Sanremo 2026: tutti i co-conduttori e gli ospiti del Festival di Conti

Festival di Sanremo 2026: ospiti e co-conduttori. Tra pochi giorni prende il via Sanremo, e come ogni anno il Festival non sarà solo una gara musicale. Cinque serate che vedranno alternarsi sul palco dell’Ariston volti noti, super ospiti internazionali e collegamenti da location inedite.

Carlo Conti guida l’edizione insieme a Laura Pausini, presente per tutte le serate, mentre ogni sera un co-conduttore diverso porterà il proprio contributo. Ecco chi vedremo e dove.

Carlo Conti e Laura Pausini: la coppia fissa del Festival

La conduzione è affidata a Carlo Conti, che torna al timone del Festival dopo averlo già diretto in passato, e a Laura Pausini, che per la prima volta nella storia di Sanremo sarà co-conduttrice fissa per tutte e cinque le serate. Un ritorno significativo per Pausini, che all’Ariston ha vinto nel 1993 con La solitudine, dando il via a una carriera internazionale.

Accanto a loro, ogni sera salirà sul palco un co-conduttore diverso. L’ultima conferma è arrivata il 21 febbraio in diretta al Tg1: Giorgia Cardinaletti, volto del telegiornale, sarà presente nella serata finale. Ecco la lista completa:

24 febbraio (prima serata) : Can Yaman , attore turco di fama internazionale

: , attore turco di fama internazionale 25 febbraio (seconda serata) : Pilar Fogliati , Achille Lauro e Lillo

: , e 26 febbraio (terza serata) : Irina Shayk , supermodella

: , supermodella 27 febbraio (quarta serata) : Bianca Balti , top model italiana

: , top model italiana 28 febbraio (finale): Giorgia Cardinaletti e Nino Frassica

Gli ospiti: tra Ariston, Piazza Colombo e la nave Costa Toscana

Quest’anno il Festival si espande oltre l’Ariston. Accanto alle esibizioni sul palco principale, ci saranno collegamenti dal Suzuki Stage allestito in Piazza Colombo e dalla nave da crociera Costa Toscana, dove Max Pezzali sarà protagonista ogni sera con uno show diverso. Ecco il programma degli ospiti musicali:

24 febbraio: Tiziano Ferro si esibirà all’Ariston, Gaia dal Suzuki Stage e Max Pezzali dalla nave.

25 febbraio: Bresh dal Suzuki Stage, Pezzali dalla nave.

26 febbraio: Eros Ramazzotti e Alicia Keys all’Ariston, The Kolors dal Suzuki Stage, Pezzali dalla nave.

27 febbraio: serata dedicata ai duetti e alle cover, Francesco Gabbani dal Suzuki Stage, Pezzali dalla nave.

28 febbraio: Andrea Bocelli all’Ariston, i Pooh da Piazza Colombo per celebrare sessant’anni di carriera, Pezzali chiude dalla nave.

PrimaFestival: tre conduttrici per raccontare il dietro le quinte

Prima di ogni serata, subito dopo il Tg1 delle 20, va in onda il PrimaFestival, lo spazio che racconta il Festival da dentro. Quest’anno alla conduzione ci sono tre volti femminili: Ema Stokholma, Manola Moslehi e Carolina Rey, tutte e tre con esperienza tra radio e televisione. Un format pensato per offrire interviste, curiosità e aggiornamenti prima dell’inizio dello show principale.

DopoFestival: torna Nicola Savino con Aurora Leone e Federico Basso

Finita la serata all’Ariston, si accendono le luci del DopoFestival. A guidarlo torna Nicola Savino, che aveva già condotto il programma nel 2016 e nel 2017. Con lui, un cast pensato per mescolare comicità e analisi musicale: Aurora Leone dei The Jackal, Federico Basso, stand-up comedian, e il Maestro Enrico Cremonesi, che porterà il punto di vista musicale.

Un appuntamento che negli anni è diventato un punto di riferimento per chi vuole commentare, ridere e analizzare quello che è successo sul palco, senza filtri e con un taglio più libero rispetto alla diretta ufficiale.