È partito sabato 6 giugno dal Circo Massimo di Roma il CREMONINI LIVE26, il nuovo tour di Cesare Cremonini. La prima delle due serate romane, andata sold out, ha inaugurato una tournée che attraverserà alcuni dei più grandi green field italiani, dopo i tredici stadi sold out del 2025.

Il concerto di Cremonini al Circo Massimo non resterà però soltanto un live: la serata inaugurale del 6 giugno diventerà un evento televisivo, in onda a settembre in prima serata su Rai 1 con il titolo Roma, Baby. Cremonini Live Circo Massimo. Sul palco, accanto all’artista, sono saliti tre ospiti d’eccezione: Lorenzo Jovanotti, Elisa e Luca Carboni.

CREMONINI LIVE26, l’avvio del tour dal Circo Massimo

Dopo la data inaugurale del 6 giugno, il tour prosegue con la seconda serata romana del 7 giugno, poi all’Ippodromo SNAI La Maura di Milano (10 giugno), all’Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Music Park Arena di Imola (13 giugno, sold out) e alla Visarno Arena di Firenze (17 giugno). Sei appuntamenti nei principali green field italiani, con oltre 350.000 spettatori attesi.

Sul palco Cremonini si alterna tra sassofono, fisarmonica, pianoforte e chitarra, accompagnato dalla sua band. La scaletta e tutti i dettagli del live sono nel nostro articolo dedicato al tour e alla scaletta.

Un palco pensato per superare i confini del concerto

La produzione del CREMONINI LIVE26 è costruita per portare il pubblico dentro lo show e l’artista in mezzo al pubblico. La struttura prevede una passerella di oltre 100 metri protesa verso il parterre e quattro torri alte 22 metri, ognuna del peso di 25 tonnellate, che ospitano grandi schermi circolari. In totale oltre 200 metri quadrati di superficie video, tra palco principale e torri, completati dagli effetti speciali pensati per spazi di queste dimensioni.

Curato il fronte audio, affidato al FOH engineer Marc Carolan, storico fonico dei Muse, con un sistema progettato per garantire una resa uniforme in ogni settore: ogni torre ha una diffusione dedicata, a cui si aggiungono i subwoofer a terra per l’impatto sulle basse frequenze anche a grande distanza. Nelle date più ampie, come Milano e Imola, l’impianto viene esteso con torri delay aggiuntive.

Il disegno luci porta la firma di Mamo Pozzoli, con oltre 800 punti luce a LED distribuiti tra palco, passerella e torri, mentre i contenuti video sono firmati dallo studio londinese NorthHouse. La direzione creativa e lo stage design sono di Claudio Santucci dello studio Giò Forma. Per i look di scena Cremonini ha scelto lo stylist William Gilchrist, che ha lavorato tra gli altri con i Rolling Stones.

“Roma, Baby. Cremonini Live Circo Massimo”: lo speciale su Rai 1

Il concerto del 6 giugno diventerà un grande evento televisivo. Roma, Baby. Cremonini Live Circo Massimo racconterà la serata inaugurale del tour e andrà in onda a settembre in prima serata su Rai 1, con gli ospiti già saliti sul palco accanto a Cremonini. Lo speciale è una produzione A1 Pictures, Logico e Live Nation Italia, con la regia di Stefano Vicario.

CREMONINI LIVE26, le date