Amici 2025, le pagelle della dodicesima puntata: Caterina e Lorenzo riaccendono la gara

Amici 25: le pagelle della dodicesima puntata del Pomeridiano, in onda domenica 14 dicembre 2025.
Nella puntata con ospiti Carl Brave e Luk3, che hanno presentato i rispettivi nuovi singoli, Occhiaie e Slalom, Giorgia e Plasma hanno vinto le rispettive sfide, giudicate da Cristian Cellini e Rory Gallagher.
Alessio, invece, ha eseguito il compito assegnatogli da Alessandra Celentano, che ha valutato il ballerino con un “bel” 3, dando il via a una brutta discussione tra i professori, che ha portato ad un confronto – meramente improntato sull’aspetto fisico – tra il ballerino di Emanuel Lo ed Emiliano, a cui il coach di ballo ha chiesto di poter assegnare lo stesso compito di Alessio. Ma… la Celentano si è opposta, tirando il ballo i diritti d’autore. In ogni caso, per Emanuel Lo Alessio è sufficiente e, di conseguenza, può tornare al proprio banco.
amici 25: Le gare di canto e ballo DEL 14 dicembre
Durante la dodicesima puntata del Pomeridiano si sono tenute due gare, una di canto ed una di ballo, che hanno generato due classifiche. A coloro che si sono posizionati ultimi è stata poi consegnata la felpa rossa della sfida.
A giudicare la gara di canto sono stati Michele Bravi e Orietta Berti, mentre per la gara di ballo Maria ha chiamato Rebecca Bianchi e Maura Paparo.
LE ESIBIZIONI
- Caterina canta Nessuno Mi Può Giudicare di Caterina Caselli
- Alex balla Sweet Like Cola di Lou Bega
- Opi canta Ci Vorrebbe Un’Altra Vita di Fabrizio Moro
- Alessio balla Nobody di Ne-Yo
- Valentina canta Man I Need di Olivia Dean
- Maria Rosaria balla Que No Que No di Mina
- Riccardo canta Com’è Straordinaria La Vita di Dolcenera
- Paola balla Never Let Me Go di Florence And The Machine
- Elena canta Goodnight Moon di Shivaree
- Emiliano balla The Days di Avicii
- Flavia canta Jaded di Miley Cyrus
- Pierpaolo balla Attacchi di Panico di Blanco
- Lorenzo canta Against All Odds (Take A Look At Me Now) di Phil Collins
- Giorgia balla Carmen di Stromae
- Angie canta Espresso di Sabrina Carpenter
- Anna balla Golden di Huntr/X, Ejae, Audrey Nuna, Rei Ami & KPop Demon Hunters Cast
- GARD canta Prima di Andare Via di Neffa
- Michele canta Luce (Tramonti a Nord Est) di Elisa
GARA CANTO GIUDICATA DA MICHELE BRAVI E ORIETTA BERTI
- Caterina
- Riccardo
- Valentina
- Lorenzo e Michele
- Elena
- Opi
- Gard
- Flavia
- Angie (va in sfida)
Angie non è l’unica ad andare in sfida. I ballerini e i cantanti – secondo il meccanismo delle “caselle gialle” – sono infatti chiamati a scegliere chi mandare in sfida tra il penultimo e il terzultimo in classifica, ovvero tra Flavia e Gard, che si auto-propone.
GARA BALLO GIUDICATA DA REBECCA BIANCHI E MAURA PAPARO
- Emiliano
- Pierpaolo
- Alex
- Alessio
- Maria Rosaria
- Anna
- Paola
- Giorgia (va in sfida)
Giorgia non è l’unica ad andare in sfida. I ballerini e i cantanti – secondo il meccanismo delle “caselle gialle” – sono infatti chiamati a scegliere chi mandare in sfida tra il penultimo e il terzultimo in classifica, ovvero tra Anna e Paola, che si auto-propone.
