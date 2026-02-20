Ultimo torna autore: scrive “Te ne vai” per Mara Sattei

Ultimo torna nel ruolo di autore e lo fa con Mara Sattei.

Dopo aver scritto brani per Bianca Atzei, Francesco Renga e Fiorella Mannoia, il cantautore romano firma un nuovo pezzo, questa volta per Mara Sattei. Il brano si intitola Te ne vai e sarà contenuto nella versione fisica del nuovo album della cantante, Che me ne faccio del tempo, in uscita venerdì 27 febbraio.

A raccontare la genesi della collaborazione è stata la stessa Mara Sattei in un’intervista a Leggo. “Mentre ero a Londra, lui era a Londra. Volevo chiamarlo, avevo già scritto il brano, ma ho avuto timore a farlo. È molto selettivo, entra nei brani solo quando è davvero appassionato. Avevo paura che non gli piacesse”, ha spiegato l’artista.

La paura si è rivelata infondata. “Invece lui ha voluto lavorarci. Ci siamo incontrati al pianoforte, a Roma, a casa sua. Io avevo scritto gran parte del testo, lui è entrato soprattutto nella parte finale. È un grande lavoratore, molto preciso”, ha aggiunto Mara Sattei, descrivendo il processo creativo che ha portato alla nascita di Te ne vai.

Ultimo autore: gli episodi precedenti

Non è la prima volta che Ultimo mette la sua penna al servizio di altri artisti. Nel corso degli anni ha firmato brani per nomi importanti della musica italiana, dimostrando una capacità di scrittura che va oltre il suo personale percorso discografico.

Nel 2018, anno del suo boom dopo la vittoria tra le Nuove Proposte a Sanremo, scrisse Risparmio un sogno per Bianca Atzei. L’anno successivo fu la volta di L’odore del caffè per Francesco Renga, contenuto nell’album L’altra metà. Nel 2020 arrivò Chissà da dove arriva una canzone per Fiorella Mannoia, che dichiarò: “Le canzoni non hanno tempo e rimangono nel tempo per chi le vorrà ascoltare. Grazie a Ultimo per questo regalo”.

Nel 2023, infine, firmò Non lasciare le mie mani, colonna sonora a tema natalizio interpretata da bambini per A Christmas Magic, il villaggio di Natale ideato da Clemente Zard.

Con Te ne vai per Mara Sattei, Ultimo conferma la sua capacità di entrare in sintonia con artisti diversi, portando la sua sensibilità autoriale in progetti che vanno oltre la sua discografia personale.