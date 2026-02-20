20 Febbraio 2026
di
All Music Italia
News
Condividi su:
20 Febbraio 2026

Ultimo torna autore: scrive “Te ne vai” per Mara Sattei

La Sattei: "È molto selettivo, avevo paura che non gli piacesse".

News di All Music Italia
Ultimo e Mara Sattei, collaborazione per il brano "Te ne vai"
Condividi su:

Ultimo torna nel ruolo di autore e lo fa con Mara Sattei.

Dopo aver scritto brani per Bianca Atzei, Francesco Renga e Fiorella Mannoia, il cantautore romano firma un nuovo pezzo, questa volta per Mara Sattei. Il brano si intitola Te ne vai e sarà contenuto nella versione fisica del nuovo album della cantante, Che me ne faccio del tempo, in uscita venerdì 27 febbraio.

A raccontare la genesi della collaborazione è stata la stessa Mara Sattei in un’intervista a Leggo. “Mentre ero a Londra, lui era a Londra. Volevo chiamarlo, avevo già scritto il brano, ma ho avuto timore a farlo. È molto selettivo, entra nei brani solo quando è davvero appassionato. Avevo paura che non gli piacesse”, ha spiegato l’artista.

La paura si è rivelata infondata. “Invece lui ha voluto lavorarci. Ci siamo incontrati al pianoforte, a Roma, a casa sua. Io avevo scritto gran parte del testo, lui è entrato soprattutto nella parte finale. È un grande lavoratore, molto preciso”, ha aggiunto Mara Sattei, descrivendo il processo creativo che ha portato alla nascita di Te ne vai.

Ultimo autore: gli episodi precedenti

Non è la prima volta che Ultimo mette la sua penna al servizio di altri artisti. Nel corso degli anni ha firmato brani per nomi importanti della musica italiana, dimostrando una capacità di scrittura che va oltre il suo personale percorso discografico.

Nel 2018, anno del suo boom dopo la vittoria tra le Nuove Proposte a Sanremo, scrisse Risparmio un sogno per Bianca Atzei. L’anno successivo fu la volta di L’odore del caffè per Francesco Renga, contenuto nell’album L’altra metà. Nel 2020 arrivò Chissà da dove arriva una canzone per Fiorella Mannoia, che dichiarò: “Le canzoni non hanno tempo e rimangono nel tempo per chi le vorrà ascoltare. Grazie a Ultimo per questo regalo”.

Nel 2023, infine, firmò Non lasciare le mie mani, colonna sonora a tema natalizio interpretata da bambini per A Christmas Magic, il villaggio di Natale ideato da Clemente Zard.

Per un approfondimento completo sulle canzoni scritte da Ultimo per altri artisti, potete leggere il nostro articolo dedicato.

Con Te ne vai per Mara Sattei, Ultimo conferma la sua capacità di entrare in sintonia con artisti diversi, portando la sua sensibilità autoriale in progetti che vanno oltre la sua discografia personale.

All Music Italia

Articoli più letti

Pagelle Taratata live: voti ai duetti e alle cover della seconda puntata 1

Taratata, le pagelle della seconda puntata: duetti e cover, voto per voto
Elenco testi canzoni Festival di Sanremo 2026 2

Festival di Sanremo 2026: i testi delle canzoni dei cantanti in gara
Lucio Presta e Maria De Filippi 3

Lucio Presta spiega l'allontanamento da Maria De Filippi: c'entrano Sanremo e Amici
Pagelle della stampa di Sanremo 2026 con la classifica dei brani 4

Festival di Sanremo 2026, le pagelle della stampa: la classifica completa dopo i primi ascolti
Matteo Trullu vincitore The Voice Kids 2026 con Maniac e la chitarra 5

The Voice Kids 2026, perché ha vinto Matteo Trullu: “Maniac”, la chitarra e una finale diversa
Anticipazioni Amici 2025: puntata del 22 febbraio con Briga e Fiorella Mannoia 6

Amici 2025: le anticipazioni del 22 febbraio con Briga e Fiorella Mannoia
7

Eddie Brock a Sanremo 2026 con “Avvoltoi”: testo e significato
Rita Pavone critica il Festival di Sanremo 8

Rita Pavone contro Sanremo: "Nessuno ricorda le canzoni recenti". Ma è davvero così?
Cantanti Sanremo 2026: nomi veri, età e analisi generazionale del cast 9

Festival di Sanremo 2026: età e veri nomi di tutti i cantanti in gara
Arisa al Festival di Sanremo 2026 10

Arisa a Sanremo 2026 con “Magica favola”: testo e significato

Cerca su A.M.I.