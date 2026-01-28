28 Gennaio 2026
di
All Music Italia
Festival di Sanremo
Condividi su:
28 Gennaio 2026

Sanremo 2026, serata cover: i rumors sui duetti del venerdì tra Ricchi e Poveri, Grignani, Alfa e TonyPitony

In attesa delle conferme ufficiali di Carlo Conti circolano molte indiscrezioni.

Festival di Sanremo di All Music Italia
Duetti Sanremo 2026, rumor sulla serata cover del venerdì
Condividi su:

Festival di Sanremo 2026 – i duetti della serata cover del venerdì.

Uno degli appuntamenti più attesi per quel che riguarda il Festival di Sanremo è sicuramente quello con la serata delle cover, un appuntamento in cui i cantanti in gara si cimentano con cover e chiamano colleghi a duettare con loro.

Carlo Conti durante gli ascolti in anteprima con la stampa aveva dichiarato che la lista dei brani e dei duetti sarebbe stata svelata settimana prossima ma, come è normale che sia, i primi spoiler hanno già iniziato a girare tra podcast e siti.

Ovviamente si parla di voci da confermare e non di una lista definitiva e completa ma sicuramente, come sempre accade, alcuni di questi saranno proprio quelli che vedremo venerdì 27 febbraio sul palco dell’Ariston.

Sanremo 2026: come funziona la serata cover del venerdì

La quarta serata, in programma venerdì 27 febbraio, prevede che ciascun Big in gara porti una cover del repertorio italiano o internazionale pubblicata entro il 31 dicembre 2025, affiancato da un ospite. Il voto dovrebbe seguire la formula già vista negli ultimi anni con televoto, sala stampa e radio, con un vincitore “a parte” della serata cover, senza effetti sulla classifica finale.

Cliccate in basso su continua per scoprire i primi rumors sui duetti di Sanremo 2026 – serata delle cover.

Continua

All Music Italia

Articoli più letti

Le pagelle di All Music Italia ai brani in gara al festival di Sanremo 2026 1

Festival di Sanremo 2026: le pagelle ai brani dopo l’ascolto in anteprima. Ditonellapiaga e Serena Brancale svettano su tutti
Pagelle della stampa di Sanremo 2026 con la classifica dei brani 2

Festival di Sanremo 2026, le pagelle della stampa: la classifica completa dopo i primi ascolti
Taratata su Canale 5 con Paolo Bonolis: due serate evento nel 2026 3

Taratata torna in tv con Paolo Bonolis: due serate evento con 12 big della musica italiana
Damiano David The First Time testo significato traduzione 4

Damiano David: testo, significato e traduzione di "The First Time", undicesima traccia dell'album "FUNNY little FEARS"
Logo ufficiale del Festival di Sanremo 2026 5

Chi ha scritto le canzoni del Festival di Sanremo 2026? Ecco tutti gli autori in gara
Logo ufficiale del Festival di Sanremo 2026 6

Sanremo 2026: tra Eurovision e voto della stampa, Conti rilancia “Sanremo Top” come omaggio a Baudo
Primo piano di ACHILLE LAURO, l'artista di "Perdutamente" 7

Di cosa parla "Perdutamente" di Achille Lauro? La canzone diventa un simbolo per le vittime di Crans Montana
Geolier Phantom feat 50 Cent-cover 8

“Phantom” di Geolier feat. 50 Cent: testo e significato del singolo evento
Cantanti Sanremo 2026: nomi veri, età e analisi generazionale del cast 9

Festival di Sanremo 2026: età e veri nomi di tutti i cantanti in gara
Carlo Conti idee Sanremo 2026 10

Carlo Conti parla di Sanremo 2026 su Rtl: pre-ascolti, nuovi artisti e il futuro della conduzione

Cerca su A.M.I.