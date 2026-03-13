13 Marzo 2026
di
Lorenza Ferraro
Amici
Condividi su:
13 Marzo 2026

Amici – Verso Il Serale: gli ospiti della puntata del 15 marzo 2026

Nel teaser alcuni artisti vengono mostrati senza volto, ma gli indizi portano a quattro ex protagonisti di Amici e di Sanremo 2026

Amici di Lorenza Ferraro
Amici Verso Il Serale ospiti puntata 15 marzo 2026
Condividi su:

.Domenica 15 marzo 2026, alle ore 14.00, su Canale 5 andrà in onda una speciale puntata di Amici – Verso Il Serale, che accompagnerà il pubblico verso l’inizio della fase finale del talent show guidato da Maria De Filippi. Il programma ha annunciato la presenza di diversi ospiti, ma senza rivelarne ufficialmente i nomi.

Sui social di Amici è stato infatti pubblicato un breve video teaser in cui si vedono alcuni artisti, ripresi senza mostrarne il volto, con la seguente caption:

“Amici – Verso il Serale vi aspetta domenica 15 marzo alle 14.00 su Canale 5 con tantissimi ospiti! Chi saranno?”.

Noi di All Music Italia abbiamo provato ad indovinarli, basandoci su alcuni dettagli che non possono passare inosservati.

Amici – Verso Il Serale: gli ospiti della puntata del 15 marzo 2026

Guardando con attenzione il teaser pubblicato sui social, gli ospiti della puntata di Amici – Verso Il Serale del 15 marzo 2026 sembrerebbero essere quattro volti noti del talent show: LDA & Aka 7even, Enrico Nigiotti e Mara Sattei.

Non si tratterebbe, dunque, di una scelta casuale. Tutti e quattro gli artisti condividono infatti due elementi: il passaggio nella scuola di Amici e la partecipazione al Festival di Sanremo 2026.

Gli ex Amici protagonisti al Festival di Sanremo 2026

Nel corso degli anni Maria De Filippi ha spesso invitato in studio, nelle settimane successive al Festival, gli ex allievi del programma che hanno preso parte alla kermesse. Una piccola tradizione che collega idealmente il talent televisivo alla principale vetrina della musica italiana.

Ed ecco che, quest’anno, tra gli ex-Amici in gara a Sanremo 2026 troviamo proprio gli artisti riconoscibili nel video teaser pubblicato sui social del programma.

DA AMICI AL FESTIVAL DI SANREMO 2026

Se le nostre intuizioni verranno confermate, la puntata di Amici – Verso Il Serale si trasformerà in una sorta di reunion sanremese di ex-Amici del programma.

Di fatto, durante la 76° edizione del Festival di Sanremo LDA e Aka 7even hanno partecipato in coppia con Poesie Clandestine, classificandosi all’11° posto. Enrico Nigiotti, invece, è tornato in gara con Ogni Volta Che Non So Volare, chiudendo al 20° posto, mentre Mara Sattei ha portato sul palco dell’Ariston Le Cose Che Non Sai di Me, fermandosi al 29° posto.

Ma non è tutto! La speciale puntata del 15 marzo 2026 servirà infatti anche da passaggio simbolico dal Pomeridiano al Serale. L’appuntamento è dunque fissato per domenica pomeriggio, prima del passaggio in prima serata, in programma sabato 21 marzo.

All Music Italia

Articoli più letti

Amici 2026 squadre Serale professori 1

Amici 2026: le squadre del Serale, i professori, i giudici e il direttore artistico
Olly in concerto nel Tutta Vita Tour 2026 2

La scaletta dei concerti di Olly nel 2026: tutte le canzoni del Tutta Vita Tour
Rose Villain – testo e significato di Tuttaluce 3

Rose Villain, “Tuttaluce”: il significato della canzone dedicata al figlio in arrivo
annalisa-canzone-estiva-2026.jpg 4

Annalisa torna all'insegna della provocazione con "Canzone estiva": "Mi vuoi più suora o porno diva?"
Analisi cantanti ammessi al Serale di Amici 2026 5

Amici 2026, chi meritava davvero il Serale (e chi no)
New Music Friday 13 marzo 2026 pagelle nuovi singoli italiani 6

New Music Friday 13 marzo 2026: le pagelle ai nuovi singoli tra Annalisa, Emma Madame il ritorno del pop
Michelle Hunziker conduce Battiti Live Spring e Super Karaoke su Canale 5 7

Battiti Live Spring e Super Karaoke su Canale 5: quando vanno in onda e cast
Madame Disincanto copertina singolo 8

Madame apre il nuovo capitolo con “Disincanto”, il singolo che anticipa il nuovo album
Riccardo Cocciante Notre Dame De Paris musical 9

Notre Dame De Paris torna in Italia: oltre 250 mila biglietti venduti per il tour 2026
singolo Vacci piano di Emma e Rkomi 10

Emma e Rkomi – “Vacci piano”: di cosa parla la nuova canzone scritta con Tredici Pietro

Cerca su A.M.I.