25 Maggio 2026
di
Oriana Meo
Caporedattore
Radio Date
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25 Maggio 2026

New Music Friday: Radio Date – Tutti i singoli in uscita nella settimana 22 del 2026

Tutti i singoli italiani in uscita nella settimana 22 del 2026, aggiornati giorno per giorno fino al 29 maggio.

Radio Date di Oriana Meo
New Music Friday settimana 22 2026 Radio Date
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Settimana 22 del 2026. Prosegue il flusso di nuove uscite: il Radio Date raccoglie i singoli italiani pronti per il New Music Friday, tra ritorni, nuove proposte e brani destinati a entrare anche in rotazione radiofonica.

Tra pop, urban e scena indipendente, il calendario si aggiorna giorno dopo giorno con le uscite ufficiali della settimana, offrendo una panoramica in continuo aggiornamento delle novità discografiche in arrivo.

📋 Vuoi scoprire come sono stati accolti i singoli usciti la scorsa settimana?
Leggi le Pagelle nuovi singoli 21 maggio 2026 firmate da Alvise Salerno.

New Music Friday: i singoli usciti dal 25 al 28 maggio 2026

lunedì 25 maggio 2026
VMC – The Host (Caronte Music Group)

martedì 26 maggio 2026
Francesco Halilaj – A me mi manchi

venerdì 29 maggio 2026

27 Times 9 – I’ll Fly With You (Caronte Music Group)
ALMA – ANCORA E ANCORA (Caronte Music Group)
Annalisa Minetti e J. Peralta – Una Bachata (Visory Records / Olè Records)
Carlo Audino – Restami addosso (EmergentiInAdozione.it)
CLAE – Estate Del Ca**o (Mars Entertainment)

Deaf Kaki Chumpy – Ultime Volontà (Oyez)
Diamond Dusk – Obsidian: The Rmxs (Caronte Music Group)
Disco Macumba – Gira (Alpaca Music)
DJ RO’ – In riva al mare (Caronte Music Group)

Federica Abbate – Superman (Atlantic Records / Warner Music Italy)
FM Sound Machine feat. Tracy Tanit – So Sexy So Summer
Giasmin feat. Anelz – Esistere (Nuova Storia / ADA Music Italy)
Gigi Mastro – Oltre il Mare

Luca Marino – Le Farfalle Cantare
Marco Nocera – A tutti manca qualcosa (Marco Nocera)
Mariva Cory – Here’s To Life (Caronte Music Group)

Riquezza – MALIBU (Dance Italian Style)
RXT – NEW ERA (Caronte Music Group)
V-FOX – EPsodi, Vol. 1 (Caronte Music Group)
YD Frost – LOUNGE MUSIC

I più attesi del New Music Friday settimana 21 2026

  • Federica Abbate – Superman (Atlantic Records / Warner Music Italy)
  • YD Frost – LOUNGE MUSIC

Global releases: i singoli da tenere d’occhio

Segnalazione nuovi singoli – Radio Date 5 giugno 2026

Per segnalare i singoli in uscita nel radio date del 5 giugno utilizzare unicamente il form qui sotto, oppure cliccare qui.

Segnalazione singoli
In alternativa al form, è possibile inviare le uscite anche via mail:
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All Music Italia

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