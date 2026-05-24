Settimana 22 del 2026. Prosegue il flusso di nuove uscite: il Radio Date raccoglie i singoli italiani pronti per il New Music Friday, tra ritorni, nuove proposte e brani destinati a entrare anche in rotazione radiofonica.
Tra pop, urban e scena indipendente, il calendario si aggiorna giorno dopo giorno con le uscite ufficiali della settimana, offrendo una panoramica in continuo aggiornamento delle novità discografiche in arrivo.
Leggi le Pagelle nuovi singoli 21 maggio 2026 firmate da Alvise Salerno.
New Music Friday: i singoli usciti dal 25 al 28 maggio 2026
lunedì 25 maggio 2026
VMC – The Host (Caronte Music Group)
martedì 26 maggio 2026
Francesco Halilaj – A me mi manchi
venerdì 29 maggio 2026
27 Times 9 – I’ll Fly With You (Caronte Music Group)
ALMA – ANCORA E ANCORA (Caronte Music Group)
Annalisa Minetti e J. Peralta – Una Bachata (Visory Records / Olè Records)
Carlo Audino – Restami addosso (EmergentiInAdozione.it)
CLAE – Estate Del Ca**o (Mars Entertainment)
Deaf Kaki Chumpy – Ultime Volontà (Oyez)
Diamond Dusk – Obsidian: The Rmxs (Caronte Music Group)
Disco Macumba – Gira (Alpaca Music)
DJ RO’ – In riva al mare (Caronte Music Group)
Federica Abbate – Superman (Atlantic Records / Warner Music Italy)
FM Sound Machine feat. Tracy Tanit – So Sexy So Summer
Giasmin feat. Anelz – Esistere (Nuova Storia / ADA Music Italy)
Gigi Mastro – Oltre il Mare
Luca Marino – Le Farfalle Cantare
Marco Nocera – A tutti manca qualcosa (Marco Nocera)
Mariva Cory – Here’s To Life (Caronte Music Group)
Riquezza – MALIBU (Dance Italian Style)
RXT – NEW ERA (Caronte Music Group)
V-FOX – EPsodi, Vol. 1 (Caronte Music Group)
YD Frost – LOUNGE MUSIC
I più attesi del New Music Friday settimana 21 2026
- Federica Abbate – Superman (Atlantic Records / Warner Music Italy)
- YD Frost – LOUNGE MUSIC
Global releases: i singoli da tenere d’occhio
Segnalazione nuovi singoli – Radio Date 5 giugno 2026
Per segnalare i singoli in uscita nel radio date del 5 giugno utilizzare unicamente il form qui sotto, oppure cliccare qui.
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