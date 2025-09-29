29 Settembre 2025
Amici 25, Riccardo Stimolo: chi è il cantante che ha sorpreso tutti con una cover di Marco Masini?

Scelto da Rudy Zerbi, il giovane artista ha ricevuto la prima standing ovation di questa nuova edizione del talent show

Riccardo Stimolo Amici 25
Diciannovenne di Malnate, cittadina in provincia di Varese, Riccardo Stimolo è stato fortemente voluto ad Amici 25 da Rudy Zerbi, visibilmente emozionato dopo la sua esibizione – da pelle d’oca – sulle note di Ci vorrebbe il mare di Marco Masini, che è valsa al giovane artista una standing ovation del pubblico.

Ma… cosa sappiamo su di lui? Amante del rap e del cantautorato, Riccardo lavora attualmente con il padre come elettricista. Nel tempo libero, invece, si dedica totalmente alla musica. I suoi artisti di riferimento? Ultimo, Blanco, Lazza e Olly.

Su di sé dice: “Ho sempre il sorriso stampato in faccia e non piango mai davanti ad altre persone. Perciò, quando sto in mezzo alla gente, non si vede mai se sto male”.

Amici 25, RICCARDO STIMOLO: i numeri

Al 26 settembre 2025 sono questi i numeri di Riccardo Stimolo:

  • Follower su Instagram: 2.375
  • Follower TikTok: 706

Cerca su A.M.I.