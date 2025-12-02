Sanremo Giovani 2025, quarta serata: altri sei artisti, ecco chi sono gli ultimi a passare il turno

Sanremo Giovani 2025 arriva questa sera, martedì 2 dicembre, alla quarta e ultima puntata eliminatoria, l’ultimo passaggio prima della semifinale del 9 dicembre e della finalissima del 14 dicembre dal Teatro del Casinò di Sanremo.

Sul palco di Rai 2 si esibiranno gli ultimi sei artisti ancora in gara: solo tre avanzeranno alla semifinale, chiudendo definitivamente la lista dei 12 che si giocheranno i due posti disponibili al Festival di Sanremo 2026.

A loro si aggiungeranno i due artisti selezionati tramite Area Sanremo, per un totale di quattro nomi che arriveranno sul palco dell’Ariston.

La formula resta invariata: tre duelli diretti, un solo vincitore per ogni sfida e tre eliminazioni immediate, senza possibilità di ripescaggio.

Sanremo Giovani 2025 – QUARTA serata

La puntata si apre con il saluto di Gianluca Gazzoli, che introduce i sei artisti in gara e ricorda la Commissione Musicale composta da Ema Stokholma, Carolina Rey, Manola Moslehi, il Maestro Enrico Cremonesi e Daniele Battaglia. A supervisionare e votare fuori onda ci sono come sempre Carlo Conti e Claudio Fasulo.

Gli artisti della quarta puntata sono:

Eyeline

Jeson

Occhi

Principe

Seltsam

Senza CRI

Tre duelli, sei identità artistiche molto diverse e un regolamento che non lascia margini d’errore. Cliccate in basso su continua per scoprire come andata la puntata.