21 Aprile 2026
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Massimiliano Longo
Direttore Editoriale
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21 Aprile 2026

Battiti Live Spring 2026: tutti i cantanti del cast, da Annalisa a Geolier

Tre serate su Canale 5 dal 29 aprile con 52 artisti, condotte da Michelle Hunziker e Alvin. Il cast completo e le scelte in scaletta

News di Massimiliano Longo
Logo ufficiale di Tim Battiti Live Spring 2026 su sfondo blu con luci
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Battiti Live Spring 2026 svela ufficialmente i cantanti del cast per il suo debutto televisivo. La prima edizione primaverile del format musicale andrà in onda su Canale 5 a partire da mercoledì 29 aprile. Le altre due puntate andranno in onda, sempre in prima serata, mercoledì 6 e mercoledì 13 maggio. Tre serate registrate a fine marzo nella cornice di Piazza Trento e Trieste a Ferrara, condotte dalla collaudata coppia formata da Michelle Hunziker e Alvin. Il cartellone schiera 52 artisti, un mix tra nomi storici del pop italiano, hitmaker urban e protagonisti dell’ultima edizione del Festival di Sanremo.

Battiti Live Spring: I cantanti di Sanremo e le scelte in scaletta

Scorrendo i nomi chiamati sul palco, emerge un dato evidente: l’asse tra la kermesse ligure e il programma Mediaset è solidissimo. Dei 30 Big in gara all’ultimo Festival di Sanremo, ben 25 fanno parte del cast di Battiti Live Spring 2026. Mancano all’appello (almeno dallo spot in onda sulle reti Mediaset) solo Arisa, Bambole di Pezza, Chiello, Fulminacci, Leo Gassmann, Maria Antonietta & Colombre e Patty Pravo. Presenti ovviamente il vincitore Sal Da Vinci, il secondo classificato Sayf e Ditonellapiaga, medaglia di bronzo.

Diverso il bilancio per le Nuove Proposte. Tra i quattro giovani arrivati all’Ariston, l’unico convocato in piazza a Ferrara è il vincitore Nicolò Filippucci. Spicca però la presenza di Welo: l’artista, escluso dalla gara sanremese ma scelto per cantare la sigla del Festival, ha trovato spazio nel cast principale, ottenendo una visibilità televisiva negata a tre dei quattro finalisti di Sanremo Giovani.

I duetti, il debutto di Tropico e gli artisti Room9

Osservando il resto dei cantanti in scaletta, spiccano diverse collaborazioni. Oltre a LDA & AKA 7even, si esibiranno insieme anche Emma con Rkomi, e Fred De Palma con Emis Killa. C’è poi attesa per il debutto, o quasi, in uno show mainstream di prima serata per Tropico (Davide Petrella), cantautore di grande profilo oltre che firma di grandissime hit per altri artisti italiani. L’unica ospite internazionale in cartellone è Meek.

Radio Norba, radio che ha creato il format, è entrata ufficialmente nel polo delle Radio Mediaset a dicembre scorso (qui la notizia ). Una sinergia che sembra riflettersi su alcune scelte artistiche: nel cast figurano infatti cinque nomi prodotti dal team Room9. Se la presenza dei The Kolors è la naturale conseguenza del loro status di hitmaker, altre convocazioni risultano più inattese. È il caso di Cioffi (attualmente in radio proprio con un brano in duetto con Noemi), di Petit e, tra gli artisti che da tempo non frequentavano i circuiti mainstream, dei Gemelli Diversi e di Alessio Bernabei, che ora trovano un’ampia vetrina sulla rete ammiraglia.

Clicca in basso su continua per scoprire il cast completo in attesa della prima puntata del 29 aprile 2026 in onda in prima serata su Canale 5 con la conduzione di Michelle Hunziker e la partecipazione di Alvin.

Continua

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