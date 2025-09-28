Amici 25, Opi conquista un banco all’interno della scuola con l’inedito “Fahrenheit”

Amici 25, Opi: significato del testo dell’inedito Fahrenheit.

Durante la prima puntata del Pomeridiano di Amici 25, andata in onda quest’oggi – domenica 28 settembre – su Canale 5, Opi (qui la sua storia prima dell’ingresso nel talent show), ha ottenuto un banco grazie all’inedito Fahrenheit, che ha spinto Anna Pettinelli a scommettere su di lui, nonostante sia ancora molto acerbo.

AMICI 25, OPI: SIGNIFICATO E TESTO DI “FAHRENHEIT”

Il brano racconta di una storia d’amore che fatica a trovare il giusto equilibrio, sempre in bilico su una fune. Ed ecco che il protagonista è diviso tra il desiderio di restare e quello di scappare. Di fatto, il legame con la persona amata è molto forte, quasi magnetico, ma – allo stesso tempo – è pieno di crepe.

Le immagini del castello di carte e del puzzle che non si ricompone diventano così delle metafore perfette per parlare di un rapporto che, seppur bello, è tanto instabile da rischiare di continuo il crollo.

Ma non è tutto! Nel brano c’è infatti anche tanta consapevolezza: il protagonista riconosce di aver detto fin troppe bugie e parla, addirittura, di uno specchio che non riesce più a guardare, di un riflesso che è diventato un mostro.

IL TESTO DEL BRANO

Ho abbassato il tiro

Per alzare le chance

Ho bevuto il mondo

Però non mi è salita

Chiamami domani

Che stasera sto in down

Corsia d’emergenza

Corro verso l’uscita

Non è colpa mia

Sembra una bugia

Mi volti la schiena

È così facile

Non andrà più via quella nostalgia

Il tuo sguardo spento

Fermo immagine

Bruciamo a mille Fahrenheit

Dici di stare dai

E mi sembra assurdo

Che a scappare dai guai

Ci sentiamo incastrati

Come gli Shangai

E un po’ fa male, sai

Ma lascia stare dai

Che siamo sempre stati

Dalla stessa parte

Ma fragili

Come un castello di carte

E un anello suona come una catena

E ti scordi che il giorno è bello

Perché poi scende la sera

Con me hai fatto una fattura

Un’incantesimo, un’anatema

Nella testa ho solo te, solo te

Solo tessere di un puzzle

Che non formano un’immagine chiara

È diventato un mostro

Il mio riflesso nell’acqua

So che è colpa mia

Dopo una bugia

Guardarsi allo specchio

Non è facile

Non andrà più via

Quella nostalgia

Sorridiamo nelle telecamere

E un po’ fa male, sai

Ma lascia stare dai

Che siamo sempre stati

Dalla stessa parte

Ma fragili

Come un castello di carte

