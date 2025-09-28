Al via Amici 25: resoconto, ospiti e pagelle della prima puntata del 28 settembre

Amici 25: resoconto, ospiti e pagelle della prima puntata del 28 settembre.

La puntata inizia con Maria De Filippi che dà il benvenuto ai 28 aspiranti di canto di ballo, che si contenderanno i pochi banchi a disposizione all’interno della scuola.

A questo punto fa il suo ingresso Daniele, il ballerino vincitore della scorsa edizione del talent show, che riconsegna la coppa e racconta un po’ la sua esperienza, facendo un enorme in bocca a lupo a tutti i ragazzi presenti in studio.

Un video introduce poi un grande ritorno, quello di Veronica Peparini, che prende il posto di Deborah Lettieri come prof di ballo.

Arriviamo così al momento dell’ingresso del primo ospite, Irama, che consegna la prima maglia di quest’anno a Emiliano, ballerino sedicenne che conquista ben tre sì.

Maria spiega poi il consueto meccanismo delle leve. I sei prof di canto e di ballo possono infatti interrompere da un momento all’altro le esibizioni degli aspiranti cantanti e ballerini. Ma così come un prof può abbassare la leva, togliendo la base al candidato, allo stesso modo un altro prof può alzarla, permettendo al giovane artista di terminare la propria performance.

Ora è il momento del primo cantante, Edoardo, che non riesce a convincere i prof con la sua interpretazione di Cosa Mi Manchi a Fare di Calcutta.

Valentina, invece, con la sua cover di The Climb convince Rudy Zerbi e conquista il primo banco di canto di quest’edizione (qui la sua storia prima dell’ingresso nel programma).

Torniamo poi al ballo con Matteo, che non riesce ad ottenere un banco all’interno della scuola, così come Genna, che non riesce a convincere i prof di canto con la sua versione de La Compagnia di Lucio Battisti.

Riesce, invece, nel suo intento Pierpaolo, ballerino diciottenne della provincia di Salerno, che dovrà scegliere se lavorare con Veronica Peparini o con Emanuel Lo.

A questo punto Irama dà il cambio a Francesca Fagnani, che consegna la maglia di Amici 25 a Michele – ventenne di Padova, attualmente di base a Rovigo – che conquista proprio tutti con una personalissima versione di Change Is Gonna Come di Sam Cooke, eseguita al violoncello (qui la sua storia prima dell’ingresso nel programma).

Una maglia tira l’altra e così anche FRASA conquista un banco all’interno della scuola con l’inedito Viola, diventando a tutti gli effetti un allievo di Anna Pettinelli, nonostante i dubbi di Rudy Zerbi (qui la sua storia prima dell’ingresso nel programma).

Maglia anche per Tommaso, diciannovenne della provincia di Napoli, che ottiene il sì di Alessandra Celentano.

La Fagnani lascia poi il posto a Geppi Cucciari, che consegna la maglia a Michelle, cantante siciliana classe 2003, che presenta l’inedito Gipsy, diventando a tutti gli effetti un’allieva di Lorella Cuccarini (qui la sua storia prima dell’ingresso nel programma).

Nessuna maglia invece per il ballerino Pollock e la cantante Luce Lio.

Veronica Peparini ed Emanuel Lo, dal canto loro, si contendono la ballerina trentina Anna, per la quale “danzare è scavare nei ricordi“.

Maria introduce poi una speciale coreografia che i professionisti del programma hanno voluto dedicare a Paolo Mendico, il quattordicenne vittima di bullismo che si è tolto la vita il giorno prima del rientro a scuola.

Subito dopo, fa il suo ingresso Stash, che consegna ben quattro maglie. La prima va a Plasma, artista genovese che studia attualmente psicologia a Pavia e presenta l’inedito Perdere Te, convincendo sia Lorella Cuccarini sia Rudy Zerbi (qui la sua storia prima dell’ingresso nel programma).

La seconda è per il ballerino Alex, che dovrà scegliere se lavorare con Emanuel Lo o Veronica Peparini, mentre la terza la conquista Gard con l’inedito Inferno (qui la sua storia prima dell’ingresso nel programma come allievo di Anna Pettinelli).

La quarta e ultima maglia consegnata da Stash è infine per la ballerina Maria Rosaria, contesa tra Emanuel Lo e la maestra Celentano.

Tornano invece a casa a mani vuote le cantanti Nàna e Ilaria.

Poi, è il turno di Riccardo, cantante diciannovenne di Malnate, che ottiene la prima standing ovation di questa edizione con un’intensa e viscerale interpretazione di Ci Vorrebbe il Mare di Marco Masini, che fa emozionare persino Rudy Zerbi, che lo prende subito in squadra.

La maglia però non c’è, perché Stash le ha finite senza accorgersene. Entra così Simona Ventura e, dopo aver indossato la felpa, Riccardo canta nuovamente il pezzo.

Esito positivo anche per Penelope Maria Massa, che ottiene un posto nella squadra di Rudy Zerbi grazie all’inedito Tierra Roja e alla cover di Moon River.

Nulla da fare invece per i ballerini Giulia, Rosa e Mario, mentre Opi – cantante bergamasco di 24 anni – riesce a convincere Anna Pettinelli con l’inedito Fahrenheit (qui la sua storia prima dell’ingresso nel programma).

Infine, fa il suo ingresso Giuseppe Gioffè, che consegna una maglia a Matilde – ballerina diciassettenne di Trapani, ora allieva di Veronica Peparini – e una maglia a Flavia, cantante ventiduenne di Fiumicino che convince Anna Pettinelli sulle note di Oggi Sono Io di Alex Britti.

L’ultimo banco spetta invece di diritto ad Alessio Di Ponzio, il ballerino di Emanuel Lo che lo scorso anno dovette abbandonare il programma a causa di un brutto infortunio.

A questo punto, la classe di Amici 25 è ufficialmente completa ed è composta da 18 allievi.

Clicca su CONTINUA per leggere il meglio e il peggio di questa prima puntata di Amici 25!