le rispettive sfide, giudicate da Cristian Cellini e Rory Gallagher.

Alessio, invece, ha eseguito il compito assegnatogli da Alessandra Celentano, che ha valutato il ballerino con un “bel” 3, dando il via a una brutta discussione tra i professori, che ha portato ad un confronto – meramente improntato sull’aspetto fisico – tra il ballerino di Emanuel Lo ed Emiliano, a cui il coach di ballo ha chiesto di poter assegnare lo stesso compito di Alessio. Ma… la Celentano si è opposta, tirando il ballo i diritti d’autore. In ogni caso, per Emanuel Lo Alessio è sufficiente e, di conseguenza, può tornare al proprio banco.

amici 25: Le gare di canto e ballo DEL 14 dicembre

Durante la dodicesima puntata del Pomeridiano si sono tenute due gare, una di canto ed una di ballo, che hanno generato due classifiche. A coloro che si sono posizionati ultimi è stata poi consegnata la felpa rossa della sfida.

A giudicare la gara di canto sono stati Michele Bravi e Orietta Berti, mentre per la gara di ballo Maria ha chiamato Rebecca Bianchi e Maura Paparo.

LE ESIBIZIONI

Qui a seguire le esibizioni di cantanti e ballerini. Nella pagina successiva le nostre pagelle. Cliccando sui nomi dei cantanti potrete leggere la loro storia prima dell’ingresso nel programma.

  • Caterina canta Nessuno Mi Può Giudicare di Caterina Caselli
  • Alex balla Sweet Like Cola di Lou Bega
  • Opi canta Ci Vorrebbe Un’Altra Vita di Fabrizio Moro
  • Alessio balla Nobody di Ne-Yo
  • Valentina canta Man I Need di Olivia Dean
  • Maria Rosaria balla Que No Que No di Mina
  • Riccardo canta Com’è Straordinaria La Vita di Dolcenera
  • Paola balla Never Let Me Go di Florence And The Machine
  • Elena canta Goodnight Moon di Shivaree
  • Emiliano balla The Days di Avicii
  • Flavia canta Jaded di Miley Cyrus
  • Pierpaolo balla Attacchi di Panico di Blanco
  • Lorenzo canta Against All Odds (Take A Look At Me Now) di Phil Collins
  • Giorgia balla Carmen di Stromae
  • Angie canta Espresso di Sabrina Carpenter
  • Anna balla Golden di Huntr/X, Ejae, Audrey Nuna, Rei Ami & KPop Demon Hunters Cast
  • GARD canta Prima di Andare Via di Neffa
  • Michele canta Luce (Tramonti a Nord Est) di Elisa

Carl Brave ospite ad Amici 2025

GARA CANTO GIUDICATA DA MICHELE BRAVI E ORIETTA BERTI

  1. Caterina 
  2. Riccardo
  3. Valentina
  4. Lorenzo e Michele
  5. Elena
  6. Opi
  7. Gard 
  8. Flavia
  9. Angie (va in sfida)

Angie non è l’unica ad andare in sfida. I ballerini e i cantanti – secondo il meccanismo delle “caselle gialle” – sono infatti chiamati a scegliere chi mandare in sfida tra il penultimo e il terzultimo in classifica, ovvero tra Flavia e Gard, che si auto-propone.

GARA BALLO GIUDICATA DA REBECCA BIANCHI E MAURA PAPARO

    1. Emiliano 
    2. Pierpaolo
    3. Alex
    4. Alessio
    5. Maria Rosaria
    6. Anna
    7. Paola
    8. Giorgia (va in sfida)

Giorgia non è l’unica ad andare in sfida. I ballerini e i cantanti – secondo il meccanismo delle “caselle gialle” – sono infatti chiamati a scegliere chi mandare in sfida tra il penultimo e il terzultimo in classifica, ovvero tra Anna e Paola, che si auto-propone.

Michele Bravi e Orietta Berti ad Amici 25

Clicca in basso su “continua” per leggere le pagelle della dodicesima puntata di Amici 2025.

