Subsonica in tour estate 2026: date e biglietti di TERRE RARE 96-26

I Subsonica annunciano TERRE RARE 96-26, il tour nei principali festival estivi italiani in partenza il 26 giugno. I biglietti saranno disponibili dalle ore 12:00 di venerdì 20 febbraio su www.livenation.it e in tutti i punti vendita autorizzati, oltre che su Ticketmaster, TicketOne e Vivaticket. Un ritorno live che arriva a ridosso delle celebrazioni per i trent’anni di carriera e dell’uscita del nuovo album.

Subsonica tour estate 2026: parte TERRE RARE 96-26

La tournée estiva farà seguito a CIELI SU TORINO 96-26, quattro concerti speciali già sold out (31 marzo, 1, 3 e 4 aprile alle OGR di Torino), e all’annuncio dell’undicesimo album della band, Terre Rare, in uscita il 20 marzo per Epic Records/Sony Music Italy.

Terre Rare viene presentato come un disco di viaggio e di apertura sonora verso geografie reali e immaginarie: un percorso nel tempo presente, con suoni più organici rispetto al passato e strumenti raccolti durante un viaggio compiuto dalla band sull’altra sponda del Mediterraneo.