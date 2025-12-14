Amici 2025, le pagelle della dodicesima puntata: Caterina e Lorenzo riaccendono la gara

Amici 25: le pagelle della dodicesima puntata del Pomeridiano, in onda domenica 14 dicembre 2025.

Nella puntata con ospiti Carl Brave e Luk3, che hanno presentato i rispettivi nuovi singoli, Occhiaie e Slalom, Giorgia e Plasma hanno vinto le rispettive sfide, giudicate da Cristian Cellini e Rory Gallagher.

Alessio, invece, ha eseguito il compito assegnatogli da Alessandra Celentano, che ha valutato il ballerino con un “bel” 3, dando il via a una brutta discussione tra i professori, che ha portato ad un confronto – meramente improntato sull’aspetto fisico – tra il ballerino di Emanuel Lo ed Emiliano, a cui il coach di ballo ha chiesto di poter assegnare lo stesso compito di Alessio. Ma… la Celentano si è opposta, tirando il ballo i diritti d’autore. In ogni caso, per Emanuel Lo Alessio è sufficiente e, di conseguenza, può tornare al proprio banco.

amici 25: Le gare di canto e ballo DEL 14 dicembre

Durante la dodicesima puntata del Pomeridiano si sono tenute due gare, una di canto ed una di ballo, che hanno generato due classifiche. A coloro che si sono posizionati ultimi è stata poi consegnata la felpa rossa della sfida.

A giudicare la gara di canto sono stati Michele Bravi e Orietta Berti, mentre per la gara di ballo Maria ha chiamato Rebecca Bianchi e Maura Paparo.

LE ESIBIZIONI

Qui a seguire le esibizioni di cantanti e ballerini. Nella pagina successiva le nostre pagelle. Cliccando sui nomi dei cantanti potrete leggere la loro storia prima dell’ingresso nel programma.

Caterina canta Nessuno Mi Può Giudicare di Caterina Caselli

canta di Alex balla Sweet Like Cola di Lou Bega

balla di Opi canta Ci Vorrebbe Un’Altra Vita di Fabrizio Moro

canta di Alessio balla Nobody di Ne-Yo

balla di Valentina canta Man I Need di Olivia Dean

canta di Maria Rosaria balla Que No Que No di Mina

balla di Riccardo canta Com’è Straordinaria La Vita di Dolcenera

canta di Paola balla Never Let Me Go di Florence And The Machine

balla di Elena canta Goodnight Moon di Shivaree

canta di Emiliano balla The Days di Avicii

balla di Flavia canta Jaded di Miley Cyrus

canta di Pierpaolo balla Attacchi di Panico di Blanco

balla di Lorenzo canta Against All Odds (Take A Look At Me Now) di Phil Collins

canta di Giorgia balla Carmen di Stromae

balla di Angie canta Espresso di Sabrina Carpenter

canta di Anna balla Golden di Huntr/X, Ejae, Audrey Nuna, Rei Ami & KPop Demon Hunters Cast

balla di GARD canta Prima di Andare Via di Neffa

canta di Michele canta Luce (Tramonti a Nord Est) di Elisa

GARA CANTO GIUDICATA DA MICHELE BRAVI E ORIETTA BERTI

Caterina Riccardo Valentina Lorenzo e Michele Elena Opi Gard Flavia Angie (va in sfida)

Angie non è l’unica ad andare in sfida. I ballerini e i cantanti – secondo il meccanismo delle “caselle gialle” – sono infatti chiamati a scegliere chi mandare in sfida tra il penultimo e il terzultimo in classifica, ovvero tra Flavia e Gard, che si auto-propone.

GARA BALLO GIUDICATA DA REBECCA BIANCHI E MAURA PAPARO

Emiliano Pierpaolo Alex Alessio Maria Rosaria Anna Paola Giorgia (va in sfida)

Giorgia non è l’unica ad andare in sfida. I ballerini e i cantanti – secondo il meccanismo delle “caselle gialle” – sono infatti chiamati a scegliere chi mandare in sfida tra il penultimo e il terzultimo in classifica, ovvero tra Anna e Paola, che si auto-propone.

