Festival di Sanremo 2026 – i duetti della serata cover del venerdì.

Uno degli appuntamenti più attesi per quel che riguarda il Festival di Sanremo è sicuramente quello con la serata delle cover, un appuntamento in cui i cantanti in gara si cimentano con cover e chiamano colleghi a duettare con loro.

Carlo Conti durante gli ascolti in anteprima con la stampa aveva dichiarato che la lista dei brani e dei duetti sarebbe stata svelata settimana prossima ma, come è normale che sia, i primi spoiler hanno già iniziato a girare tra podcast e siti.

Ovviamente si parla di voci da confermare e non di una lista definitiva e completa ma sicuramente, come sempre accade, alcuni di questi saranno proprio quelli che vedremo venerdì 27 febbraio sul palco dell’Ariston.

Sanremo 2026: come funziona la serata cover del venerdì

La quarta serata, in programma venerdì 27 febbraio, prevede che ciascun Big in gara porti una cover del repertorio italiano o internazionale pubblicata entro il 31 dicembre 2025, affiancato da un ospite. Il voto dovrebbe seguire la formula già vista negli ultimi anni con televoto, sala stampa e radio, con un vincitore “a parte” della serata cover, senza effetti sulla classifica finale.

