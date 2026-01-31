Sanremo 2026 duetti: scopriamo chi sono le scelte più strane (e interessanti) del venerdì delle cover

Sanremo 2026, non solo nomi del panorama musicale italiano tra gli ospiti: chi sono i nomi meno conosciuti (ma interessantissimi) dei duetti del venerdì nella serata delle cover.

Quando vengono annunciati i duetti della serata cover di Sanremo, l’attenzione va sempre subito sui nomi più noti al pubblico italiano: grandi ritorni, icone della musica italiana, ospiti che fanno rumore già solo leggendo il cartellone. Succede anche quest’anno, tra Gianluca Grignani, Fiorella Mannoia, Cristina D’Avena, Morgan e presenze extramusicali come Francesca Fagnani.

Ma come spesso accade, è tra le righe del cast che si nascondono le scelte più curiose e sorprendenti. E tra i duetti annunciati per la serata di venerdì 27 febbraio, spuntano diversi nomi poco noti al grande pubblico mainstream, ma tutt’altro che marginali.

