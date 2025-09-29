Amici 25, Riccardo Stimolo: chi è il cantante che ha sorpreso tutti con una cover di Marco Masini?

Diciannovenne di Malnate, cittadina in provincia di Varese, Riccardo Stimolo è stato fortemente voluto ad Amici 25 da Rudy Zerbi, visibilmente emozionato dopo la sua esibizione – da pelle d’oca – sulle note di Ci vorrebbe il mare di Marco Masini, che è valsa al giovane artista una standing ovation del pubblico.

Ma… cosa sappiamo su di lui? Amante del rap e del cantautorato, Riccardo lavora attualmente con il padre come elettricista. Nel tempo libero, invece, si dedica totalmente alla musica. I suoi artisti di riferimento? Ultimo, Blanco, Lazza e Olly.

Su di sé dice: “Ho sempre il sorriso stampato in faccia e non piango mai davanti ad altre persone. Perciò, quando sto in mezzo alla gente, non si vede mai se sto male”.

Amici 25, RICCARDO STIMOLO: i numeri

Al 26 settembre 2025 sono questi i numeri di Riccardo Stimolo:

Follower su Instagram: 2.375

Follower TikTok: 706

