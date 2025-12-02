2 Dicembre 2025
di
All Music Italia
Festival di Sanremo
Condividi su:
2 Dicembre 2025

Sanremo Giovani 2025, quarta serata: altri sei artisti, ecco chi sono gli ultimi a passare il turno

Il cast dei 12 semifinalisti, praticamente quasi tutti da major, è servito

Festival di Sanremo di All Music Italia
Sanremo Giovani 2025 – quarta puntata
Condividi su:

Sanremo Giovani 2025 arriva questa sera, martedì 2 dicembre, alla quarta e ultima puntata eliminatoria, l’ultimo passaggio prima della semifinale del 9 dicembre e della finalissima del 14 dicembre dal Teatro del Casinò di Sanremo.

Sul palco di Rai 2 si esibiranno gli ultimi sei artisti ancora in gara: solo tre avanzeranno alla semifinale, chiudendo definitivamente la lista dei 12 che si giocheranno i due posti disponibili al Festival di Sanremo 2026.

A loro si aggiungeranno i due artisti selezionati tramite Area Sanremo, per un totale di quattro nomi che arriveranno sul palco dell’Ariston.

La formula resta invariata: tre duelli diretti, un solo vincitore per ogni sfida e tre eliminazioni immediate, senza possibilità di ripescaggio.

Sanremo Giovani 2025 – QUARTA serata

La puntata si apre con il saluto di Gianluca Gazzoli, che introduce i sei artisti in gara e ricorda la Commissione Musicale composta da Ema Stokholma, Carolina Rey, Manola Moslehi, il Maestro Enrico Cremonesi e Daniele Battaglia. A supervisionare e votare fuori onda ci sono come sempre Carlo Conti e Claudio Fasulo.

Gli artisti della quarta puntata sono:

Eyeline

Jeson

Occhi

Principe

Seltsam

Senza CRI

Tre duelli, sei identità artistiche molto diverse e un regolamento che non lascia margini d’errore. Cliccate in basso su continua per scoprire come andata la puntata.

Continua

All Music Italia

Articoli più letti

Classifica degli inediti di X Factor 2025 con i dati Spotify e la crescita dei concorrenti su Instagram 1

X Factor 2025 Inediti e social: chi sta davvero vincendo questa edizione?
Carlo Conti annuncia i Big del Festival di Sanremo 2026 2

Carlo Conti annuncia i Big del Festival di Sanremo 2026: l’elenco dei cantanti in gara svelato al TG1
Amici 25 – debutto inediti su Spotify 3

Amici 25: Angie guida il debutto degli inediti, ma nessuno entra in Top 200. Numeri bassi e confronto impietoso con le ultime edizioni
Alcuni degli esclusi dal Festival di Sanremo 2026 tra Big, ex talent e cantautori 4

Sanremo 2026: dopo i 30 big in gara la carica degli oltre 200 esclusi dal Festival
area sanremo 2025 iscritti 5

Area Sanremo 2025: quasi 450 iscritti tra ex talent, case discografiche e una carica di emergenti
TOMASI da X Factor tra gli iscritti ad Area Sanremo 2025 6

TOMASI, appena eliminato da X Factor, tra gli iscritti ad Area Sanremo 2025: una corsa lampo e i dubbi sul ‘tutto e subito’
Delia Buglisi canta il suo inedito “Sicilia Bedda” a X Factor 2025, primo brano in dialetto siciliano nello show. 7

X Factor 2025: "Sicilia Bedda" è la dichiarazione di amore di Delia, un brano per chi va e chi resta
Gli otto talenti di Amici 2025 con i loro inediti 8

Amici 25, le pagelle dei primi inediti. L'inspiegabile Opi, il rischio emulazione, Blanco che aleggia nell'aria
Sanremo 2026 il cast e le partecipazioni 9

Cast Sanremo 2026 tra dieci debutti e ritorni. Ripercorriamo le partecipazioni dei cantanti in gara
Damiano David The First Time testo significato traduzione 10

Damiano David: testo, significato e traduzione di "The First Time", undicesima traccia dell'album "FUNNY little FEARS"

Cerca su A.M.I.