.Domenica 15 marzo 2026, alle ore 14.00, su Canale 5 andrà in onda una speciale puntata di Amici – Verso Il Serale, che accompagnerà il pubblico verso l’inizio della fase finale del talent show guidato da Maria De Filippi. Il programma ha annunciato la presenza di diversi ospiti, ma senza rivelarne ufficialmente i nomi.

Sui social di Amici è stato infatti pubblicato un breve video teaser in cui si vedono alcuni artisti, ripresi senza mostrarne il volto, con la seguente caption:

“Amici – Verso il Serale vi aspetta domenica 15 marzo alle 14.00 su Canale 5 con tantissimi ospiti! Chi saranno?”.

Noi di All Music Italia abbiamo provato ad indovinarli, basandoci su alcuni dettagli che non possono passare inosservati.

Amici – Verso Il Serale: gli ospiti della puntata del 15 marzo 2026

Guardando con attenzione il teaser pubblicato sui social, gli ospiti della puntata di Amici – Verso Il Serale del 15 marzo 2026 sembrerebbero essere quattro volti noti del talent show: LDA & Aka 7even, Enrico Nigiotti e Mara Sattei.

Non si tratterebbe, dunque, di una scelta casuale. Tutti e quattro gli artisti condividono infatti due elementi: il passaggio nella scuola di Amici e la partecipazione al Festival di Sanremo 2026.

Gli ex Amici protagonisti al Festival di Sanremo 2026

Nel corso degli anni Maria De Filippi ha spesso invitato in studio, nelle settimane successive al Festival, gli ex allievi del programma che hanno preso parte alla kermesse. Una piccola tradizione che collega idealmente il talent televisivo alla principale vetrina della musica italiana.

Ed ecco che, quest’anno, tra gli ex-Amici in gara a Sanremo 2026 troviamo proprio gli artisti riconoscibili nel video teaser pubblicato sui social del programma.

DA AMICI AL FESTIVAL DI SANREMO 2026

Se le nostre intuizioni verranno confermate, la puntata di Amici – Verso Il Serale si trasformerà in una sorta di reunion sanremese di ex-Amici del programma.

Di fatto, durante la 76° edizione del Festival di Sanremo LDA e Aka 7even hanno partecipato in coppia con Poesie Clandestine, classificandosi all’11° posto. Enrico Nigiotti, invece, è tornato in gara con Ogni Volta Che Non So Volare, chiudendo al 20° posto, mentre Mara Sattei ha portato sul palco dell’Ariston Le Cose Che Non Sai di Me, fermandosi al 29° posto.

Ma non è tutto! La speciale puntata del 15 marzo 2026 servirà infatti anche da passaggio simbolico dal Pomeridiano al Serale. L’appuntamento è dunque fissato per domenica pomeriggio, prima del passaggio in prima serata, in programma sabato 21 marzo.