Sfera Ebbasta ha un nuovo album in arrivo, e lo ha annunciato nel posto più grande possibile: il palco dello Stadio San Siro di Milano, dove è di scena l’8 e il 9 luglio 2026 con le due date del $€LEBRAT10N Tour. Dal vivo, davanti allo stadio, il Trap King ha mandato in scena un video che lo ritrae in studio di registrazione e ha fatto ascoltare un frammento di un brano inedito. Alla fine dello spezzone, la data: il disco esce a settembre 2026.

Il titolo non è ancora stato svelato. Al suo posto, sullo schermo, è comparsa una scritta stilizzata, ****$****, che per ora è l’unico indizio sul nome del progetto.

Il pre order della 48H Limited Edition

Insieme all’annuncio è partita anche la vendita. Da subito, e per sole 48 ore, è possibile pre ordinare una versione speciale e limitata dell’album in CD e vinile, la 48H Limited Edition, scansionando un codice QR apparso sugli schermi e diffuso sui canali dell’artista.

Questa edizione a tiratura limitata ha un artwork alternativo rispetto alla versione che arriverà a settembre. Passate le 48 ore, la finestra si chiude: è la classica leva del pre order a tempo, pensata per premiare chi acquista subito e per misurare da qui a settembre la fame del pubblico attorno al nuovo progetto.

Il brano inedito spoilerato dal vivo

Il frammento fatto ascoltare a San Siro anticipa il mood del disco.

Questo il testo parziale dell’inedito presentato da Sfera Ebbasta per la prima volta a San Siro l’8 luglio.

Per questo ti ho sempre creduto

la mia condanna è diventata la mia salvezza

per anni ho pensato che fingere

volesse dire andarmene

l’oro può essere rubato

Un regno può cadere

ma una grande linea di sangue

sopravvive alle generazioni

Tu non sai quante volte ho pensato

nessuno capirà per me

quando la rabbia mi fa vedere buio

potrei perdere tutto e giuro che lo farei

E tu dicevi di non pensare di più

parlare di più e fumare di meno

ed io ho iniziato a non parlare più

fumare di più e non pensarci nemmeno

Certe volte vorrei andare lontano.

Un registro più intimo e riflessivo rispetto all’immaginario da cui Sfera Ebbasta è partito, in linea con la fase celebrativa dei dieci anni di carriera che il tour sta attraversando.

Un nuovo album dopo Santana Money Gang

Il disco in arrivo a settembre sarà il primo progetto solista in studio dopo X2VR del 2023 e il joint album con Shiva del 2025. Un ritorno che arriva nell’anno del decennale, celebrato con la doppietta di San Siro e con la riedizione XDVR ANNIVERSAR10, uscita a dicembre 2025 a dieci anni dall’esordio con Charlie Charles.

Questi gli ultimi due album pubblicati da Sfera Ebbasta prima del nuovo progetto.

Album Uscita Etichetta Certificazione X2VR 17 novembre 2023 Island Platino Santana Money Gang (con Shiva) 11 aprile 2025 Cupido, Milano Ovest, Universal Platino

Entrambi hanno debuttato al primo posto della classifica FIMI degli album. Nei dieci anni di carriera, Sfera Ebbasta ha collezionato 238 dischi di platino e 37 dischi d’oro, tra i numeri più alti della scena urban italiana.

Sfera Ebbasta a San Siro: le due date del $€LEBRAT10N

L’annuncio del disco è arrivato nella cornice delle due serate milanesi, l’8 e il 9 luglio 2026, entrambe allo Stadio San Siro. La seconda data è stata aggiunta dopo il sold out lampo della prima, a conferma della tenuta di una delle fanbase più solide del rap italiano. Le due notti chiudono idealmente il cerchio del decennale, due anni dopo la doppietta che nel 2024 aveva segnato l’esordio dell’artista negli stadi.